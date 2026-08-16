Kemampuan pemain asal Inggris itu memicu kesepakatan bulat di dalam tim teknis dan manajemen klub Catalan tersebut, setelah tiga pertandingan yang dijalani Barcelona menghadapi Newcastle pada edisi lalu Liga Champions Eropa meyakinkan pelatih kepala Hansi Flick dan direktur olahraga.

Pada pertandingan pertama, yang berakhir dengan kemenangan Barcelona 2-1, Gordon mencetak satu-satunya gol Newcastle pada menit-menit akhir, setelah tampil di posisi penyerang murni.

Dan pada leg pertama babak 16 besar, yang juga digelar di Stadion St James' Park dan berakhir imbang 1-1, Gordon tidak memulai pertandingan sebagai starter karena mengalami sejumlah rasa sakit, tetapi ia masuk ke lapangan pada menit ke-21 babak kedua, meski dalam kondisi tersebut.

Dan pada pertandingan leg kedua di Stadion Spotify Camp Nou, Gordon kembali tampil di posisi penyerang murni, dan menyaksikan kegemilangan serangan Barcelona sepanjang babak kedua, setelah tim Catalan itu memastikan lolos dengan kemenangan besar 7-2, dan pemain tersebut digantikan pada menit ke-81.

Pengamatan terhadap Gordon sepanjang musim memastikan bahwa ia memiliki kualitas-kualitas yang biasanya dihargai Flick pada para pemainnya, terlepas dari posisi mereka, yaitu kemampuan bermain dengan tempo tinggi, kecepatan, komitmen bertahan, dan fleksibilitas taktik.

Gordon pada dasarnya piawai bermain di sisi kiri, tetapi ia tampil menghadapi Barcelona di sebagian besar durasi pertandingan pada posisi lebih maju di sentral, karena kondisi permainan dan tuntutan laga.