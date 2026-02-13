Tottenham menargetkan bintang Real Madrid sebagai pengganti Cristian Romero menjelang kepergiannya yang diantisipasi pada musim panas

Menurut TEAMtalk, rencana darurat sedang disusun di utara London. Spurs dilaporkan mengincar Rudiger - seorang pemain yang sangat paham dengan kehidupan di Premier League berkat masa baktinya selama lima tahun di Stamford Bridge antara 2017 dan 2022.

Rudiger memenangkan Liga Champions, Piala FA, dan Liga Europa bersama Chelsea, dan selama periode itu ia membangun reputasi sebagai salah satu bek tengah terbaik di dunia. Ia pindah ke Spanyol sebagai pemain bebas transfer saat mencari tantangan baru.

Ia mungkin akan pindah lagi musim panas ini, dengan Real Madrid juga melihat David Alaba dan Dani Carvajal mendekati status bebas transfer. Rudiger akan diberi kesempatan untuk membuktikan nilainya dalam beberapa minggu ke depan.

Namun, Los Blancos dilaporkan memiliki kekhawatiran terkait masalah cedera yang semakin sering terjadi dalam 12 bulan terakhir. Jika bek Jerman yang tangguh ini tidak bisa mengatasi masalah kebugaran tersebut, maka tawaran perpanjangan kontrak baru tidak akan diajukan.

Dia hanya akan ditawari perpanjangan kontrak satu tahun, dengan Real Madrid berencana untuk membangun tim untuk masa depan. Mungkin Rudiger memutuskan untuk mencari kesepakatan jangka panjang di tempat lain - dengan minat yang tidak sedikit dari klub lain.