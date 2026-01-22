Trent Alexander-Arnold Sudah Habis? Bintang Real Madrid Didesak Segera Cari Klub Baru

Real Madrid membayar biaya untuk pemain yang akan menjadi pemain bebas transfer musim panas lalu untuk memasukkannya ke dalam skuad untuk Piala Dunia Antarklub. Alexander-Arnold melakukan debutnya bersama Los Blancos di kompetisi itu, dengan harapan besar yang disematkan kepadanya.

Pemain berusia 27 tahun tersebut membangun reputasi di Liverpool yang membuatnya menjadi pemain yang berbeda dari bek sayap lainnya. Sama nyamannya saat menyerang ke depan dan memberikan assist seperti saat bertahan, pemain asal Merseyside itu telah mengubah cara bermain sepakbola modern.

Los Blancos tentu saja ingin mendapatkan kemampuan tersebut, dengan Alexander-Arnold diprediksi akan dengan mudah masuk ke dalam rencana mereka sebagai opsi pengatur serangan lain yang dapat memberikan amunisi bagi penyerang tangguh Kylian Mbappe dan Vinicius Junior.