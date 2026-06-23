Transfer kelas atas dengan harga jauh lebih murah! Max Eberl dikabarkan berhasil melakukan langkah jitu di FC Bayern

Eberl berhasil menekan nilai transfer karena juara terbanyak itu telah menyatakan minatnya pada Saibari dari PSV sejak dini, dan kesepakatan telah tercapai bahkan sebelum pertandingan pertama Maroko di Piala Dunia. Saibari menjadi incaran klub asal Munich terutama atas desakan Vincent Kompany. Di Bayern, ia awalnya direncanakan bermain di posisi tengah, namun juga bisa beraksi di sayap maupun sebagai penyerang tengah.

Pada akhir Januari, misalnya, saat bertanding melawan klub barunya dari Munich di fase grup Liga Champions, Saibari bermain sebagai bagian dari duet penyerang dan tampil mengesankan. Meskipun PSV yang diperkuat Saibari kalah 1-2 dari FCB, pemain timnas Maroko itu berhasil mencetak gol impian yang menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Setelah pertandingan, Kompany saat itu berbincang dengan antusias bersama Saibari. Hal ini mungkin sudah menjadi petunjuk awal bagi kepindahannya yang kini telah terwujud ke juara Bundesliga, meskipun Saibari sendiri saat itu membantahnya kepada Ziggo Sport: “Tidak, tidak. Dia memberi selamat atas penampilan saya, sebenarnya kepada tim kami. Dia mengatakan bahwa kami harus terus bermain seperti itu,” katanya.

Sebagaimana dilaporkan secara serempak oleh Sky dan Bild, para pengambil keputusan di bawah pimpinan Eberl awalnya tidak menempatkan Saibari di urutan teratas daftar incaran. Namun, Kompany bersikeras dan mengatakan bahwa ia sudah berhasil meyakinkan sang pemain untuk pindah setelah melakukan percakapan pribadi. Pihak Munich kemudian memutuskan untuk all-out demi pemain pilihan Kompany tersebut.