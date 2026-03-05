Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Tottenham mencatatkan rekor terendah dalam 50 tahun setelah kekalahan kandang yang mengecewakan dari Crystal Palace, yang membuat mereka hanya unggul satu poin dari zona degradasi
Kartu merah Van de Ven mengubah jalannya pertandingan.
Pertandingan tampaknya berbalik menguntungkan Tottenham sejak awal ketika Dominic Solanke membuka skor pada menit ke-34, setelah gol Ismaila Sarr yang dianulir. Namun, bencana menimpa Tottenham ketika Micky van de Ven diusir dari lapangan karena menarik Sarr di area penalti, dan bintang Palace itu bangkit untuk mengonversi tendangan penalti. Jorgen Strand Larsen kemudian membuat skor menjadi 2-1 sebelum Sarr memperlebar keunggulan tim tamu pada menit ketujuh tambahan waktu babak pertama.
Spurs berhasil menstabilkan permainan di babak kedua, mencegah gol tambahan, tetapi kerusakan sudah terjadi. Keputusan Tudor untuk tidak memainkan pemain baru kunci Conor Gallagher dan Xavi Simons berbalik merugikan, sementara pergantian pemainnya di akhir pertandingan gagal memicu comeback. Tudor kini telah kalah dalam ketiga pertandingannya sebagai pelatih interim dan sudah menghadapi pertanyaan tentang masa depannya yang singkat.
Spurs terjun bebas: Sebuah klub dalam krisis
Menurut Opta, Tottenham kini telah melewati 11 pertandingan liga tanpa kemenangan untuk pertama kalinya sejak Oktober 1975, sementara mereka juga mengalami rentetan lima kekalahan beruntun di Premier League untuk pertama kalinya sejak November 2004, saat mereka kalah enam kali berturut-turut - menyoroti ketidakstabilan yang semakin parah di klub.
2026 sudah menjadi tahun yang penuh penderitaan.
Tottenham sedang mengalami salah satu awal tahun kalender terburuk dalam sejarah liga mereka. Awal tahun tanpa kemenangan terpanjang mereka terjadi pada tahun 1935, ketika Spurs gagal memenangkan salah satu dari 15 pertandingan liga pertama mereka, yang menunjukkan skala krisis yang saat ini dihadapi klub.
- Getty Images Sport
Tidak ada kenyamanan di kandang: Stadion Spurs mengalami kesulitan
Spurs telah mengalami periode yang sangat buruk di kandang mereka di Premier League selama dua musim terakhir. Sejak awal musim lalu, hanya Wolverhampton Wanderers yang mengalami lebih banyak kekalahan kandang di kompetisi ini, dengan 20 kekalahan, dibandingkan dengan 19 kekalahan Tottenham di stadion mereka sendiri. Angka-angka tersebut menyoroti penurunan yang mengkhawatirkan bagi klub di kandang sendiri, dengan Spurs hanya mengumpulkan 31 poin kandang sejak awal musim 2024-25 - jumlah terendah di antara semua tim Premier League yang selalu berpartisipasi selama periode tersebut.
Situasi tidak menjadi lebih mudah bagi Tottenham saat ini, dengan leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Atletico Madrid akan disusul oleh perjalanan tandang yang menantang ke Liverpool di Premier League.
Iklan