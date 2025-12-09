Getty Images Sport
Transformasi Mason Mount: Apakah Ini Permainan Terbaiknya Di Manchester United?
Mount menikmati musim terbaiknya di Man United
Mount kini telah mencetak jumlah gol yang sama musim ini seperti dalam dua musim sebelumnya bersama United — yang dibayangi oleh masalah cedera serius. Gelandang tersebut hanya diberi lima kali starter di liga pada musim pertamanya sejak bergabung dengan United dari Chelsea dengan biaya £60 juta pada 2023, sementara ia hanya bermain delapan kali sebagai starter pada musim keduanya. Ia telah melewatkan total 52 pertandingan dalam tiga musimnya, tetapi kini terlihat berada di jalur menuju kebugaran penuh setelah tampil dalam 12 dari 15 pertandingan liga musim ini.
"Saya pernah mengalami kemunduran"
"Kapan pun saya bermain, saya tentu ingin bermain sebaik mungkin dan tampil maksimal," ujar Mount kepada Sky Sports setelah kemenangan atas Wolves. "Saya pernah mengalami kemunduran. Saya pernah mengalami masa-masa sulit, tetapi sekarang saya merasa siap untuk terus berjuang dan membangun performa ini. Mencetak gol adalah hal terpenting sebagai penyerang, dan terus berjuang serta bekerja keras. Itulah yang menjadi fokus saya saat ini."
Soal tendangan volinya, Mount menambahkan: "Begitu saya melihat Bruno [Fernandes] menguasai bola dan punya waktu serta ruang untuk berputar, itulah memicu saya untuk mencoba masuk ke belakang dan mengatur tempo pergerakan saya. Saya pikir itu akan sedikit mendekati [offside], tetapi bek itu mundur, dan menjaga saya tetap onside. Senang dengan itu. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, intinya adalah tampil tanpa ampun di babak kedua dan menyelesaikan peluang kami."
"Kita semua tahu kaliber pemain seperti apa dia [Fernandes]. Ketika dia menguasai bola, dia selalu berusaha menciptakan peluang. Senang memiliki dia di dalam tim, apalagi ketika dia bermain lebih tinggi di lapangan karena Anda tahu dia sedang mencari peluang dan dia akan memainkan bola di atas."
Mount memuji respons tim setelah gol penyeimbang
United menjadi tim pertama yang kebobolan gol liga melawan Wolves sejak Oktober ketika Jean-Ricner Bellegarde menyamakan kedudukan tepat sebelum babak pertama berakhir. Namun mereka segera bangkit lewat gol Fernandes dari Bryan Mbeumo dan Mount, sebelum akhirnya pemain internasional Portugal tersebut memastikan kemenangan lewat titik penalti.
Mount senang dengan bagaimana ia dan rekan-rekan setimnya merespons gol penyeimbang tersebut. Ia menambahkan: "Jelas, di babak pertama kami membiarkan mereka kembali bermain sebelum babak pertama berakhir dan kami masuk ke ruang ganti dengan frustrasi dan kecewa dengan akhir babak pertama. Manajer memiliki beberapa hal yang dikatakan dan kami bermain di sana dan itu tergantung pada kami untuk menyerang dengan tujuan dan menyelesaikan peluang yang kami ciptakan. Kami puas dengan babak kedua, begitu pula sebagian babak pertama. Secara keseluruhan, sangat puas dengan itu."
"Saya pikir beberapa kombinasi serangan kami tajam dan tepat, dan itulah yang bisa kami lakukan. Menyerang dengan bebas. Kami tahu kami bisa melakukannya. Intinya adalah kami menciptakan peluang sebanyak mungkin sebagai penyerang dan berusaha mencetak gol. Saya pikir kami solid saat menyerang, dan sebagai pertahanan, intinya adalah bertahan sebagai tim dan tidak membiarkan mereka memiliki peluang untuk kembali ke permainan."
Man United naik ke peringkat keenam
Ruben Amorim mengaku tidak memikirkan timnya untuk naik ke posisi keenam dan ia menekankan pentingnya mengalahkan Bournemouth pada pertandingan berikutnya di Old Trafford, di mana Setan Merah gagal menang dalam dua pertandingan kandang terakhir mereka melawan Everton dan West Ham.
"Tidak ada apa-apa," katanya. "Perasaan kami selalu sama, kami seharusnya mendapatkan lebih banyak poin. Tapi itu sudah berlalu, mari kita fokus ke masa depan. Kita harus menang di laga berikutnya, yang ini sudah berlalu. Ayo kita menang."
