Anthony Gordon tidak butuh waktu lama untuk memantapkan posisinya di Barcelona. Setelah menjalani hanya lima pertandingan sejak kepindahannya ke raksasa Catalan tersebut pada Mei lalu, sang winger asal Inggris mulai mengirimkan pesan yang jelas kepada para pendukung klub barunya: transfer senilai 70 juta poundsterling ini bisa jadi salah satu transfer paling sukses musim panas ini.
Gordon, yang datang dari Newcastle United, memang belum mencetak gol pertamanya bersama Barcelona hingga saat ini, tetapi ia menebusnya dengan angka-angka yang mencolok, setelah menciptakan empat gol selama pertandingan-pertandingan awalnya, sehingga dengan cepat menegaskan kemampuannya untuk memberi pengaruh dalam serangan tim di bawah arahan pelatih Hansi Flick.
Yang menarik, pemain berusia 25 tahun itu tidak hanya berhasil beradaptasi di dalam lapangan, tetapi juga mulai merebut hati para pendukung Barcelona di luar lapangan. Ia menyampaikan kata sambutannya dalam bahasa Spanyol, bahasa yang ia pelajari dengan bantuan salah satu anggota staf medis asal Spanyol di Newcastle, sebelum menambahkan beberapa kalimat dalam bahasa Catalan saat berbicara dengan para pendukung.
Dan setelah nilai transfer tersebut menimbulkan banyak pertanyaan ketika kesepakatan itu rampung, kini mudah untuk memahami alasan di balik para suporter Barcelona yang mulai menyanyikan nama Gordon di tribun, sebagaimana dilaporkan oleh "BBC Sport".