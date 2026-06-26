Transfer ini kabarnya sudah pasti! BVB tampaknya berhasil mengamankan transfer spektakuler dari bintang muda Bundesliga

Karamba Guirassy, saudara sekaligus penasihat Guirassy yang berusia 30 tahun, baru-baru ini membantah spekulasi yang beredar mengenai kepindahan yang konon sudah pasti ke kota metropolitan Istanbul di Turki untuk bergabung dengan Fenerbahçe, dan mengatakan kepada Sky: "Untuk memperjelas: Belum ada kesepakatan apa pun yang dicapai. Serhou saat ini sedang mempertimbangkan opsi-opsinya untuk musim mendatang. Klaim mengenai adanya kesepakatan lisan sama sekali tidak benar."

Dalam pembicaraan terbaru, menurut laporan tersebut, para petinggi BVB berusaha meyakinkan sang penyerang nomor sembilan untuk tetap bertahan hingga akhir musim dan menawarkan prospek jangka panjang yang menarik baginya di Signal Iduna Park. Masalah bagi BVB: Pemain berusia 30 tahun ini kemungkinan besar baru akan mengambil keputusan akhir mengenai masa depannya di dunia sepak bola setelah Piala Dunia.

Melihat angka-angka mentah tersebut, terlihat jelas mengapa pemain asal Guinea ini begitu diminati dan mengapa BVB berjuang keras untuk mempertahankannya. Sejak 2024, Guirassy telah tampil dalam 96 pertandingan resmi untuk klub asal Westfalen tersebut, dengan mencatatkan 60 gol dan 15 assist.