Tottenham mempertimbangkan mantan pelatih Liverpool sebagai solusi jangka pendek setelah memecat Thomas Frank
Pengalaman bermain dan melatih Heitinga
Mantan pemain internasional Belanda ini sangat paham tentang Liga Utama Inggris, baik di dalam maupun di luar lapangan. Ia pernah bermain untuk Everton dan Fulham sebelum beralih ke dunia kepelatihan bersama Ajax.
Setelah menjabat sebagai manajer interim di Amsterdam, Heitinga bergabung dengan mantan bosnya di Everton, David Moyes, di West Ham pada September 2023. Setelah Moyes meninggalkan London Stadium, ia pindah ke Liverpool pada 2024 - bergabung dengan sesama warga Belanda, Arne Slot, di Anfield.
Heitinga meninggalkan peran tersebut untuk mengambil alih Ajax pada musim panas 2025, tetapi hanya bertahan beberapa bulan di sana - dipecat pada November setelah memimpin lima kemenangan dari 15 pertandingan. Kembalinya ke Inggris dilakukan sebagai bagian dari staf pelatih Frank di Spurs pada Januari 2026.
Istirahat sebelum pertandingan derby London Utara melawan Arsenal
Pelatih asal Denmark, Frank, kini menganggur setelah delapan bulan memimpin Tottenham, dengan keputusan besar yang harus diambil oleh klub yang kini terancam degradasi musim ini. The Daily Mail mengklaim bahwa Heitinga termasuk di antara kandidat utama sebagai solusi jangka pendek.
Mereka menambahkan bahwa keputusan akan diambil dalam "beberapa hari ke depan". Jika Heitinga dipercaya untuk memimpin hingga akhir musim, maka Spurs "harus mengisi kembali posisi kepelatihan di sekitarnya karena beberapa staf Frank, yang sebagian besar datang bersamanya dari Brentford, juga akan pergi".
Spurs berada dalam posisi yang menguntungkan karena memiliki waktu untuk menata kembali struktur kepelatihan mereka. Mereka tidak akan kembali beraksi hingga menghadapi rival abadi Arsenal dalam laga derby London Utara pada 22 Februari. Para pemain tidak akan kembali ke markas latihan klub hingga Senin setelah diberi libur lima hari oleh Frank.
Keane kembali ke Spurs? Nama-nama lain yang masuk dalam pertimbangan.
The Mail menyebutkan bahwa “Robbie Keane adalah nama lain yang masuk dalam pertimbangan”, dengan mantan striker Tottenham tersebut saat ini memimpin klub Hungaria Ferencvaros - tim yang telah ia bawa ke puncak liga domestik mereka dan ke fase playoff knockout Liga Europa.
Spurs merasa bahwa Keane “dengan koneksi klubnya dan kepribadian yang energik, mungkin dapat memotivasi para penggemar dan pemain, meskipun apakah ia akan mempertimbangkan posisi interim masih belum diketahui”. Nama Roberto De Zerbi juga disebut-sebut setelah ia meninggalkan klub Ligue 1 Marseille. Pelatih asal Italia ini memiliki pengalaman di Premier League dari masa jabatannya sebagai pelatih Brighton.
Pochettino masih membuka kemungkinan untuk kembali ke Premier League.
Namun, yang sebenarnya diinginkan oleh dewan direksi dan para pendukung Tottenham adalah Pochettino - dengan para pendukung menyanyikan nama sang pelatih asal Argentina selama kekalahan 2-1 di kandang melawan Newcastle, yang ternyata menjadi penampilan perpisahan Frank.
Dia sebelumnya membawa Spurs ke final Liga Champions pada 2019 dan telah membuka pintu untuk kembali ke sepak bola Inggris, mengatakan kepada BBC Sport pada Desember 2025: “Ya, saya sering menonton. Liga Premier adalah yang terbaik di dunia. Tentu saja, saya merindukannya. Saya sangat bahagia di Amerika Serikat, tapi saya selalu memikirkan untuk kembali suatu hari nanti. Ini adalah liga paling kompetitif, dan tentu saja, saya ingin kembali lagi.”
Pochettino hanya terikat kontrak dengan Amerika Serikat hingga musim panas, tetapi saat ini fokus pada Piala Dunia di kandang. Jika Spurs memutuskan untuk menunda penunjukan permanen hingga akhir musim - karena mereka mempercayai orang-orang seperti Heitinga - maka The Mail melaporkan bahwa pelatih lain yang kontraknya akan berakhir, seperti Andoni Iraola dari Bournemouth, juga akan masuk dalam pertimbangan.
