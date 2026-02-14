Getty Images Sport
Trent Alexander-Arnold masih dalam performa terbaiknya! Bintang Real Madrid memberikan assist pada comeback-nya setelah cedera, saat Los Blancos naik ke puncak klasemen La Liga
Dampak langsung Trent
Alexander-Arnold tidak membuang waktu untuk mengingatkan para pendukung akan kualitasnya. Bermain dari sisi kanan, ia melihat pergerakan awal Gonzalo García di belakang pertahanan Real Sociedad dan mengirimkan umpan melengkung ke arahnya. García hanya membutuhkan sentuhan ringan untuk mengarahkan bola melewati kiper Alex Remiro dan memberikan keunggulan awal bagi Madrid.
Ini adalah penampilan pertama sang bek sejak cedera yang membuatnya absen pada Desember, dan distribusi bolanya segera mengembalikan salah satu pola serangan paling berbahaya Real Madrid. Bahkan tanpa Kylian Mbappe dan Jude Bellingham dalam susunan pemain awal, serangan Madrid tetap terlihat berbahaya.
Pintu air terbuka di Madrid
Real Sociedad sempat bangkit setelah awal yang buruk. Mikel Oyarzabal menyamakan kedudukan dari titik penalti setelah Dean Huijsen dihukum karena melanggar Yangel Herrera, membuat tim tamu imbang di pertengahan babak pertama.
Namun Madrid segera mengembalikan kendali. Vinicius Junior memenangkan dan mengonversi penalti pada menit ke-25 setelah dijatuhkan oleh Jon Aramburu, sebelum Federico Valverde mencetak gol melewati Remiro enam menit kemudian untuk memperlebar keunggulan menjadi dua gol.
Tuan rumah terus mendominasi penguasaan bola dan wilayah di babak kedua. Vinícius menambah gol penalti lainnya, gol liga kesepuluhnya musim ini, memastikan kemenangan nyaman dan membawa Madrid unggul dua poin dari Barcelona, yang masih memiliki satu pertandingan tersisa.
Arbeloa menyambut kembalinya bek.
Setelah pertandingan, pelatih kepala Alvaro Arbeloa memuji pemain internasional Inggris tersebut.
"Kami tidak benar-benar menemukan hal baru dengan Trent," kata Arbeloa. "Sangat menyenangkan melihat bagaimana dia memahami permainan, bagaimana dia melihat ruang-ruang kosong. Hal-hal ini sangat penting bagi seorang pelatih, memiliki pemain yang memahami apa yang diinginkan.
"Bukan hanya umpan untuk membuat tim bergerak, tapi segala hal yang kami harapkan darinya."
Arbeloa juga memuji persiapan dan level performa tim secara keseluruhan melawan lawan yang sedang dalam performa bagus, memuji mereka karena menunjukkan hasrat untuk memenangkan gelar lagi.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Real Madrid kini fokus ke Eropa, menjamu Benfica dalam laga playoff Liga Champions pada Selasa. "Kami ingat dengan baik pertandingan di Lisbon, kesulitan yang dihadapi, dan suasananya," tambah Arbeloa. "Kami akan berusaha membawa pulang kemenangan dan tidak memikirkan leg kedua."
