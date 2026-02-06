Goal.com
Lisandro Martinez Man Utd GFXGetty/GOAL
Richard Martin dan Yosua Arya

Tukang Jagal Kembali! Dampak BesarLisandro Martinez Buat Manchester United Asuhan Michael Carrick

Michael Carrick mendapatkan sebagian besar pujian atas kebangkitan Manchester United sejak ia mengambil alih, tetapi ada faktor lain yang tak terbantahkan untuk dipertimbangkan ketika menganalisis peningkatan performa dan hasil di Old Trafford. Lisandro Martinez memang melakukan penampilan pertamanya yang telah lama ditunggu-tunggu setelah 301 hari absen karena cedera saat Ruben Amorim masih menjabat, tetapi dampak sebenarnya dari kembalinya baru terasa sekarang.

Amorim tentu saja ingin mengelola kembalinya Martinez dengan hati-hati setelah sekian lama absen karena cedera lutut parah yang membuat sang bek sempat mempertimbangkan untuk berhenti bermain sepakbola. Pelatih asal Portugal itu memberi kesempatan bermain secara bertahap kepada bek tengahnya, yang membuatnya tampil selama delapan menit di Crystal Palace, dua menit melawan West Ham, dan 21 menit melawan Bournemouth dan Wolves, sebelum masuk di babak kedua saat kekalahan di Aston Villa.

Martinez telah menjadi starter di setiap pertandingan sejak saat itu, dan rekor United adalah tiga hasil imbang dan empat kemenangan, tiga kemenangan terakhir diraih di bawah asuhan Carrick. Kembalinya mantan gelandang United itu ke bangku pelatih tidak diragukan lagi telah membantu Martinez karena memungkinkan pemain Argentina itu bermain di lini belakang dengan formasi empat bek, seperti yang telah ia lakukan hampir sepanjang kariernya, sementara ia juga diuntungkan oleh kehadiran rekan setim yang konsisten, Harry Maguire, yang memiliki kemampuan yang berbeda sehingga mereka saling melengkapi dengan sempurna.

Meskipun dijuluki 'Tukang Jagal' karena kecenderungannya yang agresif, Martinez selalu menonjol karena kemampuan teknisnya daripada sifatnya yang suka berkelahi, meskipun itu tetap menjadi daya tariknya. Sebaliknya, Maguire telah menugaskan dirinya sendiri untuk menjadi benteng pertahanan sementara Martinez diizinkan untuk melakukan apa yang terbaik baginya, yaitu mendistribusikan bola dengan tujuan agar United berjalan dengan baik.

  • Arsenal v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Seperti gelandang tambahan

    Dalam pertandingan terakhir United melawan Fulham, Martinez menunjukkan mengapa ia begitu berharga bagi permainan menyerang Setan Merah dalam dua momen di awal dan akhir kemenangan 3-2 tersebut.

    Di awal pertandingan, ia mengambil bola dari Casemiro tepat di luar area penaltinya sendiri dan bergegas maju ke separuh lapangan Fulham sebelum memberikan umpan sederhana namun cerdas kepada Kobbie Mainoo, yang berada di posisi sempurna untuk melepaskan umpan ke Amad Diallo sebelum sang penyerang melepaskan tendangan melengkung yang berhasil ditepis oleh Bernd Leno.

    Kemudian, ketika United kewalahan oleh dua gol telat Fulham, Martinez-lah yang memicu pergerakan untuk gol kemenangan Benjamin Sesko dengan memberikan umpan silang ke arah Amad.

    Martinez juga melakukan tekel dan blok yang disukai penggemar United, tetapi kemampuannya dengan bola-lah yang membuatnya menjadi pengubah permainan, karena ia mampu memainkan peran sebagai sebagian bek, sebagian gelandang bertahan.

    Ketenangan Martinez saat menguasai bola dan keinginannya untuk masuk ke tengah lapangan serta menyusuri sayap kiri juga menjadi faktor besar dalam kemenangan Setaan Merah di Arsenal pekan sebelumnya, di mana pemain Argentina itu menjadi kunci keberhasilan United mengatasi dominasi awal Meriam London sebelum kemudian mendominasi babak kedua.

    • Iklan
  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Meredam Haaland

    Namun, penampilan Martinez di pertandingan pertama dari rentetan kemenangan di bawah asuhan Carrick adalah yang terbaik sejauh ini, saat ia mengawal Erling Haaland hingga tak berdaya dalam kemenangan derbi atas Manchester City. Blok Martinez terhadap pencetak gol terbanyak Liga Primer itu adalah kontribusinya yang paling berkesan, tetapi cuplikan aksinya juga luar biasa, karena ia melakukan lebih banyak sapuan dan menghasilkan sundulan yang berani untuk menyingkirkan bola.

    Itu adalah respons sempurna terhadap prediksi konyol Nicky Butt dan Paul Scholes sebelum pertandingan bahwa Martinez akan dilempar-lempar seperti balita oleh Haaland. Kedua gelandang legendaris United itu tidak hanya menunjukkan kurangnya rasa hormat kepada salah satu pemain terbaik dan paling berkomitmen dalam skuad, tetapi analisis mereka juga malas dan salah.

    Martinez diremehkan sejak awal ketika ia bergabung dengan United karena tinggi badannya - atau kekurangannya - tetapi ia dengan cepat menunjukkan sisi lain dari permainannya, dan siapa pun yang masih percaya bahwa postur tubuhnya yang pendek menghambatnya jelas belum menontonnya atau United selama empat musim terakhir. Mereka juga belum mempertimbangkan bagaimana performa tim ketika Martinez tidak tersedia.

  • Manchester United v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kehilangannya sangat terasa

    Akibat empat kali cedera panjang yang disebabkan oleh dua cedera kaki dan dua cedera lutut, Martinez hanya bermain lebih dari setengah total pertandingan Liga Primer United sejak bergabung dengan klub. Rekor Setan Merah dalam 70 pertandingan yang ia ikuti adalah: 35 kemenangan, 15 hasil imbang, dan 20 kekalahan. Sebaliknya, mereka hanya memenangkan 28 dari 68 pertandingan yang ia lewatkan, imbang 14, dan kalah 26.

    Beberapa periode terburuk mereka juga terjadi ketika ia absen dari tim. Cedera metatarsal Martinez pada tahun 2023 terjadi ketika mereka unggul 2-0 melawan Sevilla di leg pertama perempat-final Liga Europa, tetapi dengan ia absen karena masalah yang akhirnya membuatnya absen hingga akhir musim, mereka bermain imbang 2-2 dan kemudian dihancurkan 3-0 di leg kedua. United hanya memenangkan lima dari sembilan pertandingan tersisa musim itu, termasuk kalah di final Piala FA dari City.

    Di awal musim 2023/24, Martinez mengalami kambuh masalah yang sama dan harus menjalani operasi kedua pada kakinya. Sekali lagi tanpa kepemimpinan gigih mantan pemain Ajax itu, United hanya memenangkan sepuluh dari 22 pertandingan, kalah sepuluh kali, dan tersingkir dari Piala Liga dan Liga Champions.

    Kembalinya Martinez juga hanya berlangsung singkat, karena ia mengalami cedera lutut melawan West Ham tiga minggu setelah kembali ke tim, dan kemudian mengalami cedera otot betis, yang memaksanya absen selama lebih dari tiga bulan, di mana United hanya memenangkan tiga dari 14 pertandingan liga mereka.

  • Manchester United FC v Crystal Palace FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    "Terus-menerus berjuang"

    Martinez kembali tepat waktu untuk final Piala FA 2024 dan merupakan salah satu pemain kunci dalam kemenangan balas dendam mengejutkan United atas City. Ia kemudian menikmati masa tenang selama sembilan bulan tanpa cedera, di mana ia membantu Argentina memenangkan Copa America. Tetapi pada Februari 2025, ia mengalami cedera terburuknya, robek ligamen krusiatum saat melawan Crystal Palace.

    Martinez tidak kembali hingga November, dan tanpanya United mencatatkan posisi liga terburuk mereka dalam 51 tahun, sekaligus kalah di final Liga Europa dari Tottenham. Itu adalah final besar kedua United tanpa Martinez - dan berakhir kalah - setelah memenangkan dua final lainnya yang ia ikuti. Selain periode kelam bagi United, itu juga merupakan masa yang menyedihkan bagi Martinez.

    "Setelah dua atau tiga minggu pertama, saya tidak ingin bermain sepakbola lagi," katanya kepada AFA Studio. "Itu adalah perjuangan yang terus-menerus dari hari ke hari, dan pertandingan saya adalah setiap hari di tempat latihan. Saya bergantung pada orang-orang di sekitar saya, keluarga saya, teman-teman saya. Hari ini, di lapangan, saya merasa luar biasa, dan saya katakan bahwa berkat hari-hari itu, ya, hari-hari penderitaan, hari-hari tidak menyerah - hari ini kita mendapatkan hasilnya."

  • Manchester United v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Menunjukkan kepemimpinan

    United menuai hasil dari perjuangan Martinez untuk kembali bugar dan dalam performa terbaiknya, meskipun ia terus memberikan pengaruh pada tim bahkan saat cedera. Ia memilih untuk bergabung dengan skuad dalam tur pramusim mereka di Amerika Serikat, melanjutkan rehabilitasinya di markas mereka di Chicago. Amorim, patut dipuji, melakukan latihan pemulihan bersama Martinez untuk menunjukkan solidaritas kepada sang pemain.

    Mantan manajer itu juga menunjuk Martinez sebagai bagian dari kelompok kepemimpinan klub meskipun tahu ia akan absen beberapa bulan pertama musim, dan meskipun keduanya dilaporkan berselisih di Carrington karena Amorim tidak segera menurunkan Martinez sebagai starter setelah ia kembali, sang manajer tampaknya melihat keinginan Martinez untuk bermain sebagai hal positif dan segera memasukkannya kembali ke dalam susunan pemainnya.

    Carrick dalam beberapa hal beruntung karena Martinez sudah bugar dan dalam performa terbaiknya saat ia menggantikan Amorim, tetapi ia tetap pantas mendapatkan pujian atas caranya memotivasi Martinez untuk mengembalikannya ke performa terbaiknya.

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Memberikan segalanya

    Setelah kemenangan di Derby Manchester, Martinez memuji Carrick karena mendorong para pemain untuk "menggunakan energi orang-orang" untuk mengalahkan City. Dan dalam sebuah wawancara dengan Stansport pekan lalu, ia memberikan pernyataan tentang hubungannya dengan sang pelatih.

    "Saya sangat terkesan dengannya, bahasa tubuhnya, energinya, komunikasinya. Dia sangat dekat dengan para pemain, cara dia mempercayai para pemain, cara dia berbicara, cara dia terhubung dengan semua orang," kata Martinez. "Jika Anda bermain untuk Manchester United, itu karena Anda memiliki sesuatu. Anda membutuhkan orang-orang yang memahami kualitas Anda, Anda membutuhkan orang-orang yang mengambil yang terbaik dari Anda dan saya pikir [Carrick] melakukan itu. Dia mendapatkan yang terbaik dari semua orang, bukan hanya para pemain, tetapi juga staf."

    "Dan bagi saya, ketika Anda menyentuh hati saya, saya akan memberikan segalanya untuk Anda, dan dia sudah menyentuhnya dan Anda dapat melihatnya di lapangan kami memberikan segalanya."

    Bagi Carrick, pemain asal Argentina itu mewujudkan persis apa yang sedang ia coba bangun: "Anda harus bermain dengan perasaan. Anda harus bermain dengan emosi, Anda harus bermain dengan semangat. Dan Licha telah mewujudkan hal itu dalam hal bagaimana dia menjalani hari-harinya, dan tentu saja dalam pertandingan-pertandingannya."

    Tentu saja ada kegembiraan tentang United sekali lagi, mungkin sedikit 'keajaiban' yang disebut Carrick dalam konferensi pers pertamanya. Dan perpaduan antara semangat kompetitif yang kuat dan kemampuan teknis yang luar biasa dari Martinez adalah alasan utama mengapa hal itu terjadi.

