Udinese-Zaniolo, Inler menegaskan: “Dia akan tetap di sini. Tekanan yang dialaminya setiap hari, tapi dia punya semangat yang membara”

“Saya menegaskan bahwa Zaniolo akan tetap bertahan, namun kami masih harus menyelesaikan beberapa detail kecil”

Saat membahas musim kebangkitan yang dialami Zaniolo di Udinese, Inler menjelaskan rahasia manajemen klub Friuli tersebut: “Kami selalu mendampinginya dengan tekanan harian yang positif. Dia selalu memiliki semangat yang membara di dalam dirinya, dan itulah yang saya sukai.”