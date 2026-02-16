Getty/GOAL
Tottenham memberikan peringatan kepada Mauricio Pochettino terkait kembalinya dia, sementara USMNT mengganggu rencana untuk membawa pelatih Argentina itu kembali ke Premier League
Frank dipecat saat kendali diserahkan kepada bos interim Tudor.
Pelatih asal Denmark, Frank, diberhentikan dari jabatannya pada 11 Februari setelah hanya memimpin 38 pertandingan. Tugas kepelatihan sementara akan diserahkan kepada Igor Tudor, mantan pelatih Juventus dan Marseille, hingga akhir musim. Penunjukan permanen akan dilakukan pada tahap tersebut.
Dikabarkan bahwa Pochettino bisa dibujuk kembali ke lingkungan yang familiar, setelah masa jabatannya yang produktif selama lima tahun bersama Spurs - yang termasuk perjalanan ke final Liga Champions - berakhir pada 2019. Saat ini, ia memimpin tim Amerika Serikat menjelang Piala Dunia di kandang mereka.
Apakah Pochettino, pelatih timnas AS, merupakan pilihan yang tepat untuk Spurs?
Dengan mempertimbangkan komitmen internasional tersebut, Zamora tidak yakin bahwa pelatih asal Argentina itu adalah pilihan yang tepat untuk Tottenham. Berbicara melalui situs taruhan terbaik, mantan striker Spurs itu mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah seruan dari basis penggemar yang kecewa harus didengarkan: “Dia tidak bisa mulai sebelum Piala Dunia. Jika Anda adalah negaranya, Anda mengatakan ‘Saya tidak ingin Anda melupakan tugas utama Anda’ - saya tahu Anda tidak bekerja penuh waktu, setiap hari di kantor, tapi saya akan mengatakan saya tidak ingin Anda melupakan tugas utama Anda.
“Meskipun dia favorit penggemar dan mereka ingin dia di sana, ini akan menjadi hal yang rumit. Saya pikir orang-orang seperti Poch akan ingin waktu, pra-musim yang baik. Siapa pun yang masuk ke sana, mereka akan ingin pra-musim penuh. Ini sulit karena Piala Dunia. Semua pemain ini tidak akan kembali hingga akhir Juli, jika beberapa dari mereka mencapai babak akhir. Mereka akan ingin istirahat, setidaknya dua minggu libur. Ini pekerjaan yang sulit bagi siapa pun. Poch jelas menikmati waktunya di sana. Itu tidak berakhir dengan cara terbaik, tapi saya bisa mengerti mengapa para penggemar ingin dia kembali.”
Pilihan alternatif: Spurs bukan satu-satunya klub yang menarik perhatian Pochettino.
Tottenham tidak akan menjadi satu-satunya klub yang memiliki lowongan pelatih kepala yang prestisius musim panas ini - dengan klub seperti Manchester United dan Real Madrid yang juga membutuhkan pelatih baru, sementara ada spekulasi tentang perubahan di Manchester City dan Paris Saint-Germain.
Ketika ditanya apakah Pochettino akan memiliki opsi lain untuk dipertimbangkan, mengingat kontraknya dengan USMNT akan berakhir, Zamora menambahkan - saat Spurs menarik hati: “Dia akan punya. Itu klub besar, sangat besar. Dia juga memiliki kenangan indah di sana.
“Ini klub besar, benar-benar besar. Infrastrukturnya tak tertandingi. Hanya saja bagian terakhir dari puzzle yang belum bisa mereka selesaikan dalam enam atau tujuh tahun terakhir. Itu belum klik dan menemukan pemahaman yang dibutuhkan. Saya tidak mengerti apa yang akan membuatnya terjadi.”
Pochettino ingin kembali ke Premier League saat Tudor memulai masa jabatannya.
Mantan pemain dan pelatih Tottenham Hotspur, Tim Sherwood, yakin bahwa Pochettino akan didekati terlepas dari apa pun yang terjadi musim panas ini. Ia mengatakan kepada Sky Sports: “Kami tahu siapa yang akan datang – itu pasti Pochettino, 100 persen. Saya tidak berpikir klub akan cukup berani untuk beralih ke orang lain. Ada opsi lain di luar sana, tetapi tekanan pada orang lain yang mendapatkan pekerjaan itu dan kalah dalam dua pertandingan, lalu penonton mengatakan ‘kamu punya kesempatan untuk membawa Poch kembali’ – itu tidak mungkin bagi mereka untuk mencari alternatif lain.”
Pochettino sendiri sebelumnya mengatakan kepada BBC Sport tentang kembalinya ke sepak bola Inggris, di mana dia juga pernah menjadi manajer Southampton: “Premier League adalah liga terbaik di dunia. Tentu saja saya merindukannya. Saya sangat bahagia di Amerika, tetapi juga berpikir suatu hari akan kembali ke Premier League. Itu adalah liga yang paling kompetitif.”
Spurs, yang lolos ke babak 16 besar Liga Champions setelah Ange Postecoglou membawa gelar Liga Europa musim lalu, kini berada di peringkat ke-16 klasemen Premier League – lima poin di atas zona degradasi.
Tudor akan menghadapi ujian terberat dalam pertandingan pertamanya sebagai pelatih, dengan Tottenham bersiap menjamu rival abadi Arsenal - yang memimpin klasemen - dalam derby London Utara pada Minggu.
