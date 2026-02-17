Getty
Tottenham secara tegas menjelaskan mengapa Harry Kane akan menolak kembalinya yang penuh emosi dari Bayern Munich, karena striker terbaik ini diperkirakan akan bergabung dengan Real Madrid atau Barcelona
Penyerang produktif Kane telah mencetak 500 gol sepanjang kariernya.
Kane meninggalkan London Utara sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Tottenham, dengan catatan 280 gol dari 435 penampilan. Gelar besar tetap sulit diraih, yang mengarah pada kepindahan besar-besaran ke Allianz Arena.
Kesuksesan nyata telah dirasakan di sana, menjadi juara Bundesliga, sementara standar individu yang mengesankan tetap dipertahankan oleh pria yang kini memiliki 500 gol sepanjang kariernya - menjadi orang Inggris pertama yang mencapai tonggak sejarah tersebut.
Banyak yang menyarankan bahwa Kane bisa tergoda untuk kembali ke tanah airnya dan mengejar rekor gol Premier League milik Alan Shearer. Spurs akan diberi kesempatan untuk menandingi tawaran apa pun untuk mantan idola penggemar mereka.
Apakah Kane akan pernah bermain lagi untuk Tottenham?
Zamora tidak melihat kemungkinan kesepakatan tercapai, dengan mantan penyerang utama - yang berbicara bekerja sama dengan William Hill - mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah kita akan pernah melihat Kane bermain untuk Tottenham lagi: “Saya tidak berpikir begitu. Dia bahagia di sana dan bermain sangat, sangat baik. Itu akan menarik. Saya tidak melihatnya.
“Jika dia kembali ke Inggris untuk penampilan terakhirnya, saya pikir dia akan ingin mendapatkan kesempatan nyata untuk memenangkan salah satu trofi besar di Inggris. Jika dia kembali ke Premier League untuk satu musim atau dua musim, dia pasti ingin memberikan dirinya kesempatan untuk memenangkan sesuatu - karena jelas dia tidak pernah berhasil melakukannya di Spurs. Menurut saya, saat ini mereka tidak terlihat seperti kandidat utama untuk bisa merekrutnya.”
Seberapa besar kemungkinan Spurs melakukan kesepakatan?
Mantan bintang Spurs lainnya, Danny Murphy, mengatakan kepada GOAL baru-baru ini ketika ditanya apakah kembalinya Kane ke Spurs bisa menjadi keputusan 50/50: “Saya pikir jauh lebih kecil kemungkinannya. Harry Kane sedang sukses di tempatnya saat ini - lebih dari sekadar sukses, dia sedang bersinar dan mencetak banyak gol. Dia berada di tim di mana dia merasa bisa bersaing untuk Liga Champions. Dia telah memenangkan gelar liga pertamanya, trofi pertamanya.
“Ada faktor keluarga. Kita tidak pernah tahu bagaimana situasinya. Saya ingat Michael Owen berada di Spanyol dan setelah setahun hanya ingin pulang bersama keluarga. Kita tidak tahu sisi kehidupan Kane yang seperti itu. Tapi dari perspektif sepak bola, untuk kembali ke Tottenham, hanya ada satu alasan dia akan kembali ke sana, yaitu karena para penggemar mencintainya. Dari segi sepak bola, itu akan untuk mencoba memecahkan rekor Alan Shearer.
“Cara dia bermain, jika dia ingin meninggalkan Munich, saya pikir dia akan memiliki opsi lain untuk pindah ke klub lain dan bersaing untuk gelar terbesar di dunia - gelar domestik dan Liga Champions. Kembali ke Tottenham terdengar romantis, tapi kenyataannya dia akan pergi ke sana untuk memenangkan Piala Liga atau Piala FA. Itu adalah penurunan level. Dia akan menurunkan levelnya. Dengan level performanya saat ini, dia tidak membutuhkannya.”
Apakah Barcelona atau Real Madrid bisa menarik Kane ke La Liga?
Bayern telah menyatakan bahwa klausul pelepasan dalam kontrak Kane, yang dilaporkan bernilai £57 juta ($77 juta), kini telah kadaluwarsa. Namun, ia masih terikat kontrak hingga 2027 dan mungkin memutuskan bahwa ia masih memiliki tantangan baru yang ingin dijalani.
Ada kabar bahwa raksasa La Liga Barcelona dan Real Madrid menunjukkan minat, dengan Zamora menambahkan saat ditanya apakah pindah ke Spanyol akan menjadi langkah karier yang bijaksana: “Ya, saya pikir begitu. Dia masih mencetak gol dengan konsisten, masih menjadi ancaman serius. Tim seperti Real Madrid akan sangat cocok, menciptakan peluang - Barcelona juga - berikan dia bola di kotak penalti dan dia akan mencetak gol untuk Anda.
“Dia adalah yang terbaik. Tim-tim yang menciptakan beberapa peluang dalam satu pertandingan pasti akan meliriknya karena mereka tahu dia akan mencetak gol setiap minggu. Jika Anda memasukkan bola ke area tertentu, dengan Harry, dia akan mencetak gol.”
Kane berencana untuk menorehkan sejarah baru pada tahun 2026.
Kane telah mencetak gol sebanyak 41 kali untuk Bayern musim ini, dalam 35 penampilan. Dia telah mencetak 26 gol di Bundesliga dan sedang mengejar rekor satu musim Robert Lewandowski, yang saat ini berada di angka 41.
Setelah mengakhiri upaya untuk meraih gelar domestik dan kontinental, dengan impian Liga Champions juga masih diusung, Kane - yang merupakan pencetak gol terbanyak negaranya - akan menjadi kapten Inggris di Piala Dunia 2026.
