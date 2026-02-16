"Uang bukanlah prioritas utamanya" - Legenda Bayern Munich memberikan pendapatnya tentang masa depan Harry Kane

Kontrak Kane saat ini akan berakhir pada musim panas 2027. Saat ini, ia fokus untuk mengejar lebih banyak gelar besar, setelah berhasil mengakhiri kutukan trofi, dan memecahkan rekor - dengan rekor 41 gol dalam satu musim Bundesliga milik Robert Lewandowski dianggap dapat dicapai.

Kane telah mencetak 26 gol di kasta tertinggi Jerman musim ini, dengan 12 pertandingan tersisa. Matthaus menambahkan tentang upaya untuk membuat sejarah: “Saya yakin Harry Kane akan memecahkan rekor karena kebahagiaan bermain di Bayern dan struktur tim secara keseluruhan berdampak pada seorang pemain. Tentu saja, risiko cedera juga berperan.

“Jika Kane absen dalam tiga atau empat pertandingan akibat cedera, itu akan sulit. Saya akan senang untuknya karena dia adalah tipe penyerang tengah yang berbeda di level tertinggi. Harry Kane benar-benar luar biasa dan aset yang sesungguhnya.”

Kane mengakui bahwa rekor Lewandowski ada dalam pikirannya, dengan dua gol mematikan dalam kemenangan 3-0 Bayern atas Werder Bremen yang membawanya ke 500 gol karier - menjadi orang Inggris pertama yang mencapai tonggak tersebut.

Dia mengatakan kepada Sky tentang melampaui Lewandowski: “Segala sesuatu mungkin terjadi! Tentu saja, masih ada jalan panjang dan itu adalah rekor yang luar biasa. Saya dalam performa bagus dan senang bisa mencetak gol lagi hari ini dan membantu tim.”