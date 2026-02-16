Getty
Diterjemahkan oleh
"Uang bukanlah prioritas utamanya" - Legenda Bayern Munich memberikan pendapatnya tentang masa depan Harry Kane
Pembicaraan transfer: Klausul pelepasan dalam kontrak Kane saat ini
Matthaus mengharapkan kemajuan positif dalam pembicaraan tersebut, dengan Kane tidak memberikan indikasi bahwa ia mencari tantangan baru. Ia merasa nyaman di Bavaria bersama istrinya Kate dan keempat anaknya.
Pemain berusia 32 tahun ini juga puas dengan performanya, karena standar individu yang luar biasa tetap terjaga, artinya tidak ada alasan untuk mempertimbangkan pindah klub. Tawaran sebesar £57 juta ($78 juta) yang diajukan dalam jendela transfer mendatang sudah cukup untuk memicu kepindahannya.
Matthaus mengakui bahwa Kane bisa mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar jika ia bersedia mengikuti jejak rekan penyerangnya, Cristiano Ronaldo dan Karim Benzema, ke Liga Pro Saudi. Juga telah disarankan bahwa seorang pria yang pernah mengungkapkan keinginannya untuk mencoba peruntungannya sebagai penendang NFL suatu saat nanti, bisa bergabung dengan legenda Argentina Lionel Messi di MLS.
- Getty
Apakah Kane akan menandatangani perpanjangan kontrak dengan Bayern?
Bayern, bagaimanapun, yakin bahwa kesepakatan baru dapat dicapai dengan striker andalan mereka, No.9. Matthaus mengatakan kepada Sky Sports Deutschland saat ditanya tentang masa depan Kane: “Saya tidak percaya dia akan meninggalkan Bayern. Uang bukan prioritas utamanya; yang penting baginya adalah merasa nyaman – dengan pelatih, rekan setimnya, dan keluarganya.
“Dia sudah menetap dengan baik bersama anak-anaknya. Membawa keluarganya adalah langkah besar. Saya merasa uang bukanlah hal yang penting baginya. Di Arab Saudi, dia mungkin akan mendapatkan tiga atau empat kali lipat gaji. Saya yakin Harry Kane akan memperpanjang kontraknya dengan FC Bayern.”
Pihak-pihak terkemuka di Allianz Arena telah mengonfirmasi bahwa pembicaraan dengan Kane sedang dipersiapkan. Saat memberikan pembaruan tentang proses tersebut, direktur olahraga Christoph Freund mengatakan: “Dia masih memiliki sisa kontrak satu setengah tahun. Dia merasa sangat nyaman di sini. Kami tidak terburu-buru. Dia sebaiknya terus seperti sekarang dan terus merasa nyaman dengan keluarganya di Munich. Maka dia bisa tinggal di Munich untuk waktu yang lama.”
Bisakah Kane memecahkan rekor gol Bundesliga milik Lewandowski?
Kontrak Kane saat ini akan berakhir pada musim panas 2027. Saat ini, ia fokus untuk mengejar lebih banyak gelar besar, setelah berhasil mengakhiri kutukan trofi, dan memecahkan rekor - dengan rekor 41 gol dalam satu musim Bundesliga milik Robert Lewandowski dianggap dapat dicapai.
Kane telah mencetak 26 gol di kasta tertinggi Jerman musim ini, dengan 12 pertandingan tersisa. Matthaus menambahkan tentang upaya untuk membuat sejarah: “Saya yakin Harry Kane akan memecahkan rekor karena kebahagiaan bermain di Bayern dan struktur tim secara keseluruhan berdampak pada seorang pemain. Tentu saja, risiko cedera juga berperan.
“Jika Kane absen dalam tiga atau empat pertandingan akibat cedera, itu akan sulit. Saya akan senang untuknya karena dia adalah tipe penyerang tengah yang berbeda di level tertinggi. Harry Kane benar-benar luar biasa dan aset yang sesungguhnya.”
Kane mengakui bahwa rekor Lewandowski ada dalam pikirannya, dengan dua gol mematikan dalam kemenangan 3-0 Bayern atas Werder Bremen yang membawanya ke 500 gol karier - menjadi orang Inggris pertama yang mencapai tonggak tersebut.
Dia mengatakan kepada Sky tentang melampaui Lewandowski: “Segala sesuatu mungkin terjadi! Tentu saja, masih ada jalan panjang dan itu adalah rekor yang luar biasa. Saya dalam performa bagus dan senang bisa mencetak gol lagi hari ini dan membantu tim.”
- Getty/GOAL
Kane mengejar trofi di berbagai ajang.
Mantan gelandang Bayern lainnya, Dietmar Hamann, menjelaskan mengapa memecahkan rekor tersebut mungkin sulit, mengingat tim Vincent Kompany terus berkompetisi di berbagai front: “Bayern kemungkinan akan mendapatkan beberapa penalti lagi, dan sepertinya dia tidak akan melewatkan yang lain. Tapi saya bisa membayangkan bahwa saat Liga Champions dimulai lagi, dia akan istirahat untuk satu atau dua pertandingan. Saya pikir itu akan sulit.”
Bayern - yang memimpin klasemen Bundesliga dengan selisih enam poin, lolos ke semifinal DFB-Pokal, dan masuk ke babak 16 besar Liga Champions - akan kembali bertanding pada Sabtu saat menjamu Eintracht Frankfurt.
Iklan