Seperti yang tertulis di situs resmi klub Friuli tersebut: "Udinese Calcio mengumumkan bahwa, pada hari ini, Jakub Piotrowski telah menjalani operasi ablasi jantung untuk penanganan atrial flutter. Operasi yang dilakukan di IRCCS Policlinico San Donato, San Donato Milanese, oleh Profesor Fiorenzo Gaita dan Carlo Pappone itu berjalan dengan sempurna".
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Udinese, operasi Piotrowski berjalan sukses: buletin medis
Dan akhirnya: "Pemain tersebut, setelah periode singkat istirahat dan pemantauan, akan dapat secara bertahap kembali menjalani latihan reguler. Waktu untuk kembali beraktivitas kompetitif akan ditentukan oleh staf medis berdasarkan perkembangan klinis dan fungsional".
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