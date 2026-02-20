Getty Images Sport
Tottenham menunjuk mantan manajer interim Chelsea dan asisten Mauricio Pochettino untuk bergabung dengan staf kepelatihan Igor Tudor
Penunjukan mantan pemain Chelsea
Spurs telah mengonfirmasi penunjukan Saltor ke staf kepelatihan Tudor, dengan manajer interim tersebut ditugaskan untuk membawa klub lolos dari zona degradasi di Premier League. Saat ini, mereka terpuruk di peringkat ke-16, hanya lima poin di atas zona degradasi, menjelang laga akhir pekan ini melawan Arsenal dalam derby London Utara yang krusial.
Klub mengatakan dalam pernyataan: "Setelah kedatangan Igor Tudor sebagai Pelatih Kepala hingga akhir musim, kami kini dapat mengonfirmasi penunjukan tiga pelatih tambahan ke staf kepelatihan Tim Utama Pria kami.
"Kami menyambut Bruno Saltor sebagai Asisten Pelatih Igor. Lahir di El Masnou, Spanyol, Bruno mengawali karier bermainnya di tanah airnya sebelum bergabung dengan Brighton & Hove Albion pada 2012, di mana ia tampil dalam 235 pertandingan selama tujuh musim. Ia beralih ke peran pelatih bersama The Seagulls setelah pensiun pada 2019, dan sejak itu juga menjabat sebagai pelatih di Chelsea dan West Ham United.
"Tomislav Rogic bergabung sebagai Pelatih Kiper dan memiliki pengalaman yang kaya dalam peran tersebut di klub-klub seperti Hajduk Split, Shakhtar Donetsk, Zenit, dan Club Brugge, sebelum bergabung dengan staf Igor di Lazio dan kemudian Juventus.
"Riccardo Ragnacci bergabung sebagai Pelatih Fisik, dengan pengalaman yang luas di Italia di klub-klub seperti Cagliari, Bologna, Hellas Verona, Lecce, Empoli, dan terbaru bersama Igor di Juventus.
"Bruno, Tomislav, dan Riccardo bergabung dengan Andreas Georgson (Asisten Pelatih), Cameron Campbell (Pelatih Pengembangan Individu), dan Fabian Otte (Pelatih Kiper) dalam tim pelatih. Mereka akan terus didukung oleh Stuart Lewis dan Dean Brill, yang dipromosikan dari peran mereka di Akademi kami musim panas lalu.
"Kami juga dapat mengonfirmasi kepergian Justin Cochrane (Asisten Pelatih Tim Utama), John Heitinga (Asisten Pelatih Tim Utama), dan Chris Haslam (Kepala Kinerja & Asisten Pelatih Tim Utama). Kami mengucapkan terima kasih kepada mereka semua atas jasa mereka dan mendoakan yang terbaik untuk masa depan mereka."
Masa Saltor di Chelsea
Saltor ditunjuk sebagai pelatih interim Chelsea setelah pemecatan Graham Potter pada 2023, dan ia memimpin satu pertandingan: imbang 0-0 melawan Liverpool. Frank Lampard ditunjuk tak lama setelah itu.
Berbicara setelah pertandingan tersebut, ia mengatakan kepada Sky Sports: "Sangat sulit untuk menikmatinya.
"Ini benar-benar sulit, sedih, dan mengecewakan - tapi saya hanya berusaha fokus menjadi versi terbaik diri saya dan membantu para pemain."
Chelsea tidak menetapkan batas waktu untuk lama Bruno akan memimpin, dan menjelang perjalanan ke Wolves pada Sabtu, pria Spanyol itu mengatakan: "Saat ini, saya berharap bisa pulang dan istirahat.
"Saya fokus hari demi hari, dan pemilik klub tahu staf akan bertindak seprofesional mungkin. Kami akan mewakili klub ini sebaik mungkin. Kami tahu standar di sini, kami tahu tuntutannya."
Baptisan api Tudor
Tudor sangat menyadari tugas yang dihadapinya di Tottenham dan telah mengatakan bahwa ia belum menikmati pekerjaannya di klub tersebut.
Ia mengatakan dalam konferensi pers perdananya: "Saya belum menikmati karena saya tidak di sini untuk menikmati, saya di sini untuk bekerja. Menikmati hanyalah momen pertama setelah ada pekerjaan yang harus dilakukan. Ini adalah suatu kehormatan berada di sini, seperti yang saya katakan sebelumnya, di klub fantastis ini. Saya juga sangat fokus dan konsentrasi untuk melakukan hal-hal yang tepat yang dibutuhkan oleh klub ini, tim ini, dan para penggemar. Saya fokus pada itu, saya tidak terlalu memikirkan apa yang Anda tanyakan kepada saya untuk dinikmati."
Tudor juga mengonfirmasi bahwa hanya 13 pemain yang tersedia untuk dipilih melawan The Gunners.
Dia menambahkan: "Ini momen yang sangat khusus, seperti yang Anda tahu, situasi langka di mana ada sepuluh pemain cedera, termasuk cedera serius. Kami berlatih dengan 13 pemain. Begitulah adanya. Ini bukan situasi yang indah, tapi dalam kasus ini, ini adalah tantangan yang lebih besar untuk berhasil dan keluar dari situasi ini.
"Tiga belas pemain pasti akan kami miliki, dan itu cukup untuk mencapai apa yang kami inginkan pada hari Minggu. Dan tentu saja, saya memahami pentingnya pertandingan ini, ini adalah derby, derby London Utara. Semua orang mengharapkan tiga poin dari kami. Kami menyadari hal itu."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Spurs akan berhadapan dengan Gunners dalam salah satu derby London Utara paling penting dalam satu generasi pada Minggu ini. Kemenangan bagi Spurs tidak hanya akan menjauhkan mereka dari ancaman degradasi, tetapi juga akan mengacaukan ambisi gelar juara Gunners.
