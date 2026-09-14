Udinese, operasi Piotrowski berjalan sukses: buletin medis

Seperti yang tertulis di situs resmi klub Friuli tersebut: "Udinese Calcio mengumumkan bahwa, pada hari ini, Jakub Piotrowski telah menjalani operasi ablasi jantung untuk penanganan atrial flutter. Operasi yang dilakukan di IRCCS Policlinico San Donato, San Donato Milanese, oleh Profesor Fiorenzo Gaita dan Carlo Pappone itu berjalan dengan sempurna".