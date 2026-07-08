"Semangat juang dan ketangguhan khas Basque, serta kualitas dan fleksibilitas khas Spanyol: semua itu—dan masih banyak lagi—terdapat pada diri Unai Gomez, gelandang baru Bianconero. Pemain kelahiran 2003 ini secara resmi menjadi pemain Udinese dan telah menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2031. Gomez berasal dari Athletic, tempat pembibitan talenta yang hebat sekaligus klub bersejarah dalam sepak bola Iberia. Ia adalah seorang gelandang modern, dengan bakat alami sebagai pencetak gol, kemampuan sebagai pemberi umpan, dan, yang terpenting, fleksibilitas yang menonjol yang memungkinkannya bermain di semua posisi di lini tengah: mulai dari posisi trequartista, di jantung lini tengah, hingga bahkan sebagai penyerang yang mampu bergerak bebas di seluruh lini serang.

Unai lahir di Bermeo, di wilayah Basque, pada 25 Mei 2003. Ia mulai bermain sepak bola di tim kampung halamannya, namun pada usia 10 tahun ia bergabung dengan akademi Athletic dan memulai perjalanan kariernya di tim junior klub bersejarah Basque tersebut. Perjalanannya terhenti selama 3 tahun, dari 2016 hingga 2019, ketika Gomez pindah ke Danok Bat sebelum kembali ke Bilbao. Debut profesionalnya terjadi pada musim 21/22 bersama Baskonia di Tercera Division. Pada musim berikutnya, ia kembali dari masa peminjaman dan bermain dalam 34 pertandingan, mencetak 2 gol, bersama tim cadangan Athletic, di mana ia secara rutin berlatih bersama tim utama. Lompatan definitif ke tim utama Bilbao terjadi pada tahun berikutnya, dan seketika itu juga, Gomez menjadi pemain kunci: 8 penampilan di Copa del Rey yang dimenangkan oleh timnya serta 25 penampilan dengan 2 gol di La Liga. Kinerja yang konsisten dan penampilan yang stabil ini terbukti pada musim 24/25 ketika ia mencatatkan 1 penampilan di Supercoppa, 1 di Copa del Rey, dan, terutama, 13 pertandingan dengan satu gol di Liga Europa serta 32 pertandingan di Liga dengan satu gol lainnya. Tren ini berlanjut pada musim terakhir, di mana ia tampil 7 kali di Liga Champions, 26 kali di La Liga (dengan satu gol), 3 kali di Copa del Rey (mencetak satu gol), dan satu kali di Piala Super.

Bersama Athletic, secara total, ia telah mencatatkan 117 penampilan di semua kompetisi dan mencetak gol dalam 6 kesempatan. Ia juga pernah tampil sekali bersama tim U-21 Spanyol.



Ongi etorria, Unai!"