Tujuh Pertandingan Tanpa Gol Dari Permainan Terbuka: Apa Yang Terjadi Pada Bomber Manchster City Erling Haaland?!

Namun, Haaland tidak kembali ke tanah airnya dengan suasana kemenangan. Jauh dari itu. City tiba di ujung utara Norwegia dengan suhu sedikit di atas titik beku, tetapi striker yang biasanya sangat panas itu sudah kehilangan performanya. Haaland hanya mencetak satu gol dalam tujuh pertandingan terakhirnya - penalti melawan Brighton - dan memberikan salah satu penampilan terburuknya dalam beberapa waktu terakhir, termasuk kekalahan telak City dari Manchester United.

City akan bermain di lapangan buatan di Bodo dan karena itu mereka mengubah rutinitas perjalanan mereka yang biasa untuk pertandingan Eropa, memilih untuk terbang lebih awal sehingga mereka dapat berlatih di Stadion Aspmyra daripada di Akademi Sepakbola City untuk membiasakan diri dengan jenis permukaan yang belum pernah mereka mainkan sejak mengunjungi Young Boys pada tahun 2023, ketika Haaland mencetak dua gol.

Dan meskipun lapangan yang tidak familiar dan stadion yang sempit dengan kapasitas hanya 8.000 orang, kembali ke negara asalnya bisa jadi yang dibutuhkan Haaland untuk bangkit dari kemerosotan performa terbarunya.