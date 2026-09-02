Bintang Maroko Ismael Saibari memanfaatkan penampilan gemilangnya di Piala Dunia, dan resmi pindah dari klub Belanda, PSV Eindhoven, ke klub Jerman, Bayern Munich, pada bursa transfer musim panas 2026, dalam sebuah transfer penting untuk memperkuat lini tengah tim Bavaria itu. Pemain Maroko tersebut menandatangani kontrak yang berlaku hingga tahun 2031, selama keikutsertaannya di Piala Dunia, sementara sejumlah laporan menyebutkan bahwa nilai transfernya mencapai 55 juta euro.









Di sisi lain, Sofyan Amrabat kembali ke Liga Belanda melalui pintu Ajax Amsterdam, setelah memutus kontraknya dengan klub Turki, Fenerbahce, secara sepakat.

Ajax mengumumkan kesepakatan dengan gelandang Maroko itu dalam transfer bebas, dengan kontrak yang berlaku hingga 30 Juni 2028.

Sebelumnya, pemain internasional Maroko Issa Diop pindah dari klub Inggris, Fulham, ke Ipswich Town, dengan kontrak yang berlaku hingga tahun 2030. Selain itu, Adam Aznou kembali ke Liga Spanyol, dengan status pinjaman dari klub Inggris, Everton, ke Malaga.

Klub Jerman, RB Leipzig, mengumumkan penyelesaian kesepakatan dengan pemain internasional Maroko Neil El Aynaoui yang datang dari Roma, dengan status pinjaman, setelah sejumlah dinamika yang mewarnai transfer ini dan nyaris menggagalkannya.









Neil El Aynaoui berkata kepada situs resmi RB Leipzig: "RB Leipzig memiliki reputasi yang luar biasa, dan gaya permainannya, dengan intensitas tinggi, dinamika, serta ambisi untuk menguasai bola, sangat cocok untuk saya dan sesuai dengan kelebihan-kelebihan saya. Saya sangat menantikan untuk bergabung dengan Leipzig, mengenal kota ini, dan menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang di Liga Jerman, Liga Champions Eropa, dan Piala Jerman."

Dari klub Arab Saudi, Al-Qadsiah, ke Benfica, pemain Maroko Sofiane El Karouani pindah dalam sebuah kesepakatan yang memuat klausul yang memberikan klub Portugal itu opsi untuk membeli kontraknya secara permanen paling lambat Juni 2027.







