Spurs telah mengonfirmasi penunjukan Saltor ke staf kepelatihan Tudor, dengan manajer interim tersebut ditugaskan untuk membawa klub lolos dari zona degradasi di Premier League. Saat ini, mereka terpuruk di peringkat ke-16, hanya lima poin di atas zona degradasi, menjelang laga akhir pekan ini melawan Arsenal dalam derby London Utara yang krusial.

Klub mengatakan dalam pernyataan: "Setelah kedatangan Igor Tudor sebagai Pelatih Kepala hingga akhir musim, kami kini dapat mengonfirmasi penunjukan tiga pelatih tambahan ke staf kepelatihan Tim Utama Pria kami.

"Kami menyambut Bruno Saltor sebagai Asisten Pelatih Igor. Lahir di El Masnou, Spanyol, Bruno mengawali karier bermainnya di tanah airnya sebelum bergabung dengan Brighton & Hove Albion pada 2012, di mana ia tampil dalam 235 pertandingan selama tujuh musim. Ia beralih ke peran pelatih bersama The Seagulls setelah pensiun pada 2019, dan sejak itu juga menjabat sebagai pelatih di Chelsea dan West Ham United.

"Tomislav Rogic bergabung sebagai Pelatih Kiper dan memiliki pengalaman yang kaya dalam peran tersebut di klub-klub seperti Hajduk Split, Shakhtar Donetsk, Zenit, dan Club Brugge, sebelum bergabung dengan staf Igor di Lazio dan kemudian Juventus.

"Riccardo Ragnacci bergabung sebagai Pelatih Fisik, dengan pengalaman yang luas di Italia di klub-klub seperti Cagliari, Bologna, Hellas Verona, Lecce, Empoli, dan terbaru bersama Igor di Juventus.

"Bruno, Tomislav, dan Riccardo bergabung dengan Andreas Georgson (Asisten Pelatih), Cameron Campbell (Pelatih Pengembangan Individu), dan Fabian Otte (Pelatih Kiper) dalam tim pelatih. Mereka akan terus didukung oleh Stuart Lewis dan Dean Brill, yang dipromosikan dari peran mereka di Akademi kami musim panas lalu.

"Kami juga dapat mengonfirmasi kepergian Justin Cochrane (Asisten Pelatih Tim Utama), John Heitinga (Asisten Pelatih Tim Utama), dan Chris Haslam (Kepala Kinerja & Asisten Pelatih Tim Utama). Kami mengucapkan terima kasih kepada mereka semua atas jasa mereka dan mendoakan yang terbaik untuk masa depan mereka."