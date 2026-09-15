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UEFA: final Liga Champions 2028 dan 2029 digelar di Munich dan Barcelona. Final Conference League 2028 di Turin

Champions League
Europa League
Conference League
Women's Champions League

Komite Eksekutif UEFA berkumpul hari ini di Thessaloniki, Yunani, dan menetapkan kota-kota yang akan menjadi tuan rumah berbagai final UEFA dalam beberapa tahun ke depan. Italia juga akan ambil bagian melalui Turin: Stadium akan menjadi tuan rumah final Conference League 2028.


  • SEMUA FINAL YANG DIJADWALKAN

    UEFA Champions League

    2028: Munich Football Arena, Munich

    2029: Camp Nou, Barcelona


    UEFA Women’s Champions League

    2028: Parc Olympic Lyonnais, Lyon-Décines

    2029: National Stadium of Wales, Cardiff


    UEFA Europa League

    2028: National Arena, Bukares

    2029: National Stadium Serbia, Beograd


    UEFA Conference League

    2028: Juventus Stadium, Turin

    2029: Puskás Aréna, Budapest


    Piala Super UEFA

    2027: Johan Cruyff ArenA, Amsterdam

    2028: Astana Arena, Astana


    UEFA Futsal Champions League

    2027: Biel/Bienne, Swiss


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  • UBAH NATIONS LEAGUE

    Komite Eksekutif UEFA juga telah menyetujui beberapa perubahan pada sistem promosi dan degradasi UEFA Nations League 2026/27, guna memungkinkan transisi bertahap menuju model baru yang disetujui pada Mei 2026, yang berdasarkan model tersebut, mulai edisi 2028/29, UEFA Nations League akan terdiri dari tiga liga, bukan empat.

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