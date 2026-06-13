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Korea Republic v Czechia: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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"Trik Kode Batang"... Bagaimana FIFA Mengisi Tribun Piala Dunia dengan Penonton Palsu?!

FEATURES
South Korea vs Czechia
South Korea
Czechia
World Cup
USA vs Paraguay
USA
Paraguay
Korea Selatan
Ceko
Meksiko
AS
Paraguay

"Perangkap FOMO dan Skema Ponzi"... Bagaimana FIFA menciptakan keramaian palsu di gerbang digital Piala Dunia?

Di balik gemerlap rekor-rekor yang dibanggakan oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) dalam bursa transfer Piala Dunia kali ini, layar siaran televisi global justru menayangkan kenyataan visual yang "suram".

Pemandangan yang berulang di stadion-stadion tuan rumah Piala Dunia 2026 ini menimbulkan pertanyaan taktis dan jurnalistik: siapa yang harus kita percayai? Lensa kamera yang menangkap ribuan kursi kosong, atau data resmi FIFA yang bersumpah bahwa tribun hampir meledak karena padatnya penonton?

Kontras ini terlihat jelas dalam pertandingan Korea Selatan melawan Ceko di kota Guadalajara, Meksiko; pernyataan resmi mengumumkan kehadiran 44.985 penonton di stadion yang kapasitas maksimumnya hanya 45.664 kursi!

Secara matematis, kekosongan tidak melebihi 700 kursi, tetapi secara visual, garis tengah lapangan tampak "gersang" dari penonton, seolah-olah para penonton memutuskan untuk mengabaikan kamera utama pertandingan.

  • Korea Republic v Czechia: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Daftar Perusahaan Sponsor

    Hal yang sering terlewatkan oleh banyak orang adalah bahwa kursi-kursi yang paling sering muncul di layar—terutama yang berada di dekat lapangan hijau—bukanlah milik para penggemar setia yang membeli tiketnya di loket klub atau situs resmi, melainkan kuota yang telah dipesan sebelumnya untuk perusahaan sponsor besar dan mitra komersial FIFA.

    Menurut surat kabar "The Athletic", kursi-kursi ini berubah menjadi semacam "saham mati" pada babak gugur pertama; perusahaan membelinya dan mendistribusikannya sebagai insentif atau undangan bagi pengusaha atau tamu VIP, dan mereka seringkali tidak memiliki motivasi olahraga untuk bepergian ribuan mil demi menonton pertandingan fase grup antara dua tim kelas dua.

    Namun, tiket ini dicatat secara elektronik dan dihitung sebagai "hadir resmi" di server FIFA karena telah terjual dan dibayar, tetapi kursi tersebut tetap kosong di hadapan jutaan penonton di balik layar.

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  • FIFA World Cup 2026 Venues - Los Angeles StadiumGetty Images Sport

    Lapangan hibrida

    Dimensi lain dari krisis ini, menurut laporan "The Athletic", pada dasarnya bersifat logistik dan teknis, serta berkaitan dengan karakteristik stadion tuan rumah, khususnya di Amerika Serikat; karena banyak dari bangunan raksasa ini awalnya dibangun untuk menyesuaikan dengan ukuran lapangan sepak bola Amerika (NFL), yang dimainkan di area yang jauh lebih sempit daripada sepak bola klasik.

    Perluasan lapangan hijau agar sesuai dengan standar internasional FIFA yang ketat memaksa para insinyur untuk melakukan "operasi taktis" pada struktur stadion, yang berupa penghapusan baris-baris kursi depan secara keseluruhan dan penyesuaian kapasitas stadion.

    Sebagai contoh, Stadion "SoFi" di Los Angeles kehilangan ribuan kursi dari kapasitas tradisionalnya untuk berubah menjadi stadion Piala Dunia hibrida. Ditambah lagi dengan ruang yang sangat luas yang ditempati oleh media internasional dan papan iklan raksasa, hal ini membuat perhitungan kapasitas aktual stadion menjadi rumit dan berubah-ubah seiring berjalannya waktu.

  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Skema "Ponzi Massal"... Siapa yang Terpikat oleh Ilusi Ini?

    FIFA menolak mengakui adanya krisis dalam pemasaran tiket, dengan mengutip pernyataan ketua FIFA Gianni Infantino bahwa "semua pertandingan telah terjual habis" setelah menerima lebih dari setengah miliar permintaan pembelian.

    Namun, kenyataan di lapangan mengungkap manuver cerdik untuk menciptakan "ilusi kelangkaan"; di mana sejumlah tiket ditahan untuk dijual dengan harga tinggi di kemudian hari, yang menghidupkan pasar spekulasi (scalpers).

    Ini persis seperti skema Ponzi dalam ekonomi, yaitu sistem penipuan terkenal yang bergantung pada menarik investor baru untuk mengedarkan uang mereka dan membayar keuntungan investor lama, sehingga menciptakan "ilusi kesuksesan finansial" dan kemakmuran yang berkelanjutan, padahal kenyataannya sistem tersebut kosong di dalamnya dan akan runtuh begitu aliran pembeli baru berhenti.

    Dalam kasus Piala Dunia, kita melihat bahwa FIFA pertama-tama menciptakan permintaan palsu dengan mengumumkan angka fantastis untuk permintaan pembelian, untuk menciptakan kepanikan massal (FOMO) dan menipu penonton dengan klaim tiket habis, yang menarik spekulan (scalpers) untuk membelinya demi keuntungan seperti investor baru yang menyuntikkan dana ke dalam jaringan.

    Hasilnya pun menjadi bencana pada pertandingan-pertandingan yang kurang diminati ketika mereka tidak mampu menemukan penggemar sejati untuk membelinya, sehingga kursi-kursi tetap kosong dan sistem visual runtuh sepenuhnya setelah FIFA telah mengamankan seluruh keuntungannya dari para spekulan yang korbannya telah habis.

    Beberapa hari sebelum dimulainya beberapa pertandingan, platform-platform tersebut telah mencatat adanya lebih dari 10.000 tiket yang ditawarkan di pasar sekunder untuk pertandingan Amerika Serikat melawan Paraguay; tiket-tiket tersebut dibeli oleh spekulan dengan tujuan mencari keuntungan, namun mereka tidak menemukan pembeli.

    Dalam filosofi digital FIFA, penggemar yang membeli tiket dari luar negeri dan tidak hadir karena satu dan lain hal, adalah "penonton taktis" yang meningkatkan nilai pasar turnamen, meskipun kursi-kursi di Guadalajara atau Los Angeles tampak menjadi saksi dari "mercato mundial" yang menjual angka-angka... dan kehilangan kehadiran manusia.

  • Soccer Fans Gather To Watch The United States' First World Cup Match Against ParaguayGetty Images News

    Psikologi "FOMO" (Fear of Missing Out)... Bagaimana FIFA Memanipulasi Sistem Antrean Digital?

    Manipulasi di bursa transfer Piala Dunia tidak hanya terjadi di balik pintu-pintu kantor mewah para sponsor, tetapi juga meluas hingga menerapkan semacam "rekayasa psikologis" terhadap para penggemar biasa melalui apa yang dikenal sebagai psikologi "takut ketinggalan" (FOMO).

    FIFA sangat menyadari bahwa barang yang dirasakan langka dan sulit didapat, nilainya secara otomatis meningkat dalam kesadaran kolektif Anda, bahkan jika itu adalah pertandingan antara dua tim yang tidak memiliki sejarah sepak bola yang berarti.

    Taktik psikologis ini terlihat jelas dalam "sistem antrian digital" yang diberlakukan oleh FIFA selama periode penjualan tiket; di mana penggemar mendapati dirinya di hadapan layar yang memberitahukan bahwa ada ratusan ribu orang di depannya yang sedang mengantri, yang mendorongnya secara sadar atau tidak sadar untuk membeli tiket apa pun yang tersedia di depannya tanpa memikirkan biaya logistik atau jarak tempuh.

    "Kelangkaan buatan" ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan penjualan tiket lebih awal, tetapi juga untuk melindungi citra mental Piala Dunia sebagai acara paling diminati di planet ini.

    Paradoks yang mengejutkan terletak pada kenyataan bahwa setelah jendela digital ini ditutup dengan "kesuksesan yang sempurna", kebenaran meledak di platform penjualan kembali yang sah maupun ilegal; di mana ribuan tiket dengan harga murah membanjiri pertandingan seperti Amerika Serikat dan Paraguay, yang mengungkap bahwa antrean panjang FIFA hanyalah jebakan psikologis yang menjebak klub dalam dilema "kursi kosong" dan tribun yang sepi, yang mengungkap kelemahan sistem ini secara keseluruhan.