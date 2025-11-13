Getty
"Kita Tunggu" - Pintu Transfer Untuk Neymar Kembali Terbuka! Boca Juniors & Inter Miami Berebut Superstar Brazil Itu
Santos berjuang: Neymar siap untuk tantangan baru lainnya
Pemain berusia 33 tahun ini tampaknya ditakdirkan untuk menerima tantangan baru lainnya pada awal 2026. Kembali dengan emosional ke tempat di mana semuanya dimulai untuknya di Santos tidak berjalan sesuai rencana - dengan pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil itu menghadapi masalah cedera lebih lanjut sambil terjebak dalam pertempuran degradasi yang tidak terduga.
Pisah jalan di sana tampaknya tak terelakkan, dengan Neymar mencari awal baru menjelang Piala Dunia musim panas mendatang. Kembali ke Eropa untuk mantan penyerang Barcelona dan Paris Saint-Germain itu telah dikesampingkan, dengan kemungkinan besar dia akan tetap di Amerika.
Kapten Boca berkomunikasi dengan Neymar
Ada pembicaraan tentang kubu saingan di kampung halamannya yang menyatakan minat, sementara perpindahan melintasi perbatasan ke Argentina akan memungkinkannya bergabung dengan mantan rekan setim di PSG, Paredes, di Buenos Aires.
Dengan Boca Juniors yang akan menghadapi Copa Libertadores dalam agenda mereka untuk tahun 2026, Paredes telah memberi tahu Mundo Boca Radio tentang kemungkinan menyambut wajah yang dikenal di La Bombonera: “Saya banyak berbicara dengan Ney. Sebenarnya, saya memiliki hubungan yang sangat baik dengannya. Kami berteman. Kami selalu berhubungan, tetapi dia ada di klubnya, kita harus menghormati klub lain, keputusan pemain lain, jadi saya tidak bisa banyak bicara.”
Paredes melanjutkan dengan mengatakan sambil tersenyum: “Kami akan menunggunya jika dia mau!”
MSN terbentuk kembali: Apakah Neymar akan bergabung dengan Messi di Miami?
Boca kemungkinan akan menghadapi persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Neymar dari Inter Miami, dengan mantan penjaga gawang USMNT Brad Friedel baru-baru ini mengatakan kepada GOAL tentang mengapa kesepakatan yang dapat membuat unit serangan ‘MSN’ yang terkenal itu dibentuk kembali: “Saya pikir itu akan menjadi risiko bagi siapa pun; saya pikir itu hanya bergantung pada bagaimana Anda akan menyusun kontraknya. Anda juga harus mempertimbangkan pro dan kontra — ketika Anda menandatangani legenda permainan seperti Neymar, Anda juga harus mempertimbangkan peluang komersial yang menyertainya, dan itu hampir selalu bertepatan dengan gaji yang akan Anda berikan.
“Sisi positifnya adalah, itu adalah liga yang satu langkah di bawah dari tempat dia bermain. Lionel Messi adalah yang terbaik sepanjang masa, tetapi dia bisa bermain bertahun-tahun lagi di MLS. Ini adalah liga yang akan memungkinkan pemain untuk melakukannya, jadi saya pikir Inter Miami perlu mempertimbangkan pro dan kontra dari apa yang bisa mereka peroleh di luar lapangan dan mencoba untuk mendapatkannya dengan benar.
“Jika mereka dapat menyusun kontrak dengan benar, maka itu membatasi risiko. Memiliki Neymar bersama Messi lagi — saya tidak yakin. Kita akan tunggu dan lihat, tetapi liga perlu melakukan sesuatu secara komersial.”
Kepulangan untuk Dybala? Pilihan lain untuk Boca
Sambil menunggu untuk mengetahui apa yang direncanakan Neymar, Paredes juga bereaksi terhadap berita bahwa rekan setim internasional Argentina Paulo Dybala bisa pulang jika dia memilih untuk memutuskan hubungan dengan klub Serie A Roma.
Paredes, yang bermain bersama rekan pemenang Piala Dunia di Italia, menambahkan: “Memiliki pemain seperti Paulo di tim, dengan kualitas dan posisinya, akan menjadi spektakuler. Saya akan membiarkan setiap orang membuat keputusan mereka sendiri; saya tidak bisa ikut campur, itu bukan tempat saya. Ada begitu banyak hal yang harus dipertimbangkan, dan dia juga akan menjadi seorang ayah. Saya harap dia membuat keputusan terbaik untuk dirinya dan keluarganya. Kami menunggunya di sini dengan harapan yang tidak berkurang.”
Kontrak Dybala di Roma akan berakhir pada akhir musim 2025/26. Bisa jadi dia memutuskan untuk pulang kampung - setelah meninggalkan Argentina ke Italia pada tahun 2012 - sementara Neymar juga menghadapi keputusan besar tentang apa yang akan dihadapinya dalam waktu dekat karena muncul pertanyaan apakah dia masih mampu memberikan momen-momen berharga yang mengubah permainan.
