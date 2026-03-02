Tottenham mempercepat upaya untuk merekrut mantan direktur Chelsea dan Crystal Palace, namun menghadapi hambatan utama dalam upaya menggantikan Fabio Paratici

Menurut The Telegraph, Tottenham telah melakukan pemeriksaan latar belakang melalui sumber eksternal terhadap beberapa calon terkemuka. Di antara nama-nama yang dipertimbangkan adalah Paul Winstanley, yang saat ini menjabat sebagai direktur olahraga di Chelsea, dan Dougie Freedman, yang bergabung dengan klub divisi kedua Saudi Al-Diriyah tahun lalu setelah masa jabatan yang berpengaruh di Crystal Palace. Winstanley masih terikat kontrak di Chelsea hingga 2031 dan tidak diharapkan akan meninggalkan Stamford Bridge. Selama masa jabatannya, ia memainkan peran kunci dalam perekrutan pemain seperti Cole Palmer dan Moises Caicedo, serta berkontribusi dalam penunjukan manajer dalam beberapa musim terakhir.

Freedman, di sisi lain, mendapat pujian luas atas strategi perekrutan Palace, mengawasi kedatangan talenta seperti Eberechi Eze, Marc Guehi, dan Michael Olise. Namun, karena baru saja mengambil peran di Arab Saudi, masih ada keraguan apakah ia bersedia kembali ke Premier League dengan cepat.