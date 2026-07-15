Transfer spektakuler? BVB dikabarkan telah menghubungi pemain PSG yang berlaga di Piala Dunia

Mbaye, yang tampil dalam keempat pertandingan Senegal di Piala Dunia dan justru mencetak satu-satunya golnya di turnamen tersebut saat melawan Prancis pada laga pertama fase grup, masih terikat kontrak di Paris hingga tahun 2028.

Setidaknya di liga, pemain berusia 18 tahun ini sudah secara rutin diturunkan (998 menit, tiga gol, dua assist), namun di Liga Champions ia sama sekali tidak dilibatkan, setidaknya sejak babak gugur. Oleh karena itu, Mbaye mungkin akan mencari peluang pada bursa transfer musim panas untuk mendapatkan waktu bermain yang lebih banyak, bahkan di level tertinggi sekalipun.

Mungkin saja PSG akan melepas pemain muda berbakat ini dengan status pinjaman. Kabarnya, sudah ada tawaran selain dari BVB. Terutama Aston Villa, yang diperkirakan akan menjadi klub baru Johan Manzambi, dikabarkan tertarik.