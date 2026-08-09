Surat kabar yang sama menegaskan bahwa Mourinho telah meminta manajemen Real Madrid untuk menyediakan pemain di setiap posisi, sehingga persaingan untuk posisi playmaker pada dasarnya terbatas antara Guler dan Bellingham.
Jika gelandang asal Inggris itu kembali ke level yang ia tunjukkan pada musim pertamanya, maka tugas Guler akan menjadi sangat sulit, tetapi levelnya menurun dalam dua musim berikutnya, yang membuka perdebatan seputar sejauh mana ia layak untuk terus menjadi pemain inti terlepas dari kondisi teknisnya.
Meski demikian, Bellingham tetap menjadi salah satu bintang paling menonjol Real Madrid, selain itu klub membayar lebih dari 100 juta euro untuk mendatangkannya pada 2024, ditambah penampilannya yang bagus selama Piala Dunia terakhir, karena itu ia akan menjadi kandidat pertama untuk kembali ke susunan inti begitu ia mencapai kesiapan penuh.
Sebaliknya, kondisi saat ini memberikan keunggulan yang jelas bagi Guler, yang musim lalu mencatatkan angka terbaiknya dengan seragam Real Madrid, setelah mencetak 6 gol dan memberikan 14 assist. Selain itu, Bellingham tidak akan memulai musim dengan kesiapan fisik terbaik sejak awal, hal yang mungkin memberikan Guler peluang nyata untuk mendapatkan menit bermain secara teratur selama dua atau tiga pekan pertama liga.
"AS" menutup: "Berdasarkan levelnya saat ini, akan sulit bagi Mourinho untuk mengabaikan 'meriam' ini untuk saat ini, sekalipun persoalan menemukan tempat yang paling tepat baginya dalam susunan pemain Real Madrid tetap menjadi salah satu dilema terbesar bagi pelatih asal Portugal itu."
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