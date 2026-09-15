Komite Eksekutif UEFA juga telah menyetujui beberapa perubahan pada sistem promosi dan degradasi UEFA Nations League 2026/27, guna memungkinkan transisi bertahap menuju model baru yang disetujui pada Mei 2026, yang berdasarkan model tersebut, mulai edisi 2028/29, UEFA Nations League akan terdiri dari tiga liga, bukan empat.