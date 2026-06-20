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FC Barcelona v Rayo Vallecano - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Tugas terberat Deco... Barcelona mencari penyerang andalan baru

FEATURES
Barcelona
H. Flick
J. Alvarez
H. Kane
E. Haaland
L. Martinez
Spanyol
Jerman
Argentina
Inggris
Norwegia

Namanya memang terkenal... tapi jalan menuju ke sana nyaris mustahil

Kepergian Robert Lewandowski bukan sekadar akhir dari sebuah era yang sukses di Barcelona, melainkan awal dari tantangan yang mungkin menjadi yang tersulit dalam beberapa tahun terakhir di lingkungan klub Catalan tersebut.

Setelah empat musim di mana penyerang asal Polandia itu mendominasi lini depan tim, mencari pengganti yang mampu mencetak angka serupa menjadi tugas yang sangat rumit bagi manajemen olahraga yang dipimpin oleh Deco.

Meskipun Barcelona telah merencanakan sejak lama untuk merekrut penyerang baru pada musim-musim mendatang, kepergian Lewandowski mempercepat laju pergerakan dan memaksa klub untuk menjadikan masalah ini sebagai prioritas utama.

Tampaknya pelatih Hans Flick tidak ingin mengambil risiko terhadap masa depan proyek olahraganya, terutama karena tujuan utama yang diincar klub adalah merebut kembali gelar Liga Champions.

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    Flick menginginkan pemain baru seperti Lewandowski

    Sejak kepastian hengkangnya penyerang asal Polandia itu, Flick telah menyampaikan kebutuhannya dengan jelas dan tegas kepada jajaran manajemen olahraga. Pelatih asal Jerman ini tidak hanya mencari penyerang yang mahir bergerak di dalam kotak penalti atau pemain yang selaras dengan gaya permainan tim, melainkan menginginkan penyerang yang mampu mencetak sekitar 30 gol dalam satu musim.

    Syarat ini tampak masuk akal jika melihat warisan yang ditinggalkan Lewandowski di Barcelona. Penyerang berpengalaman itu berhasil mencetak 120 gol dalam 193 pertandingan hanya dalam empat musim, sehingga menjadi salah satu pilar utama yang berkontribusi pada kesuksesan tim di kompetisi domestik.

    Selama periode tersebut, Lewandowski memainkan peran kunci dalam membawa Barcelona meraih tiga gelar La Liga, tiga gelar Piala Super Spanyol, serta satu gelar Copa del Rey. Oleh karena itu, ini bukan sekadar menggantikan seorang pemain hebat, melainkan menggantikan sumber gol utama tim selama bertahun-tahun.

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    Kepergian yang menguntungkan secara ekonomi... namun menyakitkan secara olahraga

    Tidak diragukan lagi bahwa keluarnya Lewandowski dari skuad Barcelona memberi klub ruang keuangan yang lebih besar untuk menata kembali keuangannya, terutama di tengah kendala ekonomi yang dialami tim selama beberapa tahun terakhir.

    Namun, dari segi olahraga, situasinya tampak sangat berbeda. Klub menyadari bahwa kehilangan pemain yang mencetak puluhan gol setiap tahun dapat berdampak langsung pada kemampuan mereka bersaing di level domestik maupun kontinental.

    Oleh karena itu, Flick bersikeras bahwa klub perlu merekrut penyerang kelas dunia yang mampu mempertahankan kekuatan serangan tim dan mencegah penurunan tingkat produktivitas gol yang selama ini menjadi ciri khas Barcelona dalam beberapa tahun terakhir.

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    Nama-nama besar yang tak terjangkau

    Ketika berbicara tentang penyerang yang mampu mencetak 30 gol atau lebih dalam satu musim, daftar pilihannya menjadi sangat terbatas. Inilah yang membuat tugas Deco semakin rumit.

    Pihak manajemen olahraga memang memantau sejumlah penyerang terkemuka di dunia, namun masalahnya adalah sebagian besar bintang-bintang tersebut tidak tersedia untuk dijual atau klub mereka sama sekali menolak gagasan untuk bernegosiasi mengenai mereka.

    Nama-nama seperti Harry Kane, Erling Haaland, dan Lautaro Martínez pernah masuk dalam agenda Barcelona selama jendela transfer sebelumnya, namun realitas ekonomi dan ketentuan kontrak membuat perekrutan salah satu dari mereka hampir mustahil.

    Khususnya dalam kasus Harry Kane, tanggapan yang jelas datang dari Uli Hoeneß, presiden kehormatan Bayern München, yang menegaskan bahwa Barcelona tidak memiliki kemampuan finansial yang diperlukan untuk menyelesaikan transfer sebesar itu.

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    Julian Álvarez... Impian pertama Flick

    Di antara semua nama tersebut, nama Julian Álvarez menonjol sebagai pilihan utama di klub Catalan itu, menurut laporan surat kabar Spanyol "Marca".

    Penyerang asal Argentina ini memiliki kualitas yang membuat banyak pihak di Barcelona memandangnya sebagai penerus ideal Lewandowski. Ia memadukan kemampuan menyelesaikan serangan, tekanan terus-menerus terhadap lawan, serta pergerakan cerdas di dalam kotak penalti, ditambah dengan kepribadian yang sangat kompetitif dan pengalaman di level tertinggi.

    Selain itu, catatan golnya semakin memperkuat keyakinan tersebut, setelah ia terus mencetak gol dengan rata-rata yang tinggi selama dua musim terakhir, yang membuatnya mendapat apresiasi baik dari manajemen olahraga maupun staf pelatih.

    Pihak Barcelona yakin bahwa Álvarez mampu mencetak angka yang lebih baik jika pindah ke tim Catalan tersebut. Gaya permainan menyerang yang diterapkan Flick, ditambah dengan kualitas teknis yang dimiliki para pemain lini depan, berpotensi memberikan penyerang asal Argentina ini peluang mencetak gol yang jauh lebih banyak daripada yang ia dapatkan saat ini.

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    Mengapa Barcelona yakin bahwa Álvarez akan sukses?

    Di dalam klub, ada keyakinan bahwa sistem serangan Barcelona sangat ideal bagi setiap penyerang yang memiliki insting mencetak gol yang tajam. Kehadiran nama-nama seperti Lamine Yamal, Raphinha, Ferran Torres, Fermin López, dan pemain lain yang mampu terus-menerus menciptakan peluang, memberikan kesempatan bagi setiap penyerang untuk meningkatkan catatan golnya secara signifikan.

    Selain itu, filosofi serangan Flick bergantung pada tekanan tinggi, permainan langsung, dan penciptaan banyak peluang, yang merupakan faktor-faktor yang diyakini Barcelona akan membantu Álvarez mendekati angka-angka yang dicapai Lewandowski, dan mungkin melampauinya di masa depan.

    Meskipun sangat yakin dengan kemampuan sang pemain dan keinginannya untuk bergabung dengan proyek olahraga baru ini, hambatan sesungguhnya tetap terletak pada sikap Atlético Madrid.

    Klub asal Madrid tersebut tidak menunjukkan kesediaan sedikit pun untuk memfasilitasi kepergian salah satu bintang utamanya ke pesaing langsung di La Liga, dan nilai transfer yang diminta untuk menyelesaikan kesepakatan ini jauh melebihi apa yang mampu dibayarkan Barcelona saat ini.

    Sementara Barcelona meyakini bahwa tawaran di atas 100 juta euro mungkin sudah cukup, Atlético Madrid menilai nilai sang pemain jauh lebih tinggi dari itu, sehingga membuat negosiasi menjadi rumit dan berlarut-larut.

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    Rencana cadangan jika terjadi kegagalan

    Meskipun Álvarez merupakan pilihan utama yang tak terbantahkan, Deco menyadari bahwa kesuksesan di bursa transfer selalu membutuhkan adanya alternatif yang siap. Karena itulah, direktur olahraga tersebut menyimpan daftar pendek yang berisi beberapa nama lain yang dapat dipertimbangkan jika kesepakatan utama menemui kendala.

    Di antara nama-nama yang diusulkan terdapat para penyerang yang memiliki kemampuan mencetak gol yang luar biasa dan dapat memberikan solusi berbeda bagi tim. Namun kenyataannya, tak satu pun dari opsi-opsi ini yang memicu antusiasme yang sama seperti yang menyertai nama Julián Álvarez.

    Pada akhirnya, Barcelona menyadari bahwa persaingan untuk gelar Liga Champions menuntut kehadiran penyerang yang mampu menentukan hasil pertandingan besar dan membuat perbedaan pada momen-momen krusial.

    Oleh karena itu, beberapa bulan ke depan tampaknya akan menjadi penentu bagi masa depan proyek olahraga klub ini. Flick telah menetapkan kebutuhannya dengan jelas, dan manajemen olahraga sedang berupaya memenuhinya, namun jalannya tidak akan mudah.

    Pertanyaan terpenting yang masih menggantung di dalam Camp Nou adalah: Apakah Barcelona berhasil mendatangkan Julian Álvarez sebagai penerus baru Lewandowski, ataukah klub terpaksa mencari solusi lain di bursa transfer yang memang sudah kekurangan penyerang yang mampu membuat perbedaan?

    Jawabannya mungkin akan menentukan wajah Barcelona di tahun-tahun mendatang, dan mungkin juga menentukan sejauh mana kemampuannya untuk mengembalikan posisinya di antara klub-klub besar Eropa.