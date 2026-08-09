Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Ferencvaros v Real Madrid: Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Tugas yang sangat sulit: Guler menempatkan Mourinho dalam posisi dilematis

FEATURES
Ferencvaros vs Real Madrid
Ferencvaros
Real Madrid
Club Friendlies
A. Guler
J. Bellingham
J. Mourinho
LaLiga
Hungaria
Spanyol
Turki
Inggris
Portugal

Bintang Turki Mengubah Semua Perhitungan

Arda Guler terus memantapkan dirinya sebagai salah satu pemain terbaik Real Madrid selama masa persiapan musim baru, setelah pemain asal Turki itu tampil dalam kondisi menyerang terbaiknya.

Real Madrid melanjutkan persiapan untuk musim 2026-2027 dengan langkah tenang dan mantap, setelah bermain imbang melawan Fiorentina dalam pertandingan yang memperlihatkan dua wajah berbeda tim, sebelum akhirnya mengungguli Ferencvaros dari Hungaria dengan skor 2-1, Sabtu kemarin, dalam laga yang kembali menegaskan kehadiran Guler.

  • Menggerakkan lini serang Real Madrid

    Meski tidak mencetak gol maupun memberi assist pada dua gol Real Madrid ke gawang tim asal Hungaria itu, pemain asal Turki tersebut tetap hadir dalam rincian kedua gol tersebut. Pada gol pertama, ia mengeksekusi tendangan sudut panjang yang sampai ke Ceballos, yang kemudian mengirimkannya kepada Mario Rivas untuk mencetak gol pertama.

    Pada gol kedua, Guler mengarahkan bola dengan sentuhan cerdik yang menempatkan Federico Valverde dalam posisi ideal, sebelum gelandang asal Uruguay itu mengoper bola kepada Carlos Espi yang menyarangkannya ke gawang.

    Pengaruh Guler tidak hanya sebatas menciptakan peluang, karena ia memainkan peran penting dalam menggerakkan serangan Real Madrid dari posisi playmaker, posisi yang tampaknya dikhususkan oleh Jose Mourinho untuknya selama masa persiapan, setelah ia menampilkan level permainan yang mencolok di posisi tersebut.

    Dengan masuknya Bernardo Silva, Guler sempat bergeser ke sisi kanan, tetapi posisi naturalnya dalam perhitungan Mourinho tampaknya berada di belakang para penyerang. Dari sana ia menjadi yang paling berpengaruh dalam pergerakan Real Madrid, karena ia melepaskan tembakan berbahaya pertama tim tersebut, serta mengirimkan umpan silang kepada Endrick yang nyaris berbuah gol, sebelum ia mencoba peruntungannya dengan tiga tembakan lain yang sebagian berakhir di luar gawang dan sebagian lagi membentur pertahanan.

    Baca juga: Setengah solusi, tawaran Spanyol "kasta kedua" membuat Al Ittihad kebingungan

    • Iklan

  • Kelayakan yang logis?

    Menurut surat kabar "AS", seandainya kompetisi liga bergulir besok, akan sulit mengabaikan hak Guler untuk hadir dalam susunan pemain utama mengingat performanya saat ini, tetapi pemain asal Turki itu menyadari bahwa persaingan untuk mendapatkan menit bermain akan lebih ketat dari sebelumnya, seiring dengan berbagai penguatan skuad yang dilakukan Real Madrid selama bursa transfer musim panas.

    Persaingan bertambah ketat khususnya di sisi kanan, dengan kehadiran Diomande sebagai salah satu kandidat utama untuk mengisi posisi tersebut, di samping Brahim Diaz yang menanti kesempatannya, serta Rodrygo setelah kembali dari cedera.

    Baca juga: Pengkhianat baru? Arsenal mengetuk pintu terlarang di Tottenham

  • Bellingham berhadapan dengan Guler: Misi yang sangat sulit bagi "meriam" Real Madrid

    Surat kabar yang sama menegaskan bahwa Mourinho telah meminta manajemen Real Madrid untuk menyediakan pemain di setiap posisi, sehingga persaingan untuk posisi playmaker pada dasarnya terbatas antara Guler dan Bellingham.

    Jika gelandang asal Inggris itu kembali ke level yang ia tunjukkan pada musim pertamanya, maka tugas Guler akan menjadi sangat sulit, tetapi levelnya menurun dalam dua musim berikutnya, yang membuka perdebatan seputar sejauh mana ia layak untuk terus menjadi pemain inti terlepas dari kondisi teknisnya.

    Meski demikian, Bellingham tetap menjadi salah satu bintang paling menonjol Real Madrid, selain itu klub membayar lebih dari 100 juta euro untuk mendatangkannya pada 2024, ditambah penampilannya yang bagus selama Piala Dunia terakhir, karena itu ia akan menjadi kandidat pertama untuk kembali ke susunan inti begitu ia mencapai kesiapan penuh.

    Sebaliknya, kondisi saat ini memberikan keunggulan yang jelas bagi Guler, yang musim lalu mencatatkan angka terbaiknya dengan seragam Real Madrid, setelah mencetak 6 gol dan memberikan 14 assist. Selain itu, Bellingham tidak akan memulai musim dengan kesiapan fisik terbaik sejak awal, hal yang mungkin memberikan Guler peluang nyata untuk mendapatkan menit bermain secara teratur selama dua atau tiga pekan pertama liga.

    "AS" menutup: "Berdasarkan levelnya saat ini, akan sulit bagi Mourinho untuk mengabaikan 'meriam' ini untuk saat ini, sekalipun persoalan menemukan tempat yang paling tepat baginya dalam susunan pemain Real Madrid tetap menjadi salah satu dilema terbesar bagi pelatih asal Portugal itu."

    Baca juga: Salah kata kuncinya, jadwal yang dinanti untuk memastikan kepindahan bintang Al Hilal ke Trabzon

    Baca juga: Keuntungan menakjubkan dan langkah hukum, transaksi Salah mengubah keseimbangan dalam 72 jam

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Club Friendlies
Deportivo de A Coruna crest
Deportivo de A Coruna
COR
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Europa League Qualification
Gornik Zabrze crest
Gornik Zabrze
GOR
Ferencvaros crest
Ferencvaros
FTC