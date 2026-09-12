Ketika Gordon merampungkan kepindahannya ke Barcelona musim panas ini, ia menjadi pemain Inggris kedua yang bergabung dengan klub Katalan tersebut dalam sebuah transfer permanen, setelah sang legenda Gary Lineker yang mengenakan seragam Barcelona pada tahun 1986.

Transfer ini diselimuti banyak tanda tanya, terutama karena Barcelona membayar sekitar 70 juta pound sterling untuk mendapatkan jasa seorang pemain yang mengalami sejumlah inkonsistensi dalam performanya selama periodenya di Liga Premier Inggris, meski tampil menawan di Liga Champions Eropa.

Newcastle menutup musim di peringkat kedua belas Liga Premier Inggris, sementara Gordon hanya mencetak enam gol dan membuat dua assist dalam 26 pertandingan, dengan tiga dari enam golnya berasal dari tendangan penalti.

Karena itulah, muncul pertanyaan-pertanyaan yang beralasan tentang sejauh mana kemampuannya untuk langsung masuk ke skuad utama Barcelona dan menghadapi tekanan besar yang berkaitan dengan mengenakan seragam salah satu klub terbesar di dunia.

Namun, Gordon telah mendapatkan gambaran awal tentang kehidupan yang menantinya di Spanyol beberapa bulan sebelum kepindahannya ke Barcelona.

Sebab, ketika Newcastle mengunjungi stadion Barcelona pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions Eropa, tim Inggris itu kalah dengan skor telak 2-7, sehingga agregat dua pertandingan menjadi 3-8 untuk keunggulan Barcelona.

Meski hasilnya pahit, malam itu menjadi semacam pengalaman awal bagi Gordon di dalam stadion yang kelak akan menjadi markas tim barunya, seolah-olah menjadi pembuka bagi apa yang menantinya beberapa bulan kemudian.

Namun, yang lebih penting adalah bahwa statistiknya di Eropa sepenuhnya berbeda dari torehan domestiknya. Di Liga Champions Eropa, Gordon mencetak 10 gol dalam 12 pertandingan, dan meningkatkan levelnya secara jelas ketika berhadapan dengan tim-tim besar benua.

Ia hanya diungguli dalam persaingan pencetak gol terbanyak turnamen oleh Kylian Mbappe, penyerang Real Madrid, dengan koleksi 15 gol, dan Harry Kane, penyerang Bayern Munich, yang mencetak 14 gol.