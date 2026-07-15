Udinese, pertemuan puncak antara agen Zaniolo dan keluarga Pozzo: Milan mengintai

Zaniolo masih belum berlatih bersama Udinese, dengan alasan surat keterangan medis, dan situasi ini tidak bisa berlarut-larut. Hal ini tidak baik bagi klub, apalagi bagi sang pemain. Vigorelli, agen pemain bernomor punggung 10 Bianconero, mengharapkan kenaikan gaji tetap dan karenanya peningkatan lebih lanjut dari angka 1,5 juta euro yang telah disepakati oleh keluarga Pozzo pekan lalu, setelah sebelumnya menaikkan kontrak yang masih berlaku sebesar 200 ribu euro dari 1,3 juta euro per tahun, hingga tahun 2029. Dalam beberapa jam ke depan akan ada kontak baru untuk mencoba mencapai solusi yang disepakati bersama. Bagaimanapun juga...