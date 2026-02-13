Getty
Translated by
Tottenham menargetkan bintang Real Madrid sebagai pengganti Cristian Romero menjelang kepergiannya yang diantisipasi pada musim panas
- Getty
Rekor Romero di Tottenham
Romero, yang telah beberapa kali mengungkapkan kekecewaannya musim ini dan menerima kartu merah yang mahal dalam kekalahan Tottenham melawan Manchester United, dikabarkan sedang diincar oleh Real Madrid, Barcelona, dan Atletico Madrid.
Pemain berusia 27 tahun ini bergabung dengan Tottenham pada 2021 melalui kesepakatan pinjaman awal, sebelum akhirnya menandatangani kontrak permanen dengan klub Serie A, Atalanta. Romero telah tampil dalam 152 pertandingan untuk Spurs - termasuk meraih gelar juara Piala Dunia bersama Argentina - namun kini masa depannya mulai dipertanyakan.
Mantan bintang Chelsea, Rudiger, akan menjadi pemain bebas transfer.
Menurut TEAMtalk, rencana darurat sedang disusun di utara London. Spurs dilaporkan mengincar Rudiger - seorang pemain yang sangat paham dengan kehidupan di Premier League berkat masa baktinya selama lima tahun di Stamford Bridge antara 2017 dan 2022.
Rudiger memenangkan Liga Champions, Piala FA, dan Liga Europa bersama Chelsea, dan selama periode itu ia membangun reputasi sebagai salah satu bek tengah terbaik di dunia. Ia pindah ke Spanyol sebagai pemain bebas transfer saat mencari tantangan baru.
Ia mungkin akan pindah lagi musim panas ini, dengan Real Madrid juga melihat David Alaba dan Dani Carvajal mendekati status bebas transfer. Rudiger akan diberi kesempatan untuk membuktikan nilainya dalam beberapa minggu ke depan.
Namun, Los Blancos dilaporkan memiliki kekhawatiran terkait masalah cedera yang semakin sering terjadi dalam 12 bulan terakhir. Jika bek Jerman yang tangguh ini tidak bisa mengatasi masalah kebugaran tersebut, maka tawaran perpanjangan kontrak baru tidak akan diajukan.
Dia hanya akan ditawari perpanjangan kontrak satu tahun, dengan Real Madrid berencana untuk membangun tim untuk masa depan. Mungkin Rudiger memutuskan untuk mencari kesepakatan jangka panjang di tempat lain - dengan minat yang tidak sedikit dari klub lain.
- Getty
Pilihan Rudiger: PSG dan Chelsea juga tertarik.
Selain pandangan kagum yang dilontarkan Tottenham kepadanya, raksasa Prancis Paris Saint-Germain juga dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk melakukan pendekatan. Kembalinya ke Chelsea juga tidak dikesampingkan.
Spurs berupaya menempatkan diri di barisan terdepan dalam proses perekrutan, di tengah kekhawatiran bahwa Romero akan hengkang saat jendela transfer berikutnya dibuka. Rudiger dapat didatangkan tanpa perlu membayar biaya transfer, yang memungkinkan dana klub diinvestasikan di tempat lain oleh pelatih kepala baru - dengan pencarian pengganti Thomas Frank yang telah dipecat.
Laporan di Spanyol mengklaim bahwa preferensi Rudiger adalah tetap di Madrid. Saat ini ia sedang berlatih dan berusaha meningkatkan ketajaman bermainnya, dengan peluang diharapkan datang padanya di bawah pelatih interim Blancos, Alvaro Arbeloa.
Rudiger mengatakan pada akhir musim 2024-25 ketika pertanyaan tentang langkah selanjutnya mulai muncul: “Masa depan? Di sepak bola, Anda tidak pernah tahu, tapi di mana saya sekarang [Real Madrid], saya benar-benar, benar-benar bahagia. Saya tidak berencana untuk pergi dalam waktu dekat. Itu saja.”
Dia menambahkan sejak saat itu, dengan hanya sembilan penampilan di semua kompetisi musim ini: “Saya sangat mengenal tubuh saya dan seiring bertambahnya usia, hal-hal tidak sama seperti dulu. Saya perlu merasa baik untuk bermain, dan untungnya saya merasa baik sekarang.”
Perjalanan menuju Piala Dunia: Rudiger perlu membuktikan kebugarannya.
Rudiger akan sangat antusias untuk mendapatkan banyak waktu bermain dalam beberapa minggu dan bulan ke depan saat ia berusaha masuk dalam pertimbangan seleksi timnas Jerman untuk kampanye Piala Dunia 2026 - dengan bek berpengalaman ini telah mengumpulkan 81 caps untuk negaranya.
Selain minat yang ditunjukkan oleh tim-tim dari La Liga dan Premier League, dikabarkan bahwa klub-klub besar di Saudi Pro League siap menawarkan kontrak menggiurkan kepada Rudiger jika ia bersedia memulai karier baru di Timur Tengah.
Iklan