Tottenham memecat Thomas Frank sebagai manajer sebagai konsekuensi akhir dari rentetan delapan pertandingan tanpa kemenangan yang mengecewakan.

Spekulasi telah beredar luas bahwa Frank akan dipecat setelah kekalahan dari Newcastle, tetapi dia bersikeras bahwa dia adalah orang yang tepat untuk pekerjaan itu. Berbicara kepada wartawan setelah pertandingan, dia mengatakan dia yakin akan tetap memimpin timnya untuk pertandingan berikutnya: “Ya, saya yakin akan tetap memimpin.” Saya mengerti pertanyaan ini dan saya mengerti mudah untuk menyalahkan saya, tetapi saya juga berpikir bahwa ini bukan hanya soal pelatih kepala, pemilik klub, direksi, pemain, atau staf. Ini soal semua orang.

Frank menambahkan: "Seberapa yakin saya bahwa saya adalah orang yang tepat untuk pekerjaan ini? 1.000% yakin. Saya juga 1.000% yakin bahwa saya tidak pernah mengharapkan kita berada dalam situasi seperti ini dengan 10 atau 11 cedera. Tapi saya tahu bahwa ketika Anda perlu membangun sesuatu dan melewati hal-hal sulit, Anda perlu menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Anda perlu memiliki kepala yang tenang dan terus maju. Saya mengerti mekanisme dalam sepak bola [untuk memecat manajer] – tidak diragukan lagi – tetapi ada banyak studi yang [menunjukkan] itu bukan hal yang benar untuk dilakukan. Saya tahu itu satu-satunya langkah yang bisa mereka [dewan direksi] ambil, tetapi ada juga banyak situasi di mana itu bukan hal yang benar untuk dilakukan."