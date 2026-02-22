Trent Alexander-Arnold, Reece James, Tino Livramento? Bek kanan Inggris legendaris yang mencatat sejarah memilih skuad Piala Dunia 2026 dan mengungkapkan siapa yang akan dia 'buang'

Tuchel sebelumnya telah berjanji untuk berbicara dengan sebanyak mungkin calon pemain Piala Dunia sebelum menentukan pilihan akhir. Mantan pelatih Chelsea, Paris Saint-Germain, dan Bayern Munich ini mengatakan: “Tugas saya sekarang adalah menghubungi semua orang, termasuk pemain seperti Trent. Pemain-pemain yang ada dalam daftar panjang kami, 55 hingga 60 pemain, untuk menghubungi mereka, menjalin komunikasi dengan mereka, menjelaskan mengapa mereka tidak masuk dalam daftar. Menjelaskan apa yang harus mereka lakukan, di mana mereka bisa memperbaiki diri. Apakah mereka bisa melakukan sesuatu ataukah ini hanya pilihan? Jadi ini adalah tugas saya dalam beberapa minggu dan bulan ke depan.

“Saya benci panggilan telepon. Lebih baik lewat FaceTime. Setidaknya saya bisa melihat ekspresi mereka dan merasakan karakter orang tersebut. Atau saya perlu mengunjungi mereka, mengunjungi latihan, lapangan latihan.

“Kita bisa melakukan kunjungan kelompok. Kita bisa mengunjungi Jude [Bellingham] dan Trent. Dan mengunjungi klub-klub. Dan beberapa di antaranya kita akan hubungi. Kita lihat saja. Saya pikir penting bagi saya untuk menghubungi semua orang, bahkan mereka yang tidak kita pilih secara teratur, untuk memberi tahu mereka di mana posisi mereka dan memberikan umpan balik yang jujur.”

Setelah berangkat ke Amerika Serikat, Inggris akan menjalani pertandingan persahabatan pra-turnamen dengan Selandia Baru dan Kosta Rika di Florida. Upaya untuk meraih trofi besar pertama dalam sepak bola pria sejak 1966 akan dimulai melawan Kroasia pada 17 Juni.