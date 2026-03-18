Tottenham vs Atlético Madrid LIVE, susunan pemain resmi

Satu minggu kemudian, tim-tim yang masih bersaing di Liga Champions kembali bertanding dengan tuan rumah bertukar tempat. Setelah pertandingan kemarin, hari ini empat pertandingan lainnya kembali digelar: Barcelona vs Newcastle membuka laga Rabu Eropa, sementara di antara pertandingan yang dijadwalkan pukul 21.00 ada laga di London antara Tottenham dan Atlético Madrid. Tim asuhan Simeone sudah hampir lolos ke perempat final, setelah menang 5-2 di leg pertama - Kinsky menjadi sorotan negatif - dan kini harus mempertahankan keunggulan tersebut. Di sisi lain ada Tottenham asuhan Igor Tudor, yang pada pekan terakhir Premier League bermain imbang dengan Liverpool namun posisinya masih terancam.



