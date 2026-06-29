Tujuh tahun penuh janji... Pengunduran diri Al-Meshal mengungkap hasil pahit timnas Saudi

Yasser Al-Misehal menduduki kursi ketua Federasi Sepak Bola Arab Saudi pada 29 Juni 2019 dengan membawa harapan seluruh generasi, sementara ia terpilih kembali untuk masa jabatan kedua pada Mei 2023 sebelum mengejutkan dunia olahraga dengan pengunduran dirinya, meninggalkan tujuh tahun yang penuh gejolak.

Di antara kejayaan domestik yang berhasil menarik Ronaldo dan Benzema, serta kegagalan berulang di kancah internasional, Al-Meshal pergi tanpa membawa pulang satu pun gelar untuk timnas Saudi, setelah sembilan partisipasi di ajang regional, kontinental, dan internasional yang berakhir dengan kekecewaan demi kekecewaan, yang terakhir adalah tersingkirnya tim dari babak pertama Piala Dunia 2026.