Francesco Guerrieri

Diterjemahkan oleh

Tottenham vs Atlético Madrid LIVE, susunan pemain resmi

Leg kedua babak 16 besar Liga Champions, tim asuhan Simeone kembali beraksi setelah menang 5-2

Satu minggu kemudian, tim-tim yang masih bersaing di Liga Champions kembali bertanding dengan tuan rumah bertukar tempat. Setelah pertandingan kemarin, hari ini empat pertandingan lainnya kembali digelar: Barcelona vs Newcastle membuka laga Rabu Eropa, sementara di antara pertandingan yang dijadwalkan pukul 21.00 ada laga di London antara Tottenham dan Atlético Madrid. Tim asuhan Simeone sudah hampir lolos ke perempat final, setelah menang 5-2 di leg pertama - Kinsky menjadi sorotan negatif - dan kini harus mempertahankan keunggulan tersebut. Di sisi lain ada Tottenham asuhan Igor Tudor, yang pada pekan terakhir Premier League bermain imbang dengan Liverpool namun posisinya masih terancam.


  GOL DAN MOMEN-MOMEN PENTING

    • Iklan

  LAPORAN PERTANDINGAN

    Tottenham vs Atlético Madrid 0-0 (leg pertama 2-5)


    PENCETAK GOL: -

    TOTTENHAM (5-4-1): Vicario; Pedro Porro, Romero, Dragusin, van de Ven, Spence; Xavi Simons, Sarr, Gray, Tel; Kolo Muani. Pelatih: Tudor.

    ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Llorente, Cardoso, Lookman; Alvarez, Griezmann. Pelatih: Simeone.

    WASIT: Siebert.

    KARTU KUNING: -

    DIKARTU MERAH: -

