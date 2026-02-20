Spurs sering dijadikan contoh oleh beberapa pihak tentang bagaimana tidak seharusnya menjalankan bisnis, dengan keputusan-keputusan yang dipertanyakan menghambat kemajuan positif. Politikus Swedia Mikael Damberg melontarkan kritik yang cukup mengejutkan terhadap institusi sepak bola Inggris.

Dia mengatakan selama pidato di parlemen, saat masalah keuangan Swedia dibahas: “Saya secara alami memikirkan Tottenham Hotspur, yang juga dikenal sebagai Spurs, salah satu klub paling bergengsi dan kaya di Inggris dengan stadion yang sangat besar, basis pendukung yang setia dan besar - semua yang diperlukan untuk dianggap sebagai 'tim papan atas'.

“Meskipun demikian, Tottenham berada dalam krisis. Mereka berjuang di dasar klasemen, hanya beberapa poin di atas zona degradasi. Bukan karena mereka kekurangan sumber daya atau keuntungan, tetapi karena mereka telah menyia-nyiakan peluang.

“Karena membuat keputusan yang salah, ketidakstabilan umum, dan berpikir dalam jangka pendek, mereka telah kehilangan arah dan stabilitas.

“Klub ini diberi julukan 'Spursy', [yang berarti] ketika Anda memiliki peluang tetapi tidak mendapatkan hasil. Ibu Ketua, itulah tepatnya cara Menteri Keuangan menangani ekonomi Swedia. Swedia memiliki kekuatan, kemampuan, dan sumber daya. Kami memiliki perusahaan, tenaga kerja, dan kemampuan inovasi untuk membuat ekonomi Swedia berkembang.”

Dia melanjutkan: “Pemerintah berisiko membuat Swedia menjadi 'Spursy'. Itu tidak boleh terjadi. Swedia tidak boleh bertindak seperti Tottenham.”