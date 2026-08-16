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Tugas Luar Biasa Tanpa Nomor 9: Semua Mata Barcelona Tertuju pada Gordon

FEATURES
Basel vs Barcelona
Basel
Barcelona
Club Friendlies
A. Gordon
LaLiga
Swiss
Spanyol
Inggris

Pemain internasional Inggris itu akan tampil untuk pertama kalinya bersama Barcelona pada hari Minggu di Basel.

Perhatian para pendukung Barcelona tertuju kepada Anthony Gordon, yang bersiap menjalani menit-menit pertamanya dengan seragam klub Katalan tersebut, di saat pelatih Hansi Flick mencari solusi sementara untuk krisis lini serang menjelang penutupan bursa transfer.

Barcelona merampungkan transfer Gordon dengan Newcastle pada akhir Mei lalu, sebelum bursa transfer resmi dibuka, dengan nilai 70 juta euro tetap dan 10 juta euro lainnya sebagai variabel.

Pemain tersebut dijadwalkan tampil untuk pertama kalinya bersama Barcelona dalam laga uji coba melawan Basel dari Swiss di Stadion St. Jakob-Park, hari Minggu ini.

  • 3 tes, fleksibilitas yang mencolok

    Kemampuan pemain asal Inggris itu memicu kesepakatan bulat di dalam tim teknis dan manajemen klub Catalan tersebut, setelah tiga pertandingan yang dijalani Barcelona menghadapi Newcastle pada edisi lalu Liga Champions Eropa meyakinkan pelatih kepala Hansi Flick dan direktur olahraga.

    Pada pertandingan pertama, yang berakhir dengan kemenangan Barcelona 2-1, Gordon mencetak satu-satunya gol Newcastle pada menit-menit akhir, setelah tampil di posisi penyerang murni.

    Dan pada leg pertama babak 16 besar, yang juga digelar di Stadion St James' Park dan berakhir imbang 1-1, Gordon tidak memulai pertandingan sebagai starter karena mengalami sejumlah rasa sakit, tetapi ia masuk ke lapangan pada menit ke-21 babak kedua, meski dalam kondisi tersebut.

    Dan pada pertandingan leg kedua di Stadion Spotify Camp Nou, Gordon kembali tampil di posisi penyerang murni, dan menyaksikan kegemilangan serangan Barcelona sepanjang babak kedua, setelah tim Catalan itu memastikan lolos dengan kemenangan besar 7-2, dan pemain tersebut digantikan pada menit ke-81.

    Pengamatan terhadap Gordon sepanjang musim memastikan bahwa ia memiliki kualitas-kualitas yang biasanya dihargai Flick pada para pemainnya, terlepas dari posisi mereka, yaitu kemampuan bermain dengan tempo tinggi, kecepatan, komitmen bertahan, dan fleksibilitas taktik.

    Gordon pada dasarnya piawai bermain di sisi kiri, tetapi ia tampil menghadapi Barcelona di sebagian besar durasi pertandingan pada posisi lebih maju di sentral, karena kondisi permainan dan tuntutan laga.

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  • Gordon di Depan Kekosongan Lini Serang: Sayap atau Penyerang Tengah?

    Menurut surat kabar Mundo Deportivo, skuad Barcelona kehilangan dua penyerang mereka yang bersama-sama mencetak 40 gol musim lalu, yaitu Ferran Torres dan Robert Lewandowski. Selama masa persiapan musim, pemain Mesir berusia 18 tahun, Hamza Abdelkarim, mengambil peran penyerang tengah tradisional dan mencetak dua gol pada penampilan perdananya di kota Birmingham. Namun hingga bursa transfer ditutup dan datangnya ujung tombak yang diinginkan Flick, entah itu Julian Alvarez atau pemain lain, pintu tetap terbuka bagi seluruh penyerang dan gelandang serang di tim untuk lebih maju ke area penalti, alih-alih sekadar bergerak di sekitar batasnya atau di sisi sayap.

    Gordon memiliki kemampuan untuk menjalankan kedua peran tersebut, dan akan ditunggu apakah Flick memberinya kesempatan pada hari Minggu di posisi biasanya di sayap kiri, atau menggunakannya di posisi yang sering ia isi selama musim lalu melawan Barcelona, yakni di jantung serangan.

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  • Statistik Gordon: Naluri mencetak gol yang jelas

    Gordon memiliki naluri mencetak gol, meskipun ia bukan penyerang murni dalam arti tradisional, karena ia hidup untuk menggetarkan gawang lawan. Meski demikian, di tengah belum tibanya penyerang tengah yang dinantikan Barcelona melalui bursa transfer, indikasi semakin menguat bahwa Flick akan meminta seluruh pemain lini serang untuk meningkatkan produktivitas gol mereka.

    Sepanjang musim terakhirnya bersama Newcastle, Gordon mencetak 17 gol dan menyumbang 5 assist dalam 46 pertandingan, yang merupakan capaian terbaiknya sejauh ini dalam menuntaskan serangan.

    Pada musim 2024-2025, pemain tersebut mencetak 9 gol dan menyumbang 7 assist dalam 42 pertandingan.

    Sementara pada musim 2023-2024, ia mencetak 12 gol dan memberikan 16 assist dalam 48 pertandingan. Dan pada musim 2022-2023, yang merupakan musim terakhirnya bersama Everton, Gordon mencetak 4 gol dalam 34 pertandingan.

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  • Momen yang diinginkan para pendukung Barcelona

    Penampilan resmi terakhir Gordon menjadikannya, untuk sementara waktu, pemilik gol terpenting dalam sejarah sepak bola Inggris selama 60 tahun.

    Pemain tersebut mencetak gol Inggris di semifinal Piala Dunia ketika ia bermain sebagai penyerang murni, saat ia menyambut umpan silang di tiang jauh dan menembaknya langsung dengan sentuhan pertama, sehingga menempatkan tim nasional negaranya di final turnamen untuk waktu yang lama dalam pertandingan tersebut, sebelum Inggris kalah dari Argentina.

    Kemampuan untuk menyusup ke ruang kosong dan membaca tempat di mana bola yang bisa ditembak akan tiba inilah yang ingin dilihat para pendukung Barcelona dari Gordon mulai dari pertandingan melawan Basel.

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