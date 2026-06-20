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Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Transaksi yang Dinantikan... Real Madrid Mengubah Peta Pasar Transfer Italia

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Keputusan Al-Mirangi Memikat Raksasa Serie A

Real Madrid bersiap untuk mengambil keputusan terkait salah satu nama yang paling menarik perhatian di Serie A dalam beberapa waktu terakhir, sebuah langkah yang dampaknya mungkin tidak hanya terasa di internal klub Spanyol tersebut, melainkan juga dengan cepat merambah ke bursa transfer Italia dan memaksa lebih dari satu klub untuk meninjau kembali strategi mereka.

Real Madrid telah memasuki bursa transfer dengan agresif, dengan merekrut beberapa pemain andalan seperti Bernardo Silva, Marc Cucurella, dan Ibrahima Konaté, setelah resmi menunjuk manajer asal Portugal, José Mourinho.

Presiden Real Madrid, Florentino Pérez, yang baru-baru ini terpilih kembali, ingin mengembalikan kejayaan Los Blancos yang memudar selama dua musim terakhir, di mana klub tersebut gagal meraih gelar besar.

  • Fase yang penuh ketidakpastian... Real Madrid mengubah sikapnya

    Masa depan Nico Baz memasuki fase baru yang penuh ketidakpastian setelah Real Madrid mengubah sikapnya terhadap pemain muda asal Argentina tersebut. Klub Spanyol itu kini mempertimbangkan untuk mengaktifkan klausul pembelian kembali dari Como, lalu menjualnya dengan harga tinggi—langkah yang mengacaukan rencana klub Italia tersebut dan membuka peluang bagi Inter Milan untuk bergerak.

    Menurut surat kabar Italia “Tuttosport”, Real Madrid tidak akan menjual Nico Baz dengan harga di bawah 60 juta euro—jika klausul pembelian diaktifkan—dan Como tampaknya tidak siap membayar jumlah tersebut untuk mempertahankan pemain yang telah berkontribusi pada kebangkitan tim dan mencatatkan musim yang luar biasa, yang menjadikannya salah satu talenta muda paling menonjol di Serie A.

    Como, yang bersiap untuk menjalani pengalaman di Liga Champions, semula yakin dapat mempertahankan jasa Baz setelah dua musim perkembangan yang mencolok dari pemain asal Argentina tersebut. Namun, masuknya Real Madrid ke dalam perundingan kembali membuka peluang transfer ini, terutama karena klub Spanyol tersebut memiliki klausul yang memberinya hak untuk membelinya kembali dengan nilai tertentu (9-10 juta euro).

    Baz, yang berusia 21 tahun, dianggap sebagai salah satu pemain muda paling menarik di Italia, setelah mencetak 12 gol selama musim lalu di Serie A, sehingga mengukuhkan posisinya sebagai salah satu playmaker muda terkemuka di benua Eropa.

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  • Dampak Keputusan Real Madrid

    Dampak keputusan Real Madrid tidak hanya terbatas pada Como saja, karena Inter Milan pun kembali mempertimbangkan kembali kesepakatan tersebut, setelah sebelumnya mengalihkan perhatiannya ke target lain dalam beberapa waktu terakhir, termasuk gelandang Liverpool, Curtis Jones.

    Pihak Inter telah lama memantau perkembangan Baz, dan mereka menilai bahwa merekrutnya dapat menjadi nilai tambah baik dari segi olahraga maupun pemasaran, terutama karena klub sedang mencari nama-nama yang mampu memperkuat citra mereknya di kancah global.

    Namun, penyelesaian kesepakatan ini tidak akan mudah, karena Inter perlu menyediakan sumber daya keuangan tambahan, mengingat klub tersebut juga terlibat dalam kesepakatan lain di bursa transfer, terutama upaya untuk mendatangkan bek Atalanta, Daniel Balestra, yang berpotensi menjadi salah satu transfer terbesar dalam sejarah klub.

    Tuttosport melaporkan bahwa manajemen Inter mungkin memerlukan dukungan finansial tambahan dari dana “Octree” yang merupakan pemilik klub, selain mengandalkan hasil penjualan beberapa pemain, guna membiayai transfer Baz.

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  • Baz membatalkan kesepakatan dengan Jones

    Ketertarikan Inter terhadap Nico Baz kembali mengingatkan pada keinginan klub sebelumnya untuk merampungkan transfer yang berdampak besar di media, setelah dana investasi asal Amerika Serikat tersebut menjajaki kemungkinan merekrut sayap Athletic Bilbao, Nico Williams, pada musim panas lalu, dalam upaya meningkatkan nilai komersial tim.

    Jika Inter benar-benar bergerak untuk merekrut Baz, rencana klub di lini tengah mungkin akan berubah, karena minat untuk mendatangkan Curtis Jones bisa berkurang, dengan kemungkinan memberikan peran menyerang yang lebih besar kepada pemain asal Argentina tersebut daripada merekrut pemain baru dari Liverpool.

    Selain itu, penjualan beberapa pemain akan menjadi faktor penentu dalam penggalangan dana, terutama Aleksandar Stanković, yang nilai pasarnya meningkat setelah musim yang gemilang bersama Club Brugge; kepergiannya dengan nilai sekitar 40 juta euro berpotensi menjadi suntikan dana penting bagi kas klub.

    Hal ini sejalan dengan nama-nama lain yang mungkin akan meninggalkan Inter musim panas ini, seperti Davide Frattesi, Benjamin Pavard, Luis Henrique, dan Carlos Augusto, sebagai bagian dari proses perombakan skuad yang kemungkinan akan dilakukan.

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    Masa depan Baz tetap bergantung pada keputusan akhir Real Madrid, karena langkah klub Kerajaan tersebut untuk kembali menguasai hak pemain telah membuat persaingan untuk mendapatkan bakat asal Como ini berpindah dari Italia ke lingkaran klub-klub terbesar Eropa.