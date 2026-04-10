Tottenham terjerumus ke zona degradasi Liga Premier setelah West Ham menghancurkan Wolves

West Ham berhasil keluar dari tiga besar terbawah dengan cara yang meyakinkan, setelah menghancurkan Wolves 4-0 di London Stadium. Dua gol dari Konstantinos Mavropanos dan Taty Castellanos memastikan tiga poin penting bagi The Hammers, yang kini naik ke peringkat ke-17 dan unggul dua poin dari zona degradasi.

Sementara suasana di London timur dipenuhi rasa lega, hasil tersebut membawa konsekuensi yang sangat buruk bagi Tottenham di bagian utara ibu kota. Spurs kini terlempar ke posisi ke-18, menandai pertama kalinya dalam 17 tahun klub tersebut berada di zona degradasi Liga Premier. Terakhir kali mereka berada di posisi serendah ini adalah pada Januari 2009 di bawah asuhan Harry Redknapp, setelah kekalahan dari Wigan Athletic.



