Trent Alexander-Arnold masih dalam performa terbaiknya! Bintang Real Madrid memberikan assist pada comeback-nya setelah cedera, saat Los Blancos naik ke puncak klasemen La Liga

Alexander-Arnold tidak membuang waktu untuk mengingatkan para pendukung akan kualitasnya. Bermain dari sisi kanan, ia melihat pergerakan awal Gonzalo García di belakang pertahanan Real Sociedad dan mengirimkan umpan melengkung ke arahnya. García hanya membutuhkan sentuhan ringan untuk mengarahkan bola melewati kiper Alex Remiro dan memberikan keunggulan awal bagi Madrid.

Ini adalah penampilan pertama sang bek sejak cedera yang membuatnya absen pada Desember, dan distribusi bolanya segera mengembalikan salah satu pola serangan paling berbahaya Real Madrid. Bahkan tanpa Kylian Mbappe dan Jude Bellingham dalam susunan pemain awal, serangan Madrid tetap terlihat berbahaya.