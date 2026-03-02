AFP
Tottenham mempercepat upaya untuk merekrut mantan direktur Chelsea dan Crystal Palace, namun menghadapi hambatan utama dalam upaya menggantikan Fabio Paratici
Winstanley dan Freedman termasuk dalam daftar target.
Menurut The Telegraph, Tottenham telah melakukan pemeriksaan latar belakang melalui sumber eksternal terhadap beberapa calon terkemuka. Di antara nama-nama yang dipertimbangkan adalah Paul Winstanley, yang saat ini menjabat sebagai direktur olahraga di Chelsea, dan Dougie Freedman, yang bergabung dengan klub divisi kedua Saudi Al-Diriyah tahun lalu setelah masa jabatan yang berpengaruh di Crystal Palace. Winstanley masih terikat kontrak di Chelsea hingga 2031 dan tidak diharapkan akan meninggalkan Stamford Bridge. Selama masa jabatannya, ia memainkan peran kunci dalam perekrutan pemain seperti Cole Palmer dan Moises Caicedo, serta berkontribusi dalam penunjukan manajer dalam beberapa musim terakhir.
Freedman, di sisi lain, mendapat pujian luas atas strategi perekrutan Palace, mengawasi kedatangan talenta seperti Eberechi Eze, Marc Guehi, dan Michael Olise. Namun, karena baru saja mengambil peran di Arab Saudi, masih ada keraguan apakah ia bersedia kembali ke Premier League dengan cepat.
Reset strategis di Spurs
Pencarian Tottenham merupakan bagian dari upaya restrukturisasi yang lebih luas yang bertujuan untuk memodernisasi operasi pemantauan talenta dan memperkuat proses perekrutan berbasis data. Pihak manajemen klub semakin mendapat tekanan dari para pendukung untuk memastikan penunjukan berikutnya mewakili solusi jangka panjang yang visioner, bukan sekadar solusi sementara.
Klub idealnya ingin memiliki direktur olahraga baru yang sudah ditunjuk tepat waktu untuk mempengaruhi penunjukan pelatih kepala permanen berikutnya. Igor Tudor saat ini mengawasi urusan tim utama secara interim setelah perubahan manajerial, tetapi penunjukan permanen diharapkan akan dilakukan pada musim panas ketika kumpulan calon yang lebih luas tersedia.
Warisan Paratici dan tantangan struktural
Meskipun Paratici telah resmi hengkang, pengaruhnya tetap tertanam dalam kerangka pembentukan skuad Tottenham. Ia berperan penting dalam membentuk beberapa komponen inti dari skuad saat ini, artinya penggantinya akan dihadapkan pada tugas yang rumit untuk membangun atas dasar tersebut sambil menerapkan filosofi mereka sendiri.
Salah satu hambatan utama yang dihadapi Spurs adalah kompleksitas kontrak seputar kandidat pilihan mereka. Eksekutif senior di klub rival sering dilindungi oleh masa pemberitahuan yang panjang dan klausul kompensasi, sehingga penunjukan di tengah musim menjadi sangat sulit untuk dinegosiasikan.
“Tidak pernah mudah untuk merekrut eksekutif senior dari pesaing langsung,” kata sumber yang dekat dengan situasi tersebut. “Tottenham bergerak dengan hati-hati, tetapi mereka menyadari bahwa banyak target utama mereka sudah terikat dalam proyek-proyek yang sedang berjalan di tempat lain.”
Taruhan tinggi untuk jendela transfer musim panas
Dengan jendela transfer musim panas yang semakin dekat dan Tottenham Hotspur terancam terdegradasi dari Premier League, waktu menjadi faktor krusial. Jika mereka gagal mencapai kesepakatan awal, mereka mungkin sekali lagi harus mengandalkan kerangka kerja perekrutan yang ada untuk periode pasar yang krusial lainnya.
Seiring musim memasuki fase krusial, kejelasan dari ruang direksi akan sangat penting. Ambisi Tottenham untuk kembali menempatkan diri di antara elit Premier League tidak hanya bergantung pada performa di lapangan, tetapi juga pada visi strategis yang diterapkan di balik layar.
