Gokhan Inler, kepala staf teknis Udinese, berbicara kepada Sky Sport dan, di antara berbagai topik yang dibahas, ia memberikan kejelasan mengenai situasi Nicolò Zaniolo. Penyerang tersebut akan tetap berseragam hitam-putih setelah klub milik keluarga Pozzo menebus kontraknya dari Galatasaray. Setelah adanya ketidakpuasan terkait kontrak barunya, beberapa hari terakhir ini telah berlangsung pertemuan yang konstruktif yang telah mencerahkan situasi dan berujung pada perpanjangan kontrak dengan penyesuaian gaji bagi Zaniolo, yang akan menerima sekitar 1,8 juta euro untuk beberapa tahun ke depan. Berikut adalah pernyataan mantan gelandang tersebut mengenai hal ini.
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Udinese-Zaniolo, Inler menegaskan: “Dia akan tetap di sini. Tekanan yang dialaminya setiap hari, tapi dia punya semangat yang membara”
“Saya menegaskan bahwa Zaniolo akan tetap bertahan, namun kami masih harus menyelesaikan beberapa detail kecil”
Saat membahas musim kebangkitan yang dialami Zaniolo di Udinese, Inler menjelaskan rahasia manajemen klub Friuli tersebut: “Kami selalu mendampinginya dengan tekanan harian yang positif. Dia selalu memiliki semangat yang membara di dalam dirinya, dan itulah yang saya sukai.”
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