Jurnalis asal Kosovo, Arlind Sadiku, yang antara lain bekerja sebagai komentator sepak bola untuk perusahaan media Artmotion dan saat ini sedang meliput Piala Dunia yang sedang berlangsung langsung dari lokasi, melaporkan bahwa transfer penyerang tersebut ke BVB telah rampung. Menurutnya, semua detail transfer tersebut telah disepakati.
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Transfer ini kabarnya sudah pasti! BVB tampaknya berhasil mengamankan transfer spektakuler dari bintang muda Bundesliga
Dalam kontrak pemain asal Kosovo tersebut bersama Hoffenheim yang berlaku hingga musim panas 2029, terdapat klausul pelepasan yang bergantung pada prestasi. Karena Borussia secara konsisten berhasil lolos ke babak grup Liga Champions dalam tiga musim terakhir, maka berlaku ketentuan yang telah ditetapkan, yang menetapkan biaya pelepasan sebesar tepat 30 juta euro.
Pemain serang berusia 23 tahun ini berhasil menarik perhatian secara konsisten pada musim yang baru saja berakhir. Dengan mencetak sebelas gol dan memberikan sepuluh assist dalam 35 pertandingan resmi, Asllani membuktikan kemampuannya dan menjadi salah satu penyerang paling diminati di liga.
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Skuad BVB: Bagaimana nasib Guirassy dan Adeyemi di BVB sekarang?
Baru-baru ini, majalah *kicker* telah melaporkan kemungkinan kepergian Asllani dari Kraichgau.
Kedatangan striker tengah tersebut diperkirakan akan memicu perombakan susunan pemain di lini serang Dortmund. Perekrutan pemain serang kelas atas lainnya ini bisa menjadi pertanda bahwa ada pemain di lini depan BVB yang akan hengkang. Terutama nama-nama seperti Serhou Guirassy dan Karim Adeyemi kini menjadi sorotan.
Masa depan Guirassy di BVB masih dipertanyakan
Karamba Guirassy, saudara sekaligus penasihat Guirassy yang berusia 30 tahun, baru-baru ini membantah spekulasi yang beredar mengenai kepindahan yang konon sudah pasti ke kota metropolitan Istanbul di Turki untuk bergabung dengan Fenerbahçe, dan mengatakan kepada Sky: "Untuk memperjelas: Belum ada kesepakatan apa pun yang dicapai. Serhou saat ini sedang mempertimbangkan opsi-opsinya untuk musim mendatang. Klaim mengenai adanya kesepakatan lisan sama sekali tidak benar."
Dalam pembicaraan terbaru, menurut laporan tersebut, para petinggi BVB berusaha meyakinkan sang penyerang nomor sembilan untuk tetap bertahan hingga akhir musim dan menawarkan prospek jangka panjang yang menarik baginya di Signal Iduna Park. Masalah bagi BVB: Pemain berusia 30 tahun ini kemungkinan besar baru akan mengambil keputusan akhir mengenai masa depannya di dunia sepak bola setelah Piala Dunia.
Melihat angka-angka mentah tersebut, terlihat jelas mengapa pemain asal Guinea ini begitu diminati dan mengapa BVB berjuang keras untuk mempertahankannya. Sejak 2024, Guirassy telah tampil dalam 96 pertandingan resmi untuk klub asal Westfalen tersebut, dengan mencatatkan 60 gol dan 15 assist.
- AFP
Masa depan Adeyemi di BVB pun masih belum pasti
Sementara itu, Adeyemi akan memasuki tahun terakhir kontraknya pada musim mendatang, sehingga ia akan bebas transfer pada musim panas 2027 jika BVB tidak berhasil memperpanjang kontrak penyerang yang telah bermain untuk Borussia Dortmund sejak 2022 tersebut.
Namun, menurut laporan Bild pada awal Juni, upaya ini tampaknya akan sulit atau bahkan berpotensi gagal, karena kabarnya kedua belah pihak saat ini memiliki perbedaan yang sangat besar. Adeyemi dilaporkan saat ini mendapatkan gaji sekitar 6,5 juta euro per tahun, namun menuntut lebih dari sepuluh juta.
Selain itu, Adeyemi dan penasihatnya menginginkan klausul pelepasan, demikian lanjut laporan Bild. Mengingat fluktuasi performa yang sangat mencolok yang terus-menerus ditunjukkan pemain berusia 24 tahun ini, pihak manajemen BVB tampaknya tidak akan sepenuhnya memenuhi tuntutannya.
Adeyemi masih jauh dari status pemain inti di bawah asuhan Niko Kovac. Di liga, ia telah tampil dalam 28 pertandingan dengan rata-rata 42 menit per pertandingan; sepanjang tahun kalender 2026, ia mencetak total empat gol di liga dan Liga Champions.