Transaksi yang Dinantikan... Real Madrid Mengubah Peta Pasar Transfer Italia

Real Madrid bersiap untuk mengambil keputusan terkait salah satu nama yang paling menarik perhatian di Serie A dalam beberapa waktu terakhir, sebuah langkah yang dampaknya mungkin tidak hanya terasa di internal klub Spanyol tersebut, melainkan juga dengan cepat merambah ke bursa transfer Italia dan memaksa lebih dari satu klub untuk meninjau kembali strategi mereka.
Real Madrid telah memasuki bursa transfer dengan agresif, dengan merekrut beberapa pemain andalan seperti Bernardo Silva, Marc Cucurella, dan Ibrahima Konaté, setelah resmi menunjuk manajer asal Portugal, José Mourinho.
Presiden Real Madrid, Florentino Pérez, yang baru-baru ini terpilih kembali, ingin mengembalikan kejayaan Los Blancos yang memudar selama dua musim terakhir, di mana klub tersebut gagal meraih gelar besar.