Transformasi Mason Mount: Apakah Ini Permainan Terbaiknya Di Manchester United?

"Kapan pun saya bermain, saya tentu ingin bermain sebaik mungkin dan tampil maksimal," ujar Mount kepada Sky Sports setelah kemenangan atas Wolves. "Saya pernah mengalami kemunduran. Saya pernah mengalami masa-masa sulit, tetapi sekarang saya merasa siap untuk terus berjuang dan membangun performa ini. Mencetak gol adalah hal terpenting sebagai penyerang, dan terus berjuang serta bekerja keras. Itulah yang menjadi fokus saya saat ini."

Soal tendangan volinya, Mount menambahkan: "Begitu saya melihat Bruno [Fernandes] menguasai bola dan punya waktu serta ruang untuk berputar, itulah memicu saya untuk mencoba masuk ke belakang dan mengatur tempo pergerakan saya. Saya pikir itu akan sedikit mendekati [offside], tetapi bek itu mundur, dan menjaga saya tetap onside. Senang dengan itu. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, intinya adalah tampil tanpa ampun di babak kedua dan menyelesaikan peluang kami."

"Kita semua tahu kaliber pemain seperti apa dia [Fernandes]. Ketika dia menguasai bola, dia selalu berusaha menciptakan peluang. Senang memiliki dia di dalam tim, apalagi ketika dia bermain lebih tinggi di lapangan karena Anda tahu dia sedang mencari peluang dan dia akan memainkan bola di atas."