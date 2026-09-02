Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Transfer yang mengukir sejarah: bursa transfer Maroko-Mesir mencuri perhatian

Transfers
M. Salah
S. Abdulhamid
A. Bouaddi
O. Marmoush
I. Saibari
S. Amrabat
B. El Khannouss
J. Hadjam
M. Mohamed
H. Hassan
E. Skhiri
I. Diop
A. Aznou
R. Ait Nouri
N. El Aynaoui
Mesir
Arab Saudi
Maroko
Aljazair
Tunisia

Bursa transfer musim panas 2026 diwarnai pergerakan mencolok dari para pemain Arab, setelah liga-liga besar Eropa menutup pintu pendaftaran pada Selasa malam, 1 September, dalam jendela transfer yang menyaksikan sejumlah kesepakatan bersejarah serta perubahan menonjol pada tujuan beberapa bintang Arab.

Pemain Maroko, Ayoub Bouaddi, memuncaki daftar transfer termahal para pemain Arab, setelah kepindahannya dari klub Prancis, Lille, ke Manchester City, sementara Mohamed Salah memulai petualangan baru di luar Inggris dengan kepindahannya ke klub Turki, Trabzonspor.

  • Bouadi menorehkan sejarah

    Pemain asal Maroko, Ayoub Bouaddi, pindah dari klub Prancis Lille ke Manchester City dengan kontrak berdurasi lima tahun, sebagaimana ditegaskan oleh kantor berita Inggris.

    Manchester City memastikan perekrutan Bouaddi "18 tahun" yang datang dari klub Prancis Lille, dalam transfer rekor senilai 68,5 juta poundsterling, atau sekitar 116,6 juta dolar.

    Dengan nilai yang sangat besar ini, transfer Bouaddi melampaui rekor sebelumnya untuk transfer kepindahan termahal dari Liga Prancis ke klub asing, sekaligus menjadikan pemain Maroko tersebut sebagai pemilik transfer termahal dalam sejarah sepak bola Arab.

    Transfer ini menempatkan gelandang muda Maroko itu dalam proyek Manchester City untuk membangun kembali lini tengah, setelah klub menggelontorkan dana besar untuk memperkuat lini ini selama bursa transfer musim panas.



    • Iklan

  • Kejutan Mohamed Salah: Transfer para Pemain Mesir

    Mohamed Salah mengakhiri kebersamaannya dengan Liverpool setelah kontraknya dengan klub Inggris itu diputus secara sepakat, sebelum menandatangani kontrak berdurasi dua tahun dengan Trabzonspor.

    Kapten timnas Mesir itu akan menerima gaji tahunan sebesar 17 juta euro, untuk memulai petualangan baru di Liga Turki setelah bertahun-tahun lamanya berseragam Liverpool.

    Salah membuka perjalanannya bersama tim Turki tersebut dengan mencetak 3 gol dalam 3 pertandingan di liga hingga saat ini.



    Pemain internasional Mesir Omar Marmoush meninggalkan Manchester City untuk bergabung dengan Tottenham, dalam sebuah kesepakatan yang mencakup klausul pembelian wajib senilai 58,5 juta euro, yang akan diaktifkan pada musim panas 2027. Marmoush pun menjadi pemain Mesir ketiga yang mengenakan seragam Tottenham setelah Ahmed Hossam Mido dan Hossam Ghaly.

    Setelah tampil gemilang di Piala Dunia, Haitham Hassan pindah dari Real Oviedo Spanyol untuk bergabung dengan Celtic Skotlandia dengan kontrak yang berlaku selama empat musim.

    Mostafa Mohamed juga pindah dari Nantes Prancis ke Konyaspor Turki, dan menandatangani kontrak yang berlaku selama tiga musim. Langkah ini diambil untuk mencari peluang bermain dan kesinambungan yang lebih besar, setelah periode yang dijalani penyerang Mesir tersebut di Liga Prancis, yang diwarnai krisis besar sebelum kepergiannya.

  • Manuver kuat Maroko: Sibari menuju Bayern

    Bintang Maroko Ismael Saibari memanfaatkan penampilan gemilangnya di Piala Dunia, dan resmi pindah dari klub Belanda, PSV Eindhoven, ke klub Jerman, Bayern Munich, pada bursa transfer musim panas 2026, dalam sebuah transfer penting untuk memperkuat lini tengah tim Bavaria itu. Pemain Maroko tersebut menandatangani kontrak yang berlaku hingga tahun 2031, selama keikutsertaannya di Piala Dunia, sementara sejumlah laporan menyebutkan bahwa nilai transfernya mencapai 55 juta euro.



    Di sisi lain, Sofyan Amrabat kembali ke Liga Belanda melalui pintu Ajax Amsterdam, setelah memutus kontraknya dengan klub Turki, Fenerbahce, secara sepakat.

    Ajax mengumumkan kesepakatan dengan gelandang Maroko itu dalam transfer bebas, dengan kontrak yang berlaku hingga 30 Juni 2028.

    Sebelumnya, pemain internasional Maroko Issa Diop pindah dari klub Inggris, Fulham, ke Ipswich Town, dengan kontrak yang berlaku hingga tahun 2030. Selain itu, Adam Aznou kembali ke Liga Spanyol, dengan status pinjaman dari klub Inggris, Everton, ke Malaga.

    Klub Jerman, RB Leipzig, mengumumkan penyelesaian kesepakatan dengan pemain internasional Maroko Neil El Aynaoui yang datang dari Roma, dengan status pinjaman, setelah sejumlah dinamika yang mewarnai transfer ini dan nyaris menggagalkannya.



    Neil El Aynaoui berkata kepada situs resmi RB Leipzig: "RB Leipzig memiliki reputasi yang luar biasa, dan gaya permainannya, dengan intensitas tinggi, dinamika, serta ambisi untuk menguasai bola, sangat cocok untuk saya dan sesuai dengan kelebihan-kelebihan saya. Saya sangat menantikan untuk bergabung dengan Leipzig, mengenal kota ini, dan menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang di Liga Jerman, Liga Champions Eropa, dan Piala Jerman."

    Dari klub Arab Saudi, Al-Qadsiah, ke Benfica, pemain Maroko Sofiane El Karouani pindah dalam sebuah kesepakatan yang memuat klausul yang memberikan klub Portugal itu opsi untuk membeli kontraknya secara permanen paling lambat Juni 2027.



    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google

  • Hajjam dan Sakhiri: kejutan Ait Nouri

    Klub Inggris Brighton mengumumkan kesepakatan dengan bek Aljazair Jaouen Hadjam yang datang dari Young Boys Swiss, dengan kontrak yang berlaku hingga musim panas 2031. Brighton tidak mengungkapkan nilai finansial dari transfer tersebut, sementara Mike Cave, direktur olahraga klub, menyambut sang pemain dengan menegaskan bahwa Hadjam akan menjadi tambahan istimewa bagi tim, serta akan memperkuat opsi-opsi pertahanan yang sudah ada.

    Sebuah transfer pemain Aljazair lainnya nyaris menjadi berita utama, ketika Manchester United berupaya mendatangkan bek kiri Rayan Aït-Nouri pada jam-jam terakhir bursa transfer, namun persyaratan dari timnya, Manchester City, yang menetapkan klausul wajib beli di akhir masa peminjaman pemain, menggagalkan kesepakatan tersebut, dan Manchester United pun menarik diri, menurut Sky Sports.

    Di sisi lain, pemain Tunisia Ellyes Skhiri kembali ke Cologne Jerman yang datang dari Eintracht Frankfurt.

    Skhiri "31 tahun" sebelumnya pernah bermain bersama Cologne antara tahun 2019 dan 2023, sebelum kepindahannya ke Eintracht Frankfurt.

    Beberapa laporan menyebutkan bahwa Cologne membayar 2,3 juta dolar untuk memulangkan jasa Skhiri.



    Skhiri berkata: "Saya sangat bahagia bisa kembali. Saya bertemu beberapa wajah yang tidak asing," seraya menegaskan: "Saya tidak pernah kehilangan kontak dengan Cologne, dan beberapa orang di sini."

  • Saudi Arabia dalam Sorotan

    Klub Prancis, Lens, memutuskan untuk mengaktifkan klausul pembelian kontrak bek kanan asal Arab Saudi, Saud Abdulhamid, dari klub Italia, Roma, sehingga ia akan melanjutkan perjalanannya bersama tim dengan kontrak yang berlaku hingga tahun 2029.

    Selama masa peminjamannya, Abdulhamid turut berkontribusi mengantarkan Lens meraih trofi Piala Prancis, di samping memastikan kelolosan untuk tampil di Liga Champions Eropa musim ini.

    Pemain tersebut bergabung dengan Lens pada Juli 2025, dan membutuhkan waktu untuk beradaptasi sebelum akhirnya mampu menunjukkan kualitasnya, di mana ia tampil dalam 14 dari total 17 pertandingan selama paruh kedua musim lalu, sehingga menjadikannya pemain Arab Saudi pertama yang berlaga di kompetisi Liga Prancis.