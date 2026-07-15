Ketegangan antara Nicolò Zaniolo dan Udinese tak kunjung mereda. Setelah pembelian kembali dari Galatasaray, apa yang semula tampak sebagai babak yang telah ditutup kini berubah menjadi kasus baru terkait detail finansial kontrak yang ditandatangani oleh sang penyerang. Poin utama yang harus diselesaikan adalah struktur kesepakatan finansial tersebut. Perjanjian tersebut semula menetapkan kenaikan gaji hingga 1,8 juta euro per musim, namun sebagian dari gaji tersebut – sekitar 300 ribu euro – bergantung pada pencapaian bonus-bonus tertentu. Analisis terhadap klausul-klausul inilah yang dilaporkan membuat Zaniolo marah.
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Udinese, pertemuan puncak antara agen Zaniolo dan keluarga Pozzo: Milan mengintai
KONFERENSI TINGKAT TINGGI BARU
Zaniolo masih belum berlatih bersama Udinese, dengan alasan surat keterangan medis, dan situasi ini tidak bisa berlarut-larut. Hal ini tidak baik bagi klub, apalagi bagi sang pemain. Vigorelli, agen pemain bernomor punggung 10 Bianconero, mengharapkan kenaikan gaji tetap dan karenanya peningkatan lebih lanjut dari angka 1,5 juta euro yang telah disepakati oleh keluarga Pozzo pekan lalu, setelah sebelumnya menaikkan kontrak yang masih berlaku sebesar 200 ribu euro dari 1,3 juta euro per tahun, hingga tahun 2029. Dalam beberapa jam ke depan akan ada kontak baru untuk mencoba mencapai solusi yang disepakati bersama. Bagaimanapun juga...
DITAWARKAN KEPADA MILAN
Dalam beberapa jam terakhir, pihak Zaniolo, setelah juga melakukan pembicaraan dengan Juventus, kembali menawarkan sang pemain kepada Milan. Pihak manajemen Rossoneri telah mencatat syarat-syarat untuk kemungkinan transfer tersebut; Nicolò dianggap sebagai pemain yang memiliki semua karakteristik yang sesuai untuk bermain di lini tengah bersama Amorim. Belum ada langkah resmi hingga saat ini, namun hubungan antara Zaniolo dan Milan dapat menjadi opsi yang konkret jika negosiasi dengan Udinese benar-benar menemui jalan buntu.
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