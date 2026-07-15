Tuttosport - Juventus, Spalletti mengincar Balogun, yang tak pernah cedera

"Spalletti mengincar Balogun", demikian judul utama Tuttosport yang terbit hari ini. Surat kabar asal Turin ini mengulas secara mendalam, dalam konteks bursa transfer Juventus, tentang Folarin Balogun dari Monaco, yang mencetak 19 gol pada musim lalu dan dihargai setidaknya 50 juta, angka yang diharapkan klub Prancis tersebut dapat dinaikkan berkat persaingan. Ia menjadi sorotan utama lini serang timnas Amerika Serikat dan pemberitaan global, termasuk yang kurang menyenangkan. Berusia 25 tahun, asal New York, pada musim lalu di Monaco ia mencetak 19 gol dalam 43 pertandingan. Di Liga Champions, ia mencetak dua gol ke gawang PSG pada leg pertama babak playoff setelah fase grup tunggal. Sebelumnya, ia juga mencetak gol ke gawang Bodo, Pafos, dan Galatasaray. Semua itu adalah lawan-lawan lama Juventus, yang tidak selalu mudah dihadapi. Ia juga pernah bermain melawan Juventus dalam laga yang berakhir 0-0 pada putaran terakhir fase grup: pertandingan itu tidak terlalu penting, hanya untuk menghindari cedera. Dan Balogun juga merupakan pemain yang jarang mengalami cedera: pada musim lalu, ia hanya absen dalam satu pertandingan akibat cedera otot.