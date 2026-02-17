Tottenham secara tegas menjelaskan mengapa Harry Kane akan menolak kembalinya yang penuh emosi dari Bayern Munich, karena striker terbaik ini diperkirakan akan bergabung dengan Real Madrid atau Barcelona

Mantan bintang Spurs lainnya, Danny Murphy, mengatakan kepada GOAL baru-baru ini ketika ditanya apakah kembalinya Kane ke Spurs bisa menjadi keputusan 50/50: “Saya pikir jauh lebih kecil kemungkinannya. Harry Kane sedang sukses di tempatnya saat ini - lebih dari sekadar sukses, dia sedang bersinar dan mencetak banyak gol. Dia berada di tim di mana dia merasa bisa bersaing untuk Liga Champions. Dia telah memenangkan gelar liga pertamanya, trofi pertamanya.

“Ada faktor keluarga. Kita tidak pernah tahu bagaimana situasinya. Saya ingat Michael Owen berada di Spanyol dan setelah setahun hanya ingin pulang bersama keluarga. Kita tidak tahu sisi kehidupan Kane yang seperti itu. Tapi dari perspektif sepak bola, untuk kembali ke Tottenham, hanya ada satu alasan dia akan kembali ke sana, yaitu karena para penggemar mencintainya. Dari segi sepak bola, itu akan untuk mencoba memecahkan rekor Alan Shearer.

“Cara dia bermain, jika dia ingin meninggalkan Munich, saya pikir dia akan memiliki opsi lain untuk pindah ke klub lain dan bersaing untuk gelar terbesar di dunia - gelar domestik dan Liga Champions. Kembali ke Tottenham terdengar romantis, tapi kenyataannya dia akan pergi ke sana untuk memenangkan Piala Liga atau Piala FA. Itu adalah penurunan level. Dia akan menurunkan levelnya. Dengan level performanya saat ini, dia tidak membutuhkannya.”