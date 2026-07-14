Granit Xhaka tolak Chelsea, bintang Sunderland jadi buruan klub-klub elite Eropa

Xhaka mengakhiri spekulasi mengenai masa depannya dengan memastikan akan tetap bertahan di Sunderland untuk musim depan. Chelsea sebelumnya dilaporkan berupaya merekrut gelandang Swiss itu, bahkan tawaran awal senilai £8 juta telah ditolak klub pada bursa transfer musim panas ini.

Gelandang veteran tersebut mengungkapkan keputusannya setelah membantu Swiss lolos ke perempat-final Piala Dunia usai menang adu penalti atas Kolombia. Meski sempat mempertimbangkan reuni dengan mantan pelatihnya, Xabi Alonso, ia akhirnya memilih melanjutkan karier di Wearside setelah berdiskusi dengan manajemen Sunderland.

Berbicara kepada DAZN setelah kemenangan Swiss atas Kolombia, Xhaka menegaskan bahwa Sunderland tetap menjadi pilihannya meski mendapat pendekatan dari Chelsea.

"Sunderland telah menjadi rumah saya sejak hari pertama," ucap Xhaka. "Kami semua sangat bahagia. Saya memutuskan untuk tetap di sini; keluarga adalah hal terpenting. Saya siap membuat sejarah bersama mereka."