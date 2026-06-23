Seperti dilaporkan Sky, berkat peran penting direktur olahraga, FC Bayern berhasil menekan kembali nilai transfer dasar untuk bintang muda Piala Dunia asal Maroko tersebut menjadi di bawah 50 juta euro. Jika semua pembayaran bonus kepada PSV Eindhoven harus dibayarkan, jumlahnya akan meningkat menjadi 52 juta euro. Sebelumnya, sering kali disebutkan adanya biaya transfer tetap sebesar minimal 50 juta, yang dapat meningkat menjadi 55 juta melalui bonus.
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Transfer kelas atas dengan harga jauh lebih murah! Max Eberl dikabarkan berhasil melakukan langkah jitu di FC Bayern
Eberl berhasil menekan nilai transfer karena juara terbanyak itu telah menyatakan minatnya pada Saibari dari PSV sejak dini, dan kesepakatan telah tercapai bahkan sebelum pertandingan pertama Maroko di Piala Dunia. Saibari menjadi incaran klub asal Munich terutama atas desakan Vincent Kompany. Di Bayern, ia awalnya direncanakan bermain di posisi tengah, namun juga bisa beraksi di sayap maupun sebagai penyerang tengah.
Pada akhir Januari, misalnya, saat bertanding melawan klub barunya dari Munich di fase grup Liga Champions, Saibari bermain sebagai bagian dari duet penyerang dan tampil mengesankan. Meskipun PSV yang diperkuat Saibari kalah 1-2 dari FCB, pemain timnas Maroko itu berhasil mencetak gol impian yang menyamakan kedudukan menjadi 1-1.
Setelah pertandingan, Kompany saat itu berbincang dengan antusias bersama Saibari. Hal ini mungkin sudah menjadi petunjuk awal bagi kepindahannya yang kini telah terwujud ke juara Bundesliga, meskipun Saibari sendiri saat itu membantahnya kepada Ziggo Sport: “Tidak, tidak. Dia memberi selamat atas penampilan saya, sebenarnya kepada tim kami. Dia mengatakan bahwa kami harus terus bermain seperti itu,” katanya.
Sebagaimana dilaporkan secara serempak oleh Sky dan Bild, para pengambil keputusan di bawah pimpinan Eberl awalnya tidak menempatkan Saibari di urutan teratas daftar incaran. Namun, Kompany bersikeras dan mengatakan bahwa ia sudah berhasil meyakinkan sang pemain untuk pindah setelah melakukan percakapan pribadi. Pihak Munich kemudian memutuskan untuk all-out demi pemain pilihan Kompany tersebut.
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Saibari telah menjalani pemeriksaan medis untuk kepindahannya ke FC Bayern selama Piala Dunia
Menurut Sky, tidak ada lagi halangan yang menghalangi kepindahan pemain serang serba bisa ini, yang telah mencetak gol untuk Maroko di Piala Dunia, baik saat melawan Brasil maupun Skotlandia. Minggu lalu, AFP telah melaporkan bahwa Saibari telah berhasil menjalani pemeriksaan medis di hadapan dokter tim, Dr. Jochen Hahne, yang saat ini berada di AS bersama tim nasional Jerman. Kapan tepatnya transfer ini akan diumumkan secara resmi masih belum jelas, namun kemungkinan besar akan berlangsung hingga bulan Juli.
Saibari pindah ke Eindhoven pada tahun 2020 dari klub papan atas Belgia, KRC Genk, dan awalnya membuktikan kemampuannya di klub juara Belanda saat ini melalui tim cadangan. Belakangan ini, ia menjadi pemain kunci mutlak bagi PSV; pada musim lalu, ia mencetak 19 gol dan sembilan assist dalam 37 penampilan di semua kompetisi.