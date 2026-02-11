Goal.com
Tottenham memecat Thomas Frank sebagai manajer sebagai konsekuensi akhir dari rentetan delapan pertandingan tanpa kemenangan yang mengecewakan.

Tottenham telah memutuskan untuk memecat manajer Thomas Frank setelah rentetan hasil buruk delapan pertandingan tanpa kemenangan. Manajer asal Denmark itu baru mengambil alih tim pada musim panas, namun telah memimpin kampanye yang buruk di Premier League. Kekalahan 2-1 di kandang pada Selasa membuat Spurs kembali diteriaki oleh para pendukung dan kini tim tersebut hanya lima poin di atas zona degradasi.

  • Spurs memecat Frank sebagai manajer.

    Masa Frank di Tottenham kini telah berakhir, dan klub sedang mengerjakan "rencana darurat," menurut David Ornstein dari The Athletic. Spurs telah mengambil keputusan ini setelah kekalahan telak lainnya, yang menjadi kekalahan ke-11 tim dalam 26 pertandingan Premier League musim ini melawan tim asuhan Eddie Howe. Frank tiba di London Utara pada musim panas, menggantikan Ange Postecoglou sebagai pelatih, dan berhasil membawa Spurs finis di posisi keempat yang impresif di fase grup Liga Champions. Namun, situasinya berbeda di kompetisi domestik, dengan Spurs belum berhasil meraih satu kemenangan pun di Premier League sepanjang 2026.

  Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League

    Frank yakin dia akan tinggal.

    Spekulasi telah beredar luas bahwa Frank akan dipecat setelah kekalahan dari Newcastle, tetapi dia bersikeras bahwa dia adalah orang yang tepat untuk pekerjaan itu. Berbicara kepada wartawan setelah pertandingan, dia mengatakan dia yakin akan tetap memimpin timnya untuk pertandingan berikutnya: “Ya, saya yakin akan tetap memimpin.” Saya mengerti pertanyaan ini dan saya mengerti mudah untuk menyalahkan saya, tetapi saya juga berpikir bahwa ini bukan hanya soal pelatih kepala, pemilik klub, direksi, pemain, atau staf. Ini soal semua orang.

    Frank menambahkan: "Seberapa yakin saya bahwa saya adalah orang yang tepat untuk pekerjaan ini? 1.000% yakin. Saya juga 1.000% yakin bahwa saya tidak pernah mengharapkan kita berada dalam situasi seperti ini dengan 10 atau 11 cedera. Tapi saya tahu bahwa ketika Anda perlu membangun sesuatu dan melewati hal-hal sulit, Anda perlu menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Anda perlu memiliki kepala yang tenang dan terus maju. Saya mengerti mekanisme dalam sepak bola [untuk memecat manajer] – tidak diragukan lagi – tetapi ada banyak studi yang [menunjukkan] itu bukan hal yang benar untuk dilakukan. Saya tahu itu satu-satunya langkah yang bisa mereka [dewan direksi] ambil, tetapi ada juga banyak situasi di mana itu bukan hal yang benar untuk dilakukan."

  • Rekor buruk Frank di Spurs

    Frank menandatangani kontrak tiga tahun di Tottenham setelah menggantikan Postecoglou, yang hengkang setelah memenangkan Liga Europa namun membawa Spurs ke musim Premier League terburuk dalam sejarah mereka, di mana mereka finis di peringkat ke-17 dengan 38 poin musim lalu. Namun, tim London Utara ini kini tengah menjalani musim yang mengerikan lagi di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Frank meninggalkan Tottenham setelah rata-rata hanya mengumpulkan 1,12 poin per pertandingan sebagai manajer di Premier League (29 poin dari 26 pertandingan). Ini adalah rasio terendah di antara manajer Spurs yang telah melatih setidaknya 5 pertandingan di kompetisi tersebut, menurut Opta.

    Diterjemahkan secara otomatis oleh GOAL-e

