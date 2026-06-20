Transaksi yang Dinantikan... Real Madrid Mengubah Peta Pasar Transfer Italia

Masa depan Nico Baz memasuki fase baru yang penuh ketidakpastian setelah Real Madrid mengubah sikapnya terhadap pemain muda asal Argentina tersebut. Klub Spanyol itu kini mempertimbangkan untuk mengaktifkan klausul pembelian kembali dari Como, lalu menjualnya dengan harga tinggi—langkah yang mengacaukan rencana klub Italia tersebut dan membuka peluang bagi Inter Milan untuk bergerak.

Menurut surat kabar Italia “Tuttosport”, Real Madrid tidak akan menjual Nico Baz dengan harga di bawah 60 juta euro—jika klausul pembelian diaktifkan—dan Como tampaknya tidak siap membayar jumlah tersebut untuk mempertahankan pemain yang telah berkontribusi pada kebangkitan tim dan mencatatkan musim yang luar biasa, yang menjadikannya salah satu talenta muda paling menonjol di Serie A.

Como, yang bersiap untuk menjalani pengalaman di Liga Champions, semula yakin dapat mempertahankan jasa Baz setelah dua musim perkembangan yang mencolok dari pemain asal Argentina tersebut. Namun, masuknya Real Madrid ke dalam perundingan kembali membuka peluang transfer ini, terutama karena klub Spanyol tersebut memiliki klausul yang memberinya hak untuk membelinya kembali dengan nilai tertentu (9-10 juta euro).

Baz, yang berusia 21 tahun, dianggap sebagai salah satu pemain muda paling menarik di Italia, setelah mencetak 12 gol selama musim lalu di Serie A, sehingga mengukuhkan posisinya sebagai salah satu playmaker muda terkemuka di benua Eropa.

Baca juga: Pengganti Cancelo?.. Satu-satunya hambatan antara Barcelona dan bintang Spanyol