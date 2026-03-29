Tottenham, Tudor dan stafnya dipecat: pernyataan resmi

Kabar ini sudah beredar selama beberapa hari, namun kini telah resmi. Petualangan Igor Tudor di Premier League sebagai pelatih Tottenham telah berakhir lebih awal. Pelatih asal Kroasia ini, yang baru saja dipecat untuk kedua kalinya musim ini setelah sebelumnya di Juventus, telah mencapai kesepakatan untuk meninggalkan jabatan pelatih Spurs setelah hanya 7 pertandingan dan masa jabatan yang berlangsung sedikit lebih dari sebulan.





Tudor harus menanggung akibat dari situasi klasemen yang buruk yang diwarisi dari Thomas Frank, yang membuat Tottenham terjebak dalam pertarungan untuk menghindari degradasi dengan hanya selisih satu poin dari posisi ketiga dari bawah yang ditempati oleh West Ham.





