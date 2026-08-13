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Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Tuttosport - Suzuki-Juventus: lampu hijau sudah datang, tes medis sudah dijadwalkan

Juventus
Transfers
Paris Saint-Germain
Parma Calcio 1913
Z. Suzuki

Untuk kiper Jepang itu, pertama kepindahan dari Parma ke PSG, lalu peminjaman selama satu tahun ke Juventus

Operasi Zion Suzuki-Juventus kini tinggal selangkah lagi rampung. Sikap menunggu dalam beberapa jam terakhir terutama terkait lampu hijau terakhir dari kiper Jepang itu dan kehati-hatian Paris Saint-Germain, yang sedang terlibat di Piala Super Eropa melawan Aston Villa: cedera yang mungkin menimpa salah satu kiper bisa saja membuat peminjaman itu tertunda untuk sementara.


Namun situasi darurat itu telah mereda dan PSG bersiap mengumumkan pembelian Suzuki dari Parma senilai 36 juta euro, termasuk bonus. Sang kiper dijadwalkan tiba di Paris antara hari ini dan besok untuk menjalani tes medis, sebelum menuntaskan transfernya.


Sementara itu, lampu hijau dari pemain untuk Juventus menjadi penentu, yang datang setelah ia memahami hierarki di Paris: di Paris, Suzuki terutama akan menjadi pelapis Safonov, sedangkan di Turin ia diproyeksikan untuk mengambil peran utama. Gajinya seharusnya dibagi rata antara Juventus dan PSG, begitu pula Juventus akan menerima kompensasi atas pengembangan teknis sang pemain.



  • Pemeriksaan pada akhir pekan dan rumusnya

    Setelah proses dengan pihak Prancis rampung, menurut yang ditulis Tuttosport, Suzuki akan terbang ke Turin pada akhir pekan untuk menjalani tes medis di J-Medical dan menandatangani kontrak hingga Juni mendatang. Tidak ada hak tebus, sebuah keputusan yang disepakati Juventus.


    Alasannya terutama bersifat strategis: dengan sumber daya yang terbatas dan sejumlah prioritas yang masih harus dipenuhi — bek kiri, gelandang box-to-box, penyerang fisik dan, jika diperlukan, bek kiri — Juventus memilih menunda investasi besar untuk posisi penjaga gawang. Alternatif seperti Trubin dan Atubolu memiliki biaya tinggi, sementara Vicario tidak sepenuhnya meyakinkan.



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  • DAN TAHUN DEPAN?

    Suzuki dengan demikian menjadi solusi yang solid dan langsung tersedia, sambil menunggu bursa transfer di masa depan yang lebih menguntungkan. Dengan ketersediaan dana yang lebih besar dan skuad yang tidak terlalu membutuhkan intervensi struktural, Juventus pada akhirnya bisa membidik kiper-kiper papan atas, dari Alisson hingga Svilar, Carnesecchi, dan Maignan.


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