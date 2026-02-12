Tottenham mempertimbangkan mantan pelatih Liverpool sebagai solusi jangka pendek setelah memecat Thomas Frank

Mantan pemain internasional Belanda ini sangat paham tentang Liga Utama Inggris, baik di dalam maupun di luar lapangan. Ia pernah bermain untuk Everton dan Fulham sebelum beralih ke dunia kepelatihan bersama Ajax.

Setelah menjabat sebagai manajer interim di Amsterdam, Heitinga bergabung dengan mantan bosnya di Everton, David Moyes, di West Ham pada September 2023. Setelah Moyes meninggalkan London Stadium, ia pindah ke Liverpool pada 2024 - bergabung dengan sesama warga Belanda, Arne Slot, di Anfield.

Heitinga meninggalkan peran tersebut untuk mengambil alih Ajax pada musim panas 2025, tetapi hanya bertahan beberapa bulan di sana - dipecat pada November setelah memimpin lima kemenangan dari 15 pertandingan. Kembalinya ke Inggris dilakukan sebagai bagian dari staf pelatih Frank di Spurs pada Januari 2026.