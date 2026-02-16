Tottenham memberikan peringatan kepada Mauricio Pochettino terkait kembalinya dia, sementara USMNT mengganggu rencana untuk membawa pelatih Argentina itu kembali ke Premier League

Dengan mempertimbangkan komitmen internasional tersebut, Zamora tidak yakin bahwa pelatih asal Argentina itu adalah pilihan yang tepat untuk Tottenham. Berbicara melalui situs taruhan terbaik, mantan striker Spurs itu mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah seruan dari basis penggemar yang kecewa harus didengarkan: “Dia tidak bisa mulai sebelum Piala Dunia. Jika Anda adalah negaranya, Anda mengatakan ‘Saya tidak ingin Anda melupakan tugas utama Anda’ - saya tahu Anda tidak bekerja penuh waktu, setiap hari di kantor, tapi saya akan mengatakan saya tidak ingin Anda melupakan tugas utama Anda.

“Meskipun dia favorit penggemar dan mereka ingin dia di sana, ini akan menjadi hal yang rumit. Saya pikir orang-orang seperti Poch akan ingin waktu, pra-musim yang baik. Siapa pun yang masuk ke sana, mereka akan ingin pra-musim penuh. Ini sulit karena Piala Dunia. Semua pemain ini tidak akan kembali hingga akhir Juli, jika beberapa dari mereka mencapai babak akhir. Mereka akan ingin istirahat, setidaknya dua minggu libur. Ini pekerjaan yang sulit bagi siapa pun. Poch jelas menikmati waktunya di sana. Itu tidak berakhir dengan cara terbaik, tapi saya bisa mengerti mengapa para penggemar ingin dia kembali.”