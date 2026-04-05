Tuduhan serius terhadap Senegal yang diduga menghindari tes doping saat menghadapi Maroko

Apakah para pemain Senegal menghindari tes doping setelah final Piala Afrika?

Jurnalis Maroko, Youssef El Tamsamani, mengungkap kejutan besar terkait final Piala Afrika yang mempertemukan Maroko dan Senegal.

Timnas Senegal memenangkan final Piala Afrika 2025 dengan skor 1-0 setelah perpanjangan waktu, namun Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) memutuskan untuk mencabut gelar tersebut dari "Singa Teranga" dan memberikannya kepada Maroko.

Al-Tamsamani mengatakan dalam sebuah video di akun Instagram-nya, "Para pemain Senegal menghindari tes doping setelah final Piala Afrika."

  Di mana Badan Antidoping Dunia?

    Al-Tamsamani menambahkan, "Di mana Badan Anti-Doping Dunia (WADA)? Para pemain Senegal meninggalkan Stadion Pangeran Moulay Abdallah di Rabat, 35 menit setelah upacara penyerahan trofi."

    Dia melanjutkan, "Waktu ini tidak cukup bagi para pemain untuk menjalani tes doping, dan saya memiliki sumber terpercaya di Brussel yang telah menghubungi CAF dan Badan Anti-Doping Internasional, namun kami belum menerima tanggapan apa pun hingga saat ini."

    Dia menambahkan, "Keraguan semakin meningkat mengenai upaya para pemain Senegal untuk menghindari tes doping, dan saya juga memiliki informasi mengenai adanya krisis internal di dalam Federasi Sepak Bola Senegal."

