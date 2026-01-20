What's happened to Haaland GFXGetty/GOAL
Yosua Arya dan Richard Martin

Tujuh Pertandingan Tanpa Gol Dari Permainan Terbuka: Apa Yang Terjadi Pada Bomber Manchster City Erling Haaland?!

Erling Haaland telah menaklukkan sebagian besar rekor Liga Champions, tetapi perjalanan Manchester City ke Bodo/Glimt mendatang memberinya kesempatan untuk memecahkan rekor baru dengan menjadi pemain Norwegia pertama yang mencetak gol melawan tim Norwegia dalam sejarah kompetisi ini. Meskipun Bodo berjarak 24 jam perjalanan dari kota kelahiran Haaland di Bryn dan jauh di Lingkar Arktik, ini tetap merupakan kepulangan bagi atlet paling terkenal di negara itu.

Namun, Haaland tidak kembali ke tanah airnya dengan suasana kemenangan. Jauh dari itu. City tiba di ujung utara Norwegia dengan suhu sedikit di atas titik beku, tetapi striker yang biasanya sangat panas itu sudah kehilangan performanya. Haaland hanya mencetak satu gol dalam tujuh pertandingan terakhirnya - penalti melawan Brighton - dan memberikan salah satu penampilan terburuknya dalam beberapa waktu terakhir, termasuk kekalahan telak City dari Manchester United.

City akan bermain di lapangan buatan di Bodo dan karena itu mereka mengubah rutinitas perjalanan mereka yang biasa untuk pertandingan Eropa, memilih untuk terbang lebih awal sehingga mereka dapat berlatih di Stadion Aspmyra daripada di Akademi Sepakbola City untuk membiasakan diri dengan jenis permukaan yang belum pernah mereka mainkan sejak mengunjungi Young Boys pada tahun 2023, ketika Haaland mencetak dua gol.

Dan meskipun lapangan yang tidak familiar dan stadion yang sempit dengan kapasitas hanya 8.000 orang, kembali ke negara asalnya bisa jadi yang dibutuhkan Haaland untuk bangkit dari kemerosotan performa terbarunya.

  • Real Madrid C.F. v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    Tidak ada waktu untuk beristirahat

    Pep Guardiola mungkin berharap dapat mengistirahatkan Haaland untuk pertandingan kedua terakhir City di fase liga Liga Champions, mengingat sang striker telah bermain dalam 30 dari 32 pertandingan yang mungkin dimainkan musim ini dan telah bermain selama 2.480 menit di lapangan, 239 menit lebih banyak daripada rekan setimnya. Tapi, sang manajer tidak memiliki kemewahan itu.

    Guardiola trauma dengan kegagalan City di kompetisi musim lalu ketika mereka nyaris lolos ke babak play-off sebelum dihancurkan oleh Real Madrid, yang membuat tim tersebut tersingkir dari kompetisi sebelum babak 16 besar untuk pertama kalinya sejak 2012.

    Meskipun City berada di posisi keempat dalam klasemen Liga Champions saat ini, hanya satu poin yang memisahkan mereka dari Liverpool yang berada di posisi kesembilan dan kemungkinan harus memainkan pertandingan play-off lagi.

  • TOPSHOT-FBL-AFR-2025-MATCH 03-EGY-ZWEAFP

    Satu-satunya pilihan di lini depan

    Meskipun Guardiola mungkin ingin mengistirahatkan Haaland melawan Bodo, sang manajer tidak bisa mengabaikan striker yang telah mencetak enam gol dalam lima penampilan pertamanya di Liga Champions musim ini.

    Sementara itu, selama sebulan terakhir, ia tidak punya pilihan lain selain memainkan pemain Norwegia itu karena Omar Marmoush mencapai semi-final Piala Afrika bersama Mesir. Absennya Marmoush membuat Haaland menjadi satu-satunya penyerang tengah alami City dan berarti ia bahkan harus bermain sebagai starter melawan Brentford di perempat-final Piala Liga, pertama kalinya ia bermain di kompetisi tersebut sejak bergabung dengan City pada tahun 2022.

    Ia juga masuk dalam susunan pemain Guardiola melawan Exeter City di Piala FA, menandai pertama kalinya Haaland bermain di babak ketiga, meskipun ia diganti pada babak kedua.

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    "Kelelahan"

    Sebelum derbi Manchester, Guardiola mengakui bahwa Haaland "kelelahan", tetapi mengklaim bahwa ia telah berkontribusi pada kondisi pencetak gol terbanyak Liga Primer tersebut karena ia terlalu jarang menggunakan Marmoush ketika ia tersedia, hanya memberi pemain seharga £59 juta itu empat kali kesempatan bermain sebagai starter di semua kompetisi. Satu-satunya pertandingan di mana Haaland absen sepenuhnya adalah pertandingan Piala Liga melawan Huddersfield Town dan Swansea City, sementara ia memulai pertandingan Liga Champions melawan Bayer Leverkusen dari bangku cadangan.

    Mengingat betapa buruknya pertandingan itu, dengan City kalah 2-0 meskipun Guardiola menggunakan pemain-pemain bintangnya di babak kedua, Anda dapat memahami mengapa ia ingin menggunakan Haaland sebanyak mungkin. Tetapi di sisi lain, ia pasti tahu akan ada konsekuensi fisik dari terlalu sering memainkannya.

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-SUNDERLANDAFP

    Meringankan beban

    Marmoush ikut bersama City ke Norwegia, tetapi akan menjadi kesalahan jika berpikir bahwa ia kembali sebagai semacam penyelamat yang dapat membangkitkan kembali upaya mereka mengejar Arsenal dalam perebutan gelar. Seperti yang dikatakan Guardiola, "Omar adalah pemain yang luar biasa, momen-momennya di belakang pertahanan lawan sangat luar biasa, tetapi akan sangat buruk jika saya mengatakan alasan mengapa kami tidak mendapatkan hasil di sini atau pertandingan sebelumnya adalah karena Omar tidak ada di sini. Itu tidak adil baginya dan tidak adil bagi tim dan semua pemain yang ada di sini. Kita perlu melakukannya."

    Namun, yang dapat dilakukan Marmoush adalah mengurangi beban Haaland baik dalam hal gol maupun menit bermain. Ia juga dapat membuat City lebih sulit diprediksi sehingga tim lawan tidak dapat hanya fokus untuk menghentikan pemain Norwegia tersebut, seperti yang dilakukan Lisandro Martinez dan Harry Maguire dengan sangat efektif di Old Trafford saat mereka memblokir dua tembakan Haaland sebelum ia diganti pada menit ke-80.

    Penampilannya membuat Paul Scholes dan Nicky Butt yang menertawakan Martinez sebelum pertandingan sambil memprediksi bahwa Haaland akan "mengangkatnya dan berlari bersamanya" menjadi bahan tertawaan.

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Berjuang untuk konsisten

    Namun Guardiola enggan membicarakan tentang mengistirahatkan Haaland dalam waktu dekat. Ia berkata setelah derby: "Kami membutuhkan Erling dan semua pemain lainnya. Erling sangat penting bagi kami. Kami beruntung memiliki Erling musim ini atas apa yang telah ia lakukan. Sangat penting ketika Anda memiliki pertandingan setiap tiga hari, tiga hari, tiga hari untuk mempertahankan performa tersebut."

    Namun, Haaland kesulitan mempertahankan performa luar biasanya di awal musim. Mengandalkan pemain Norwegia itu terbukti sebagai langkah bijak bagi City di awal musim karena ia mencetak 24 gol dalam 23 pertandingan pertamanya. Tetapi penampilannya yang lesu melawan United - pertandingan keenamnya dalam 17 hari di tahun 2026 - menunjukkan bahwa jadwal pertandingan yang padat mulai membebani dirinya.

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Mengelola Haaland dengan lebih baik

    Ini bukan periode sulit pertama yang dialami Haaland selama kariernya di City, dan ini juga bukan yang terakhir. Namun, kemungkinan besar ini tidak akan berlangsung terlalu lama. Bodo belum memainkan pertandingan kompetitif sejak pertandingan Liga Champions terakhir mereka melawan Borussia Dortmund pada 10 Desember karena Eliteserien sedang dalam masa jeda sebelum musim 2026 dimulai pada bulan Maret.

    Setelah City kembali dari Norwegia, mereka akan menghadapi pertandingan kandang melawan Wolves, yang masih merupakan tim terlemah di Liga Primer meskipun sedang dalam lima pertandingan tanpa kekalahan. Mereka kemudian akan menjamu Galatasaray dalam pertandingan terakhir fase liga, dan itu akan menjadi waktu yang tepat untuk mengistirahatkan Haaland jika mereka sudah lolos ke babak 16 besar. Mereka kemudian akan mengunjungi Tottenham dan Liverpool untuk pertandingan penting jika mereka ingin menjaga Arsenal tetap terkendali, di antara leg kedua Piala Liga melawan Newcastle.

    Dengan City unggul 2-0 atas The Magpies dalam pertandingan tersebut dan dengan keuntungan bermain di kandang, itu juga akan menjadi kesempatan yang baik bagi Haaland untuk beristirahat. Striker paling produktif di dunia mungkin tampak seperti manusia super, tetapi dia perlu dikelola dengan hati-hati seperti pemain lainnya. Meskipun Guardiola merasa membutuhkan Haaland di setiap pertandingan, mengistirahatkannya beberapa pertandingan adalah kunci untuk mengembalikan pemain andalannya ke performa terbaiknya.

