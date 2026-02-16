Tottenham diperingatkan tentang biaya yang 'berpotensi bencana' akibat degradasi dari Liga Premier

Spurs saat ini menghadapi kenyataan yang hampir tak terbayangkan tentang kemungkinan degradasi, dan telah menunjuk Tudor dalam upaya putus asa untuk menghindari degradasi. Mereka saat ini berada di peringkat ke-16 di klasemen Premier League dengan hanya 29 poin dari 26 pertandingan. Spurs unggul lima poin dari West Ham United yang berada di peringkat ke-18, namun The Hammers dalam performa yang jauh lebih baik; mereka telah memenangkan tiga dari lima pertandingan terakhir mereka, sementara rival sengit mereka belum memenangkan satupun, yang mengakibatkan pemecatan Thomas Frank.

Sekarang, The Telegraph melaporkan bahwa Spurs akan menghadapi kerugian finansial sebesar "puluhan juta pound" terlepas dari apakah mereka terdegradasi, karena mereka hampir pasti akan gagal lolos ke kompetisi Eropa, artinya mereka tidak akan memicu bonus yang tercantum dalam kesepakatan sponsor mereka. Banyak sponsor tersebut dilaporkan memiliki klausul degradasi yang memungkinkan negosiasi ulang atau pembatalan.

Seorang ahli yang dikutip dalam laporan tersebut mengatakan: “Denda akibat gagal lolos ke Eropa saja sudah mencapai puluhan juta pound. Itu akan menjadi lebih besar dan berpotensi bencana jika klub terdegradasi.”