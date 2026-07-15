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BalogunGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Tuttosport - Juventus, Spalletti mengincar Balogun, yang tak pernah cedera

Juventus
Transfers
F. Balogun

Perburuan Bianconeri untuk mencari penyerang tengah baru terus berlanjut

Pelepasan Muharemovic telah membuka jalan bagi Juventus di bursa transfer, sehingga klub kini dapat mempercepat proses perekrutan setidaknya untuk salah satu posisi antara kiper dan penyerang.Prioritas utama tetap pada penyerang tengah, dengan jajaran manajemen sedang berupaya menghadirkan pemain bertubuh besar dan produktif untuk Luciano Spalletti.


Target utama tetap Randal Kolo Muani, namun untuk meyakinkan PSG, tawaran harus ditingkatkan, mendekati total 40 juta euro dan meningkatkan jaminan atas bonus.


  • ANGKA-ANGKA BALOGUN

    "Spalletti mengincar Balogun", demikian judul utama Tuttosport yang terbit hari ini. Surat kabar asal Turin ini mengulas secara mendalam, dalam konteks bursa transfer Juventus, tentang Folarin Balogun dari Monaco, yang mencetak 19 gol pada musim lalu dan dihargai setidaknya 50 juta, angka yang diharapkan klub Prancis tersebut dapat dinaikkan berkat persaingan. Ia menjadi sorotan utama lini serang timnas Amerika Serikat dan pemberitaan global, termasuk yang kurang menyenangkan. Berusia 25 tahun, asal New York, pada musim lalu di Monaco ia mencetak 19 gol dalam 43 pertandingan. Di Liga Champions, ia mencetak dua gol ke gawang PSG pada leg pertama babak playoff setelah fase grup tunggal. Sebelumnya, ia juga mencetak gol ke gawang Bodo, Pafos, dan Galatasaray. Semua itu adalah lawan-lawan lama Juventus, yang tidak selalu mudah dihadapi. Ia juga pernah bermain melawan Juventus dalam laga yang berakhir 0-0 pada putaran terakhir fase grup: pertandingan itu tidak terlalu penting, hanya untuk menghindari cedera. Dan Balogun juga merupakan pemain yang jarang mengalami cedera: pada musim lalu, ia hanya absen dalam satu pertandingan akibat cedera otot.

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  • PELLEGRINO

    Namun, negosiasi yang paling konkret adalah terkait Mateo Pellegrino dari Parma. Juventus telah mengajukan tawaran senilai 30 juta yang mencakup pinjaman, kewajiban pembelian, dan bonus, sementara pihak Parma meminta bagian tetap yang lebih tinggi agar dapat langsung menerima dana tersebut dan membiayai aktivitas transfer mereka. Kedua belah pihak masih berada di posisi yang berdekatan dan kesepakatan tampaknya mungkin tercapai.


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