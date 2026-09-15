Komite Eksekutif UEFA berkumpul hari ini di Thessaloniki, Yunani, dan menetapkan kota-kota yang akan menjadi tuan rumah berbagai final UEFA dalam beberapa tahun ke depan. Italia juga akan ambil bagian melalui Turin: Stadium akan menjadi tuan rumah final Conference League 2028.
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UEFA: final Liga Champions 2028 dan 2029 digelar di Munich dan Barcelona. Final Conference League 2028 di Turin
SEMUA FINAL YANG DIJADWALKAN
UEFA Champions League
2028: Munich Football Arena, Munich
2029: Camp Nou, Barcelona
UEFA Women’s Champions League
2028: Parc Olympic Lyonnais, Lyon-Décines
2029: National Stadium of Wales, Cardiff
UEFA Europa League
2028: National Arena, Bukares
2029: National Stadium Serbia, Beograd
UEFA Conference League
2028: Juventus Stadium, Turin
2029: Puskás Aréna, Budapest
Piala Super UEFA
2027: Johan Cruyff ArenA, Amsterdam
2028: Astana Arena, Astana
UEFA Futsal Champions League
2027: Biel/Bienne, Swiss
UBAH NATIONS LEAGUE
Komite Eksekutif UEFA juga telah menyetujui beberapa perubahan pada sistem promosi dan degradasi UEFA Nations League 2026/27, guna memungkinkan transisi bertahap menuju model baru yang disetujui pada Mei 2026, yang berdasarkan model tersebut, mulai edisi 2028/29, UEFA Nations League akan terdiri dari tiga liga, bukan empat.
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