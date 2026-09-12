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Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Transfer Barcelona yang Diragukan Berubah Menjadi Mimpi Buruk bagi Para Pesaing

FEATURES
A. Gordon
M. Rashford
H. Flick
Levante vs Barcelona
Levante
Barcelona
LaLiga
Inggris
Jerman
Spanyol

Mengapa suporter Barcelona meneriakkan nama Gordon setelah hanya 5 pertandingan?

Anthony Gordon tidak butuh waktu lama untuk memantapkan posisinya di Barcelona. Setelah menjalani hanya lima pertandingan sejak kepindahannya ke raksasa Catalan tersebut pada Mei lalu, sang winger asal Inggris mulai mengirimkan pesan yang jelas kepada para pendukung klub barunya: transfer senilai 70 juta poundsterling ini bisa jadi salah satu transfer paling sukses musim panas ini.

Gordon, yang datang dari Newcastle United, memang belum mencetak gol pertamanya bersama Barcelona hingga saat ini, tetapi ia menebusnya dengan angka-angka yang mencolok, setelah menciptakan empat gol selama pertandingan-pertandingan awalnya, sehingga dengan cepat menegaskan kemampuannya untuk memberi pengaruh dalam serangan tim di bawah arahan pelatih Hansi Flick.

Yang menarik, pemain berusia 25 tahun itu tidak hanya berhasil beradaptasi di dalam lapangan, tetapi juga mulai merebut hati para pendukung Barcelona di luar lapangan. Ia menyampaikan kata sambutannya dalam bahasa Spanyol, bahasa yang ia pelajari dengan bantuan salah satu anggota staf medis asal Spanyol di Newcastle, sebelum menambahkan beberapa kalimat dalam bahasa Catalan saat berbicara dengan para pendukung.

Dan setelah nilai transfer tersebut menimbulkan banyak pertanyaan ketika kesepakatan itu rampung, kini mudah untuk memahami alasan di balik para suporter Barcelona yang mulai menyanyikan nama Gordon di tribun, sebagaimana dilaporkan oleh "BBC Sport".

  • FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Dari transfer kontroversial hingga awal luar biasa

    Ketika Gordon merampungkan kepindahannya ke Barcelona musim panas ini, ia menjadi pemain Inggris kedua yang bergabung dengan klub Katalan tersebut dalam sebuah transfer permanen, setelah sang legenda Gary Lineker yang mengenakan seragam Barcelona pada tahun 1986.

    Transfer ini diselimuti banyak tanda tanya, terutama karena Barcelona membayar sekitar 70 juta pound sterling untuk mendapatkan jasa seorang pemain yang mengalami sejumlah inkonsistensi dalam performanya selama periodenya di Liga Premier Inggris, meski tampil menawan di Liga Champions Eropa.

    Newcastle menutup musim di peringkat kedua belas Liga Premier Inggris, sementara Gordon hanya mencetak enam gol dan membuat dua assist dalam 26 pertandingan, dengan tiga dari enam golnya berasal dari tendangan penalti.

    Karena itulah, muncul pertanyaan-pertanyaan yang beralasan tentang sejauh mana kemampuannya untuk langsung masuk ke skuad utama Barcelona dan menghadapi tekanan besar yang berkaitan dengan mengenakan seragam salah satu klub terbesar di dunia.

    Namun, Gordon telah mendapatkan gambaran awal tentang kehidupan yang menantinya di Spanyol beberapa bulan sebelum kepindahannya ke Barcelona.

    Sebab, ketika Newcastle mengunjungi stadion Barcelona pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions Eropa, tim Inggris itu kalah dengan skor telak 2-7, sehingga agregat dua pertandingan menjadi 3-8 untuk keunggulan Barcelona.

    Meski hasilnya pahit, malam itu menjadi semacam pengalaman awal bagi Gordon di dalam stadion yang kelak akan menjadi markas tim barunya, seolah-olah menjadi pembuka bagi apa yang menantinya beberapa bulan kemudian.

    Namun, yang lebih penting adalah bahwa statistiknya di Eropa sepenuhnya berbeda dari torehan domestiknya. Di Liga Champions Eropa, Gordon mencetak 10 gol dalam 12 pertandingan, dan meningkatkan levelnya secara jelas ketika berhadapan dengan tim-tim besar benua.

    Ia hanya diungguli dalam persaingan pencetak gol terbanyak turnamen oleh Kylian Mbappe, penyerang Real Madrid, dengan koleksi 15 gol, dan Harry Kane, penyerang Bayern Munich, yang mencetak 14 gol.

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  • FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Gordon cepat beradaptasi dengan ide-ide Flick

    Gordon dengan cepat menemukan dirinya berada di dalam sistem Hansi Flick, dan menjadi elemen yang berpengaruh dalam lini serang Katalan berkat sejumlah karakteristik yang cocok secara sempurna dengan gaya bermain Barcelona.

    Kecepatannya, kemampuannya bermain langsung, pergerakan di belakang para bek, serta menyerang ruang, semuanya menjadi faktor yang memberinya keunggulan jelas di posisi sayap kiri, posisi yang kerap diisi Marcus Rashford pada musim lalu ketika ia dipinjamkan ke Barcelona.

    Ketika ditanya mengenai alasan memilih Gordon ketimbang Rashford, Deco, direktur olahraga Barcelona, memberikan jawaban yang jelas bahwa gaya bermain pemain Inggris itu lebih sesuai dengan ide-ide yang dicari oleh staf teknis.

    Deco mengatakan bahwa cara bermain Gordon selaras dengan apa yang diinginkan sang pelatih, dan hal itu mulai dibuktikan di atas lapangan pada laga-laga pertama di musim baru.

    Sementara itu, Gordon sendiri tidak menyembunyikan rasa nyamannya sejak kedatangannya ke Barcelona, menegaskan bahwa kotanya luar biasa, dan rekan-rekannya membantunya merasa seperti berada di rumah sendiri, seraya menyatakan bahwa ia berharap levelnya semakin membaik seiring lamanya ia bertahan bersama tim.

  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Winger yang menciptakan perbedaan tanpa mencari sorotan

    Gordon lebih sering menempati sisi kiri, tetapi ia tidak terpaku pada satu posisi tetap sepanjang pertandingan. Ia mampu bertahan di tepi lapangan untuk mengisolasi bek lawan dalam duel satu lawan satu, sekaligus bisa menusuk ke belakang lini pertahanan, atau masuk ke tengah untuk menjalin kerja sama menyerang bersama rekan-rekannya.

    Fleksibilitas ini memberi Flick senjata tambahan di sepertiga akhir lapangan, terutama dengan kehadiran Lamine Yamal dan Raphinha. Selain itu, pergerakan Gordon tanpa bola membuka ruang bagi rekan-rekannya, sementara kecepatannya membantu mengubah penguasaan bola menjadi serangan yang lebih berbahaya.

    Pengaruhnya tidak terbatas pada saat menguasai bola, sebab ia juga menonjol dengan keinginannya untuk langsung menekan lawan begitu kehilangan bola, salah satu poin yang sangat sejalan dengan filosofi Flick.

    Pelatih asal Jerman itu menjelaskan bahwa seorang penyerang tentu ingin mencetak gol, dan Gordon memang sudah mendapatkan sejumlah peluang namun menyia-nyiakannya, tetapi di sisi lain ia memberikan umpan terakhir yang berkontribusi dalam terciptanya gol, dan hal itu sangat penting bagi tim.

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  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Pesan dini di laga Elche

    Mungkin laga melawan Elche adalah momen yang mengungkap banyak hal kepada para pendukung Barcelona tentang kepribadian Gordon. Pada pertandingan pertamanya di Liga Spanyol, sang winger Inggris mampu menciptakan dua gol hanya dalam waktu empat menit, memulai petualangan Kataloniannya dengan cara yang sempurna.

    Gordon sebenarnya bisa saja mencetak gol pertamanya bersama Barcelona ketika ia berhadapan satu lawan satu dengan penjaga gawang Elche, tetapi pemain itu mengambil keputusan yang mengungkap banyak hal tentang mentalitasnya.

    Alih-alih melepaskan tembakan demi kejayaan pribadi dan gol pada penampilan perdananya, ia memilih mengirim umpan silang di depan gawang kepada Fermin Lopez, yang tidak kesulitan menceploskannya ke gawang.

    Gordon bisa saja memilih solusi individual, tetapi ia lebih memilih opsi yang menguntungkan tim. Usai pertandingan, pemain itu menegaskan bahwa tujuan baginya adalah meraih kemenangan, dan bahwa kepentingan tim selalu berada di urutan pertama, terutama ketika menyangkut klub sebesar Barcelona.

    Momen inilah yang secara khusus membawa pesan penting bagi para suporter; Gordon tidak tampak sebagai pemain yang hanya mencari angka pribadi atau sorotan, melainkan pemain yang melakukan apa yang bermanfaat bagi kelompok dan membawa tim menuju keberhasilan.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-RAYO VALLECANOAFP

    22 gol dalam 5 pertandingan, Barcelona meledak di lini serang

    Awal yang kuat dari Gordon tidak terlepas dari gambaran umum Barcelona. Tim asuhan Flick memulai musim dengan performa serangan yang menakjubkan, mencetak 22 gol dalam lima laga pertama, sementara hanya kebobolan tiga gol.

    Ini merupakan awal serangan terkuat Barcelona sejak Flick menangani tim tersebut pada Mei 2024, sementara ketajaman serangan datang dari lebih dari satu pemain.

    Raphinha memimpin daftar pencetak gol tim dengan delapan gol, disusul Lamine Yamal dengan lima gol, tetapi Gordon mulai membuktikan bahwa pengaruhnya tidak selalu membutuhkan gol.

    Kemampuannya untuk berlari di belakang para bek, tekanan yang terus-menerus, mengisi ruang, dan menciptakan peluang memberikan Barcelona beragam pilihan di sepertiga akhir lapangan.

    Ia bisa bertahan di sayap dan memaksa bek sayap untuk mundur, atau menyerang ruang di belakang pertahanan, atau bergerak ke dalam untuk menciptakan keunggulan jumlah pemain di dekat gawang.

    Dan ketika Barcelona kehilangan bola, Gordon dengan cepat berubah menjadi elemen penekan, yang membantu tim merebut kembali penguasaan bola di area yang lebih tinggi.


  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Pertanyaannya berubah: Apakah Gordon layak mendapat tempatnya di Barcelona?

    Masih terlalu dini untuk memberikan penilaian akhir terhadap petualangan Gordon di Barcelona setelah hanya lima pertandingan. Musim ini masih panjang, dan mempertahankan level kecepatan, energi, serta fokus yang sama sepanjang berbulan-bulan kompetisi akan menjadi tantangan yang benar-benar berbeda.

    Selain itu, mencetak empat gol dan menyumbang empat assist, atau bahkan menampilkan awal yang kuat, tidak berarti bahwa seluruh pertanyaan seputar transfer ini telah lenyap selamanya. Namun yang pasti, pertanyaannya telah berubah secara jelas.

    Sebelum kepindahannya, perdebatan berkisar pada kemampuan Gordon untuk bermain bagi Barcelona, dan apakah klub telah membayar terlalu mahal untuk mendapatkan jasanya. Sementara sekarang, perdebatan telah bergeser ke titik lain yang lebih menarik: sejauh mana Gordon bisa menjadi pemain penting dalam proyek Flick?

    Lima pertandingan sudah cukup untuk memberi para pendukung Catalan alasan nyata untuk optimistis. Winger Inggris itu memang belum mencetak gol pertamanya, tetapi ia memberikan umpan-umpan kunci, berlari, menekan, membuka ruang, dan menempatkan kepentingan tim di atas kejayaan pribadi.

    Dan meski masih banyak yang harus ia buktikan, tampaknya Gordon sudah mulai menulis babak baru di dalam Barcelona, sebuah babak yang bisa mengubah transfer yang awalnya menimbulkan keraguan menjadi salah satu transfer paling berpengaruh musim ini.

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