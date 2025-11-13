"Kita Tunggu" - Pintu Transfer Untuk Neymar Kembali Terbuka! Boca Juniors & Inter Miami Berebut Superstar Brazil Itu

Boca kemungkinan akan menghadapi persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Neymar dari Inter Miami, dengan mantan penjaga gawang USMNT Brad Friedel baru-baru ini mengatakan kepada GOAL tentang mengapa kesepakatan yang dapat membuat unit serangan ‘MSN’ yang terkenal itu dibentuk kembali: “Saya pikir itu akan menjadi risiko bagi siapa pun; saya pikir itu hanya bergantung pada bagaimana Anda akan menyusun kontraknya. Anda juga harus mempertimbangkan pro dan kontra — ketika Anda menandatangani legenda permainan seperti Neymar, Anda juga harus mempertimbangkan peluang komersial yang menyertainya, dan itu hampir selalu bertepatan dengan gaji yang akan Anda berikan.

“Sisi positifnya adalah, itu adalah liga yang satu langkah di bawah dari tempat dia bermain. Lionel Messi adalah yang terbaik sepanjang masa, tetapi dia bisa bermain bertahun-tahun lagi di MLS. Ini adalah liga yang akan memungkinkan pemain untuk melakukannya, jadi saya pikir Inter Miami perlu mempertimbangkan pro dan kontra dari apa yang bisa mereka peroleh di luar lapangan dan mencoba untuk mendapatkannya dengan benar.

“Jika mereka dapat menyusun kontrak dengan benar, maka itu membatasi risiko. Memiliki Neymar bersama Messi lagi — saya tidak yakin. Kita akan tunggu dan lihat, tetapi liga perlu melakukan sesuatu secara komersial.”