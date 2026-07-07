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"Turnamen yang direkayasa demi Messi".. Protes global terhadap wasit pertandingan Mesir versus Argentina

Argentina vs Egypt
Argentina
Egypt
World Cup
L. Messi
Argentina
Mesir
AS

El Var berada dalam situasi sulit di Piala Dunia

Sejumlah penggemar sepak bola dari berbagai belahan dunia menuduh adanya penyalahgunaan teknologi Video Assistant Referee (VAR) selama pertandingan antara Argentina dan Mesir di babak 16 besar Piala Dunia, Selasa malam ini, dengan menganggap bahwa keputusan tersebut memberikan “nafas baru” bagi tim Argentina dalam upayanya membalikkan keadaan melawan tim Mesir.

Surat kabar Mirror dalam laporannya pasca-pertandingan mengenai kontroversi wasit tersebut menulis: "Timnas Argentina, yang dipimpin oleh Lionel Messi, merupakan salah satu daya tarik utama di Piala Dunia. Selama pertandingan melawan Mesir di babak 16 besar di Atlanta, beberapa pendukung mengklaim bahwa Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) secara tidak langsung berusaha mempertahankan salah satu bintang utama turnamen ini agar tetap berada dalam kompetisi."

Sebelum comeback bersejarah Argentina yang berakhir dengan skor 3-2 terwujud, sang juara bertahan sempat tertinggal. Setelah Messi gagal mengeksekusi tendangan penalti di awal pertandingan, Mesir unggul 1-0, lalu Mohamed Salah mengoper bola kepada Mustafa Zico yang mencetak gol kedua bagi Mesir pada babak kedua.

Setelah perayaan meriah dari pihak Mesir, wasit François Litxier menerima sinyal dari ruang VAR untuk meninjau kemungkinan adanya pelanggaran di awal serangan tersebut.

  • Trofi yang Dicuri

    Kekacauan semakin memuncak di kemudian hari selama pertandingan, setelah pelatih tim nasional Mesir, Hossam Hassan, dijatuhi sanksi akibat melakukan gestur anti-rasisme.

    Setelah pertandingan, sang pelatih dengan marah berbicara tentang “ketidakadilan”, menganggap bahwa apa yang terjadi dalam pertandingan itu tidak adil, terutama keputusan pembatalan gol tersebut.

    Setelah protes berkepanjangan dari para pemain Argentina, wasit menilai bahwa bek Lisandro Martínez mengalami pelanggaran ilegal di awal serangan tersebut. Namun, pelanggaran tersebut terjadi lebih dari 20 detik sebelum Mustafa Zico mencetak gol ke gawang kiper Emiliano Martínez.

    Zico akhirnya berhasil mencetak gol kedua untuk Mesir enam menit kemudian, namun hal itu terjadi setelah gelombang reaksi marah yang meluas di media sosial, terutama melalui platform “X”.

    Seorang penggemar menulis: “Turnamen ini direkayasa. Korupsi mencuri gol Mesir di hadapan semua orang.”

    Seorang lainnya menambahkan: “Dicurangi seperti biasa,” sementara yang ketiga menulis: “Piala Dunia ini dicurangi demi Messi.”

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  • Keraguan terhadap penerapan VAR

    Tak lama kemudian, Messi mencetak gol penyama kedudukan untuk Argentina melalui tendangan yang luar biasa sehingga skor menjadi 2-2, dan kemudian comeback dramatis itu pun terwujud.

    Seandainya gol pertama yang dicetak Zico diakui, Mesir akan tetap memimpin.

    Tak lama setelah itu, Enzo Fernández mencetak gol sundulan di masa injury time, yang membawa Argentina menang dengan skor 3-2, sekaligus menyingkirkan Mesir dari turnamen dalam salah satu comeback paling terkenal dalam sejarah Piala Dunia.

    Gol Zico yang dianulir juga memicu pertanyaan dari sejumlah jurnalis olahraga ternama, yang meragukan penerapan teknologi video, baik dari segi ketentuan peraturan maupun kebutuhan penggunaannya dalam situasi seperti ini.

    Rob Harris, koresponden jaringan “Sky Sports”, mengatakan: “Pembatalan gol Mesir sesuai dengan peraturan teknologi video, tetapi teknologi dalam sepak bola tidak diciptakan untuk menelusuri kembali sejauh itu dalam permainan guna meninjau pelanggaran kecil di ujung lapangan yang lain, yang tidak terkait langsung dengan tahap akhir serangan balik tersebut.”

  • Seandainya dia kembali, dia akan menemukan Tutankhamun

    Sementara itu, Dale Johnson, koresponden British Broadcasting Corporation (BBC), menulis: “Gol Mesir yang dianulir benar-benar bertentangan dengan cara pertandingan di turnamen ini dijalankan. Anda tidak bisa membiarkan kontak fisik ringan tanpa memberikan pelanggaran, lalu menganulir gol melalui teknologi video hanya karena ada tarikan ringan pada jersey.”

    Adapun jurnalis Henry Winter, berkomentar dengan nada sarkastis: “Seandainya VAR mundur satu langkah lagi dalam serangan Mesir itu, ia akan menemukan Tutankhamun ikut serta di dalamnya! Seberapa jauh lagi bisa mundur? Mungkin keputusan itu benar menurut aturan, tapi sungguh disayangkan... Itu akan menjadi salah satu gol terindah di turnamen ini, setelah serangan yang berlangsung sekitar 80 yard dan ditandai dengan gerakan yang indah serta akurasi umpan yang luar biasa.”

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