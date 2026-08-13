Operasi Zion Suzuki-Juventus kini tinggal selangkah lagi rampung. Sikap menunggu dalam beberapa jam terakhir terutama terkait lampu hijau terakhir dari kiper Jepang itu dan kehati-hatian Paris Saint-Germain, yang sedang terlibat di Piala Super Eropa melawan Aston Villa: cedera yang mungkin menimpa salah satu kiper bisa saja membuat peminjaman itu tertunda untuk sementara.





Namun situasi darurat itu telah mereda dan PSG bersiap mengumumkan pembelian Suzuki dari Parma senilai 36 juta euro, termasuk bonus. Sang kiper dijadwalkan tiba di Paris antara hari ini dan besok untuk menjalani tes medis, sebelum menuntaskan transfernya.





Sementara itu, lampu hijau dari pemain untuk Juventus menjadi penentu, yang datang setelah ia memahami hierarki di Paris: di Paris, Suzuki terutama akan menjadi pelapis Safonov, sedangkan di Turin ia diproyeksikan untuk mengambil peran utama. Gajinya seharusnya dibagi rata antara Juventus dan PSG, begitu pula Juventus akan menerima kompensasi atas pengembangan teknis sang pemain.







