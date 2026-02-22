Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Trent Alexander-Arnold, Reece James, Tino Livramento? Bek kanan Inggris legendaris yang mencatat sejarah memilih skuad Piala Dunia 2026 dan mengungkapkan siapa yang akan dia 'buang'
Skuad Inggris untuk Piala Dunia: Tuchel dihadapkan pada beberapa keputusan sulit.
Inggris dengan mudah melewati kampanye kualifikasi Piala Dunia mereka, meraih poin maksimal dari delapan pertandingan tanpa kebobolan satu gol pun. Tantangan yang lebih berat masih menanti, tetapi keyakinan semakin tumbuh dalam skuad yang dipenuhi bintang.
The Three Lions memiliki talenta di hampir setiap posisi, dengan Tuchel ditugaskan untuk merangkai formula kemenangan. Ia telah melakukan rotasi skuadnya sesekali, memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain untuk unjuk gigi, dan masih ada dua laga persahabatan melawan Uruguay dan Jepang pada Maret sebelum 26 kursi di pesawat menuju Amerika Utara dibagikan.
Salah satu keputusan terberatnya akan menentukan siapa yang akan dibawa sebagai bek kanan - dengan pemain seperti Trent Alexander-Arnold, Reece James, Tino Livramento, Djed Spence, dan Kyle Walker semua bersaing di posisi tersebut.
- Getty
Siapa yang seharusnya mengisi posisi bek kanan dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia?
Anderson - yang menjadi pemain sepak bola kulit hitam pertama yang mewakili Inggris saat debut internasionalnya pada tahun 1978 - tidak ragu-ragu dalam memilih siapa yang akan dia pilih dan pemain-pemain berpengalaman mana yang akan dia tinggalkan.
Berbicara bekerja sama dengan situs taruhan BetSelect, bek mantan Nottingham Forest dan Arsenal, Anderson, mengatakan kepada GOAL: “Saya suka Reece James, saya akui. Dia adalah pemain lain yang bisa bermain di beberapa posisi - dia bisa bermain di lini tengah. Jika kita membicarakan skuad untuk Piala Dunia dan jika saya punya pilihan, saya mungkin akan memilihnya. Saya melihatnya bermain di Wembley saat dia mencetak gol dari tendangan bebas, dia bermain bagus malam itu. Saya suka Reece James. Sekarang dia kapten Chelsea, jadi dia sudah matang dan berpengalaman.
“Di sisi lain, saya suka Livramento - muda, berbakat, dan sangat atletis. Di antara kedua pemain itu. Trent mengalami musim yang aneh, dia masuk-keluar dari skuad Real Madrid dan tidak bermain secara konsisten. Saya akan mengesampingkannya, tapi saya pikir kedua pemain yang saya sebutkan akan ada di sana atau sekitarnya.”
Apakah Maguire masih memiliki peran dengan Timnas Inggris?
Melihat lebih jauh ke barisan belakang, Anderson, pemenang Piala Eropa yang juga pernah membela Manchester United semasa bermain, percaya bahwa Harry Maguire, bek tengah dengan 64 caps, masih bisa menemukan peran dalam rencana Tuchel.
Anderson menambahkan tentang pemain berusia 32 tahun itu, yang belum pernah mengecewakan negaranya dalam pertandingan turnamen: “Dia belum banyak bermain hingga Michael Carrick masuk, tapi dia masuk ke tim dan bermain sangat, sangat baik. Jika dia terus mempertahankan performa itu hingga akhir musim, maka Anda harus memainkannya karena pengalamannya dan segala hal lain yang menyertainya.”
- (C)Getty Images
Jadwal pertandingan Inggris: Pertandingan persahabatan dan Piala Dunia 2026
Tuchel sebelumnya telah berjanji untuk berbicara dengan sebanyak mungkin calon pemain Piala Dunia sebelum menentukan pilihan akhir. Mantan pelatih Chelsea, Paris Saint-Germain, dan Bayern Munich ini mengatakan: “Tugas saya sekarang adalah menghubungi semua orang, termasuk pemain seperti Trent. Pemain-pemain yang ada dalam daftar panjang kami, 55 hingga 60 pemain, untuk menghubungi mereka, menjalin komunikasi dengan mereka, menjelaskan mengapa mereka tidak masuk dalam daftar. Menjelaskan apa yang harus mereka lakukan, di mana mereka bisa memperbaiki diri. Apakah mereka bisa melakukan sesuatu ataukah ini hanya pilihan? Jadi ini adalah tugas saya dalam beberapa minggu dan bulan ke depan.
“Saya benci panggilan telepon. Lebih baik lewat FaceTime. Setidaknya saya bisa melihat ekspresi mereka dan merasakan karakter orang tersebut. Atau saya perlu mengunjungi mereka, mengunjungi latihan, lapangan latihan.
“Kita bisa melakukan kunjungan kelompok. Kita bisa mengunjungi Jude [Bellingham] dan Trent. Dan mengunjungi klub-klub. Dan beberapa di antaranya kita akan hubungi. Kita lihat saja. Saya pikir penting bagi saya untuk menghubungi semua orang, bahkan mereka yang tidak kita pilih secara teratur, untuk memberi tahu mereka di mana posisi mereka dan memberikan umpan balik yang jujur.”
Setelah berangkat ke Amerika Serikat, Inggris akan menjalani pertandingan persahabatan pra-turnamen dengan Selandia Baru dan Kosta Rika di Florida. Upaya untuk meraih trofi besar pertama dalam sepak bola pria sejak 1966 akan dimulai melawan Kroasia pada 17 Juni.
Iklan