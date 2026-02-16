GOAL
Tottenham diperingatkan tentang biaya yang 'berpotensi bencana' akibat degradasi dari Liga Premier
Tugas Tudor
Spurs saat ini menghadapi kenyataan yang hampir tak terbayangkan tentang kemungkinan degradasi, dan telah menunjuk Tudor dalam upaya putus asa untuk menghindari degradasi. Mereka saat ini berada di peringkat ke-16 di klasemen Premier League dengan hanya 29 poin dari 26 pertandingan. Spurs unggul lima poin dari West Ham United yang berada di peringkat ke-18, namun The Hammers dalam performa yang jauh lebih baik; mereka telah memenangkan tiga dari lima pertandingan terakhir mereka, sementara rival sengit mereka belum memenangkan satupun, yang mengakibatkan pemecatan Thomas Frank.
Sekarang, The Telegraph melaporkan bahwa Spurs akan menghadapi kerugian finansial sebesar "puluhan juta pound" terlepas dari apakah mereka terdegradasi, karena mereka hampir pasti akan gagal lolos ke kompetisi Eropa, artinya mereka tidak akan memicu bonus yang tercantum dalam kesepakatan sponsor mereka. Banyak sponsor tersebut dilaporkan memiliki klausul degradasi yang memungkinkan negosiasi ulang atau pembatalan.
Seorang ahli yang dikutip dalam laporan tersebut mengatakan: “Denda akibat gagal lolos ke Eropa saja sudah mencapai puluhan juta pound. Itu akan menjadi lebih besar dan berpotensi bencana jika klub terdegradasi.”
Apakah Tottenham bisa terdegradasi?
Pertandingan pertama Tudor akan melawan Arsenal, dan Spurs tampaknya akan menghadapi jadwal yang cukup berat, termasuk lawatan ke Anfield untuk menghadapi Liverpool, ke Stadium of Light untuk menghadapi Sunderland yang sedang menjalani musim yang luar biasa, dan ke Stamford Bridge untuk menghadapi Chelsea dalam pertandingan terakhir sebelum akhir musim. Spurs juga akan menghadapi pertandingan krusial melawan Nottingham Forest, Wolves, dan Leeds United; apakah Tudor dapat mempersiapkan tim dengan baik sebelum pertandingan-pertandingan tersebut masih menjadi pertanyaan.
The Telegraph mengutip sumber yang mengatakan: “Beberapa perusahaan melihat degradasi sebagai kemungkinan nyata dan sudah mulai meninjau kontrak mereka. Sudah jelas bahwa beberapa target, seperti kualifikasi Eropa, tidak akan tercapai, tetapi kekhawatiran terbesar adalah degradasi.”
Tudor, di sisi lain, telah menegaskan bahwa tugasnya hanya satu: menyelamatkan Spurs dari masalah.
Janji Tudor
Tudor mengatakan saat tiba sebagai pemadam kebakaran: “Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bergabung dengan klub ini pada momen yang penting.
“Saya memahami tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada saya, dan fokus saya jelas. Untuk meningkatkan konsistensi performa kami dan berkompetisi dengan keyakinan di setiap pertandingan.
“Ada kualitas yang kuat dalam skuad ini, dan tugas saya adalah mengorganisirnya, memberi semangat, dan meningkatkan hasil kami dengan cepat.”
Direktur olahraga Johan Lange menambahkan: “Igor membawa kejelasan, intensitas, dan pengalaman dalam menghadapi momen-momen menantang serta menghasilkan dampak.
“Tujuan kami sederhana – menstabilkan performa, memaksimalkan kualitas dalam skuad, dan bersaing dengan kuat di Premier League dan Champions League.”
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Pertandingan pertama Spurs akan melawan Arsenal dalam apa yang bisa menjadi derby London Utara paling penting dalam satu generasi, dengan Arsenal mengejar gelar juara, dan Spurs berusaha keras untuk menghindari degradasi ke Championship.
Spurs mengatakan dalam pernyataan mereka saat mengumumkan Tudor bahwa mereka sama sekali tidak dapat menerima gagasan degradasi.
Mereka mengatakan: "Kami dengan senang hati mengonfirmasi penunjukan Igor Tudor sebagai Pelatih Kepala Tim Pria hingga akhir musim, dengan syarat izin kerja.
"Igor bergabung dengan kami dengan fokus yang jelas: meningkatkan performa, meraih hasil, dan membawa kami naik di klasemen Premier League. Mandatnya sederhana – membawa organisasi, intensitas, dan keunggulan kompetitif ke dalam skuad pada tahap krusial musim ini."
