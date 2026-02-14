Tottenham telah bertindak tegas untuk menghentikan penurunan drastis mereka di klasemen Premier League dengan menunjuk Tudor. Setelah pemecatan Thomas Frank pada Rabu, jajaran petinggi klub mengidentifikasi pelatih asal Kroasia tersebut sebagai kandidat ideal untuk menstabilkan situasi secara sementara.

Namun, dalam langkah yang akan menarik perhatian para penggemar, kesepakatan dengan pria berusia 47 tahun ini bersifat sementara. Laporan mengonfirmasi bahwa kontrak Tudor akan berlaku hingga musim panas dan, yang lebih penting, tidak termasuk opsi untuk menjadikan penunjukan ini permanen. Strategi ini, yang dipimpin oleh CEO Vinai Venkatesham dan Direktur Teknis Johan Lange, menunjukkan bahwa Spurs sedang menahan diri untuk penunjukan besar di musim panas. Dengan membawa opsi sementara tanpa komitmen jangka panjang, klub London Utara ini secara efektif menjaga pintu terbuka lebar untuk kembali ke pool kandidat yang lebih luas pada Juni.

Mantan manajer Spurs, Pochettino, kemungkinan besar akan masuk dalam daftar tersebut, meskipun ia memiliki komitmen musim panas dengan timnas AS di Piala Dunia. Pelatih asal Argentina ini telah berulang kali menyatakan cintanya pada klub London tersebut sejak kepergiannya dan kembali melakukannya baru-baru ini saat ia mengkritik ambisi klub. Bahkan dilaporkan pekan ini bahwa ia adalah orang yang diinginkan dewan direksi untuk ditunjuk sebagai manajer permanen, namun mereka harus menunggu hingga jauh ke musim panas sebelum dapat membawanya kembali ke ibu kota Inggris.