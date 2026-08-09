Meski tidak mencetak gol maupun memberi assist pada dua gol Real Madrid ke gawang tim asal Hungaria itu, pemain asal Turki tersebut tetap hadir dalam rincian kedua gol tersebut. Pada gol pertama, ia mengeksekusi tendangan sudut panjang yang sampai ke Ceballos, yang kemudian mengirimkannya kepada Mario Rivas untuk mencetak gol pertama.

Pada gol kedua, Guler mengarahkan bola dengan sentuhan cerdik yang menempatkan Federico Valverde dalam posisi ideal, sebelum gelandang asal Uruguay itu mengoper bola kepada Carlos Espi yang menyarangkannya ke gawang.

Pengaruh Guler tidak hanya sebatas menciptakan peluang, karena ia memainkan peran penting dalam menggerakkan serangan Real Madrid dari posisi playmaker, posisi yang tampaknya dikhususkan oleh Jose Mourinho untuknya selama masa persiapan, setelah ia menampilkan level permainan yang mencolok di posisi tersebut.

Dengan masuknya Bernardo Silva, Guler sempat bergeser ke sisi kanan, tetapi posisi naturalnya dalam perhitungan Mourinho tampaknya berada di belakang para penyerang. Dari sana ia menjadi yang paling berpengaruh dalam pergerakan Real Madrid, karena ia melepaskan tembakan berbahaya pertama tim tersebut, serta mengirimkan umpan silang kepada Endrick yang nyaris berbuah gol, sebelum ia mencoba peruntungannya dengan tiga tembakan lain yang sebagian berakhir di luar gawang dan sebagian lagi membentur pertahanan.

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