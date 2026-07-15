Seperti dilaporkan oleh jurnalis transfer Fabrizio Romano, BVB telah menghubungi pemain sayap asal Senegal, Ibrahim Mbaye, untuk menanyakan situasi terbarunya di klub bintang Paris tersebut.
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Transfer spektakuler? BVB dikabarkan telah menghubungi pemain PSG yang berlaga di Piala Dunia
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Mbaye, yang tampil dalam keempat pertandingan Senegal di Piala Dunia dan justru mencetak satu-satunya golnya di turnamen tersebut saat melawan Prancis pada laga pertama fase grup, masih terikat kontrak di Paris hingga tahun 2028.
Setidaknya di liga, pemain berusia 18 tahun ini sudah secara rutin diturunkan (998 menit, tiga gol, dua assist), namun di Liga Champions ia sama sekali tidak dilibatkan, setidaknya sejak babak gugur. Oleh karena itu, Mbaye mungkin akan mencari peluang pada bursa transfer musim panas untuk mendapatkan waktu bermain yang lebih banyak, bahkan di level tertinggi sekalipun.
Mungkin saja PSG akan melepas pemain muda berbakat ini dengan status pinjaman. Kabarnya, sudah ada tawaran selain dari BVB. Terutama Aston Villa, yang diperkirakan akan menjadi klub baru Johan Manzambi, dikabarkan tertarik.
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Transfer BVB: Masalah Guirassy yang Belum Jelas Menyebabkan "Kemacetan"
Di BVB, Direktur Olahraga Lars Ricken baru-baru ini mengumumkan “satu, dua, tiga transfer yang benar-benar bagus”, yang ingin mereka wujudkan sebelum jendela transfer ditutup. Terkait hal ini, Fisnik Asllani—yang bisa didatangkan dari TSG Hoffenheim melalui klausul pelepasan—dan Nicolo Tresoldi dari Club Brugge belakangan ini dianggap sebagai kandidat yang menjanjikan.
RB Leipzig tampaknya ingin ikut campur dalam perebutan Asllani, karena BVB sedang menghadapi masalah internal yang belum terselesaikan, terutama terkait masa depan Serhou Guirassy. Setidaknya, kepindahan Karim Adeyemi ke FC Barcelona kini dianggap pasti dan hanya tinggal menunggu waktu saja. Mbaye bisa menjadi penggantinya di posisi sayap.
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BVB tampaknya akan mendatangkan Karetsas sebagai pengganti Julian Brandt
Sementara itu, Asllani sendiri kabarnya tidak lagi mengharapkan kepindahannya ke Dortmund. Dikabarkan telah tercapai kesepakatan mengenai kepindahan bintang muda DFB, Tresoldi, namun sang pemain lebih memilih pindah ke Serie A. Di sana, AS Roma dianggap sebagai favorit utama, namun tampaknya di Kota Abadi itu pun masih harus ada “efek domino” berupa penjualan pemain.
"Transfer yang benar-benar bagus" ketiga dari BVB, yang mungkin dimaksudkan Ricken dalam daftarnya, dianggap cukup mungkin terjadi. Konstantinos Karetsas, yang diyakini akan menjadi pengganti Julian Brandt, dikabarkan akan datang dari KRC Genk. Menurut Sky, kesepakatan dengan sang playmaker sudah tercapai. Hanya besaran biaya transfer yang masih menjadi detail penting yang perlu diklarifikasi. Genk meminta 35 juta euro, sementara BVB hanya bersedia membayar 30 juta euro.
Saat ini, BVB telah mendatangkan tiga pemain baru yang menonjol namun masih sangat muda, yaitu bek tengah Joane Gadou, bek kiri Kaua Prates, dan gelandang Justin Lerma, sementara pemain berpengalaman seperti Niklas Süle (pensiun), Julian Brandt (kontrak habis), dan Salih Özcan (Besiktas) telah meninggalkan klub.
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