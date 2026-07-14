Sunderland
Granit Xhaka tolak Chelsea, bintang Sunderland jadi buruan klub-klub elite Eropa
Xhaka akhiri spekulasi masa depannya
Xhaka mengakhiri spekulasi mengenai masa depannya dengan memastikan akan tetap bertahan di Sunderland untuk musim depan. Chelsea sebelumnya dilaporkan berupaya merekrut gelandang Swiss itu, bahkan tawaran awal senilai £8 juta telah ditolak klub pada bursa transfer musim panas ini.
Gelandang veteran tersebut mengungkapkan keputusannya setelah membantu Swiss lolos ke perempat-final Piala Dunia usai menang adu penalti atas Kolombia. Meski sempat mempertimbangkan reuni dengan mantan pelatihnya, Xabi Alonso, ia akhirnya memilih melanjutkan karier di Wearside setelah berdiskusi dengan manajemen Sunderland.
Berbicara kepada DAZN setelah kemenangan Swiss atas Kolombia, Xhaka menegaskan bahwa Sunderland tetap menjadi pilihannya meski mendapat pendekatan dari Chelsea.
"Sunderland telah menjadi rumah saya sejak hari pertama," ucap Xhaka. "Kami semua sangat bahagia. Saya memutuskan untuk tetap di sini; keluarga adalah hal terpenting. Saya siap membuat sejarah bersama mereka."
- Sunderland
Tim-tim elite Eropa mengincar Brobbey dan Adingra
Di saat Xhaka memutuskan untuk tetap bertahan, penyerang Sunderland, Brian Brobbey, menjadi subjek ketertarikan intens dari Italia. Menurut Tuttomercatoweb, Juventus tengah mempertimbangkan pemain asal Belanda berusia 24 tahun itu sebagai alternatif yang layak untuk penyerang Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani. Brobbey telah memantapkan posisinya sebagai pilihan utama di lini serang Stadium of Light, dan kehadiran fisiknya telah menarik perhatian tim rekrutmen Bianconeri.
Selain itu, Simon Adingra menjadi pemain yang banyak diminati setelah kembali dari masa peminjaman di Monaco. Klub asal Prancis tersebut berkeinginan untuk mempermanenkannya, namun mereka menghadapi persaingan yang ketat. Footmercato menyebutkan bahwa AS Roma telah muncul sebagai peminat serius bagi sang pemain sayap, sementara RB Leipzig juga terus memantau situasi tersebut.
Arsenal & duo Manchester bidik pemain kunci Sunderland
Ketertarikan terhadap bakat-bakat Sunderland juga merambah ke lini pertahanan, dengan Lutsharel Geertruida telah menjadi target prioritas bagi Arsenal. Meskipun kini ia telah kembali ke RB Leipzig, pemain asal Belanda tersebut menarik minat dari Meriam London karena performa impresifnya bersama The Black Cats musim lalu. Caugh Offside bahkan melaporkan kalau Leipzig terbuka untuk melepasnya diharga €25 juta.
Di sisi lain, Sunderland juga harus berjuang keras untuk bisa mempertahankan pemain kunci mereka lainnya. TeamTalk mengklaim bahwa Manchester United dan Manchester City tengah memantau situasi Noah Sadiki. Namun, The Black Cats kabarnya tidak tertarik untuk menjual pemain berusia 21 tahun tersebut musim panas ini.
- Sunderland
Masa depan Isidor masih belum pasti
Sementara itu, West Ham United juga menoleh ke Wearside untuk memperkuat lini serang mereka, dengan The Hammers dilaporkan tertarik pada Wilson Isidor. Pemain timnas Haiti ini kesulitan mendapatkan tempat sebagai starter karena performa apik Brobbey, namun ia tetap merupakan aset berpotensi tinggi yang mungkin rela dilepas Sunderland dengan status pinjaman atau permanen musim panas ini. Dengan West Ham yang mempertimbangkan langkah untuk mendatangkannya, pemain berusia 25 tahun ini mungkin terpaksa mencari tantangan baru untuk mendapatkan peran utama yang ia inginkan.
Di sektor penjaga gawang, Robin Roefs juga memiliki sejumlah peminat. The Sun melaporkan pada bulan Mei lalu kalau Chelsea dan Liverpool bersaing untuk mendapatkan tanda tangan kiper asal Belanda tersebut.
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