FIFA menolak mengakui adanya krisis dalam pemasaran tiket, dengan mengutip pernyataan ketua FIFA Gianni Infantino bahwa "semua pertandingan telah terjual habis" setelah menerima lebih dari setengah miliar permintaan pembelian.

Namun, kenyataan di lapangan mengungkap manuver cerdik untuk menciptakan "ilusi kelangkaan"; di mana sejumlah tiket ditahan untuk dijual dengan harga tinggi di kemudian hari, yang menghidupkan pasar spekulasi (scalpers).

Ini persis seperti skema Ponzi dalam ekonomi, yaitu sistem penipuan terkenal yang bergantung pada menarik investor baru untuk mengedarkan uang mereka dan membayar keuntungan investor lama, sehingga menciptakan "ilusi kesuksesan finansial" dan kemakmuran yang berkelanjutan, padahal kenyataannya sistem tersebut kosong di dalamnya dan akan runtuh begitu aliran pembeli baru berhenti.

Dalam kasus Piala Dunia, kita melihat bahwa FIFA pertama-tama menciptakan permintaan palsu dengan mengumumkan angka fantastis untuk permintaan pembelian, untuk menciptakan kepanikan massal (FOMO) dan menipu penonton dengan klaim tiket habis, yang menarik spekulan (scalpers) untuk membelinya demi keuntungan seperti investor baru yang menyuntikkan dana ke dalam jaringan.

Hasilnya pun menjadi bencana pada pertandingan-pertandingan yang kurang diminati ketika mereka tidak mampu menemukan penggemar sejati untuk membelinya, sehingga kursi-kursi tetap kosong dan sistem visual runtuh sepenuhnya setelah FIFA telah mengamankan seluruh keuntungannya dari para spekulan yang korbannya telah habis.

Beberapa hari sebelum dimulainya beberapa pertandingan, platform-platform tersebut telah mencatat adanya lebih dari 10.000 tiket yang ditawarkan di pasar sekunder untuk pertandingan Amerika Serikat melawan Paraguay; tiket-tiket tersebut dibeli oleh spekulan dengan tujuan mencari keuntungan, namun mereka tidak menemukan pembeli.

Dalam filosofi digital FIFA, penggemar yang membeli tiket dari luar negeri dan tidak hadir karena satu dan lain hal, adalah "penonton taktis" yang meningkatkan nilai pasar turnamen, meskipun kursi-kursi di Guadalajara atau Los Angeles tampak menjadi saksi dari "mercato mundial" yang menjual angka-angka... dan kehilangan kehadiran manusia.