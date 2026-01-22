getty
Trent Alexander-Arnold Sudah Habis? Bintang Real Madrid Didesak Segera Cari Klub Baru
Alexander-Arnold dminta untuk pindah ke Madrid
Real Madrid membayar biaya untuk pemain yang akan menjadi pemain bebas transfer musim panas lalu untuk memasukkannya ke dalam skuad untuk Piala Dunia Antarklub. Alexander-Arnold melakukan debutnya bersama Los Blancos di kompetisi itu, dengan harapan besar yang disematkan kepadanya.
Pemain berusia 27 tahun tersebut membangun reputasi di Liverpool yang membuatnya menjadi pemain yang berbeda dari bek sayap lainnya. Sama nyamannya saat menyerang ke depan dan memberikan assist seperti saat bertahan, pemain asal Merseyside itu telah mengubah cara bermain sepakbola modern.
Los Blancos tentu saja ingin mendapatkan kemampuan tersebut, dengan Alexander-Arnold diprediksi akan dengan mudah masuk ke dalam rencana mereka sebagai opsi pengatur serangan lain yang dapat memberikan amunisi bagi penyerang tangguh Kylian Mbappe dan Vinicius Junior.
Real Madrid kecewa dengan kontribusi Alexander-Arnold
Segalanya tidak berjalan sesuai rencana, dengan masalah cedera yang semakin memperburuk keadaan Alexander-Arnold. Ia hanya tampil 11 kali untuk Real Madrid musim ini, dengan penampilan terakhirnya pada 3 Desember.
Menurut El Nacional, situasi di Madrid telah "mencapai titik kritis". Pelatih sementara Los Blancos Alvaro Arbeloa dikabarkan telah memberi tahu Alexander-Arnold bahwa "ia bukan bagian dari rencana tim".
Diklaim bahwa “kelemahan pertahanan Alexander-Arnold telah terungkap” sementara secara ofensif ia “belum memberikan keseimbangan atau ketepatan yang diharapkan”. Staf pelatih di Madrid percaya bahwa “pemain Inggris itu belum sepenuhnya beradaptasi”, meskipun memiliki rekan senegaranya dan teman dekatnya Jude Bellingham.
Arbeloa tidak akan memainkan Alexander-Arnold
Alexander-Arnold dituduh menjadi “mudah ditebak” di kedua ujung lapangan, dan Los Merengues siap untuk mengakhiri eksperimen mereka. Mantan manajer mereka Xabi Alonso sebelumnya menyatakan bahwa bek energik itu akan diberi waktu.
Ia berkata: “Trent adalah pemain top, dan kami membutuhkannya. Ini tahun pertamanya, dan periode penyesuaian ini normal. Dia juga menuntut dirinya sendiri, dan kami harus mendukungnya melalui perubahan signifikan ini.”
Alonso telah diberhentikan dari tugas kepelatihannya, dan Alexander-Arnold mungkin akan segera menyusulnya. Hal itu karena, seperti yang dilaporkan oleh El Nacional, “klub memahami bahwa kelanjutannya tidak masuk akal dan memperpanjang situasi hanya akan merugikan pemain dan tim itu sendiri”. Diklaim bahwa penjualan akan disetujui pada musim panas.
Arbeloa dikatakan telah memberi tahu Alexander-Arnold tentang sikap tersebut dalam “percakapan yang jujur”. Pembicaraan tersebut dikatakan telah memperjelas bahwa “demi kebaikannya sendiri, ia harus mencari jalan keluar di bursa transfer musim panas”. Sang manajer telah menyatakan bahwa ia tidak akan mendapatkan waktu bermain di bawah kepemimpinannya. Ditekankan bahwa ini bukan “keputusan disiplin, tetapi murni keputusan olahraga”.
Apa selanjutnya?
Alexander-Arnold dianggap membutuhkan “konteks yang kurang menuntut, di mana ia dapat memperoleh kembali kepercayaan diri dan konsistensi”. Ia menyadari bahwa waktunya di ibu kota Spanyol telah menjadi “kegagalan” dan bahwa “terus berada di bangku cadangan selama satu tahun lagi hanya akan memperburuk situasinya”.
Agen Alexander-Arnold dikabarkan sedang "mencari kemungkinan tujuan untuk membangkitkan kembali kariernya" karena Madrid "ingin menutup babak ini secepat mungkin". Pemain internasional Inggris tersebut mungkin telah memainkan pertandingan terakhirnya untuk Madrid, karena Arbeloa menolak untuk mempertimbangkan kembali rencananya.
Keputusan brutal ini datang pada waktu yang paling buruk bagi Alexander-Arnold, karena ia telah berhasil kembali ke skuad Inggris. Kualitasnya diharapkan dapat membantu pelatih Three Lions Thomas Tuchel menjelang Piala Dunia 2026. Kini tampaknya peluang untuk terpilih dalam turnamen tersebut semakin kecil.
Kemungkinan kembali ke Liga Primer dengan cepat kini ramai dibicarakan, dengan kemungkinan ia kembali ke Liverpool. Ia telah mencoreng reputasinya di mata beberapa pendukung ketika mendesak untuk hengkang, tetapi mungkin akan diberi kesempatan untuk membangun kembali hubungan di lingkungan yang familiar.
