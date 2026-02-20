Getty/GOAL
Tottenham diejek habis-habisan oleh seorang politisi Swedia yang meminta agar ekonomi menjadi kurang 'Spursy'
Tottenham kembali mengalami kesulitan setelah mengakhiri kekeringan trofi.
Tottenham telah melakukan investasi besar-besaran di dalam dan di luar lapangan, dengan pembangunan stadion berkapasitas 62.000 penonton yang menakjubkan. Dana besar telah dikeluarkan dalam beberapa jendela transfer, namun sedikit hasil konkret yang terlihat.
Penantian selama 17 tahun untuk gelar besar berakhir pada 2025 saat Tottenham meraih kejayaan di Liga Europa di bawah asuhan Ange Postecoglou, namun musim ini mereka kembali mengalami kesulitan di kompetisi domestik - yang mengakibatkan Thomas Frank menjadi manajer Spurs terbaru yang kehilangan jabatannya.
Politikus Swedia melontarkan serangan pedas terhadap Tottenham.
Spurs sering dijadikan contoh oleh beberapa pihak tentang bagaimana tidak seharusnya menjalankan bisnis, dengan keputusan-keputusan yang dipertanyakan menghambat kemajuan positif. Politikus Swedia Mikael Damberg melontarkan kritik yang cukup mengejutkan terhadap institusi sepak bola Inggris.
Dia mengatakan selama pidato di parlemen, saat masalah keuangan Swedia dibahas: “Saya secara alami memikirkan Tottenham Hotspur, yang juga dikenal sebagai Spurs, salah satu klub paling bergengsi dan kaya di Inggris dengan stadion yang sangat besar, basis pendukung yang setia dan besar - semua yang diperlukan untuk dianggap sebagai 'tim papan atas'.
“Meskipun demikian, Tottenham berada dalam krisis. Mereka berjuang di dasar klasemen, hanya beberapa poin di atas zona degradasi. Bukan karena mereka kekurangan sumber daya atau keuntungan, tetapi karena mereka telah menyia-nyiakan peluang.
“Karena membuat keputusan yang salah, ketidakstabilan umum, dan berpikir dalam jangka pendek, mereka telah kehilangan arah dan stabilitas.
“Klub ini diberi julukan 'Spursy', [yang berarti] ketika Anda memiliki peluang tetapi tidak mendapatkan hasil. Ibu Ketua, itulah tepatnya cara Menteri Keuangan menangani ekonomi Swedia. Swedia memiliki kekuatan, kemampuan, dan sumber daya. Kami memiliki perusahaan, tenaga kerja, dan kemampuan inovasi untuk membuat ekonomi Swedia berkembang.”
Dia melanjutkan: “Pemerintah berisiko membuat Swedia menjadi 'Spursy'. Itu tidak boleh terjadi. Swedia tidak boleh bertindak seperti Tottenham.”
Postecoglou mengklaim Tottenham bukanlah 'klub besar'.
Postecoglou, yang diberhentikan dari jabatannya sebagai pelatih setelah berhasil membawa trofi yang dinantikan lama, menyarankan bahwa Tottenham tidak sekuat yang mereka kira.
Dia mengatakan kepada The Overlap: “Ini adalah klub yang benar-benar unik dalam hal memahami apa yang mereka coba bangun? Anda tahu, apa mereka? Jelas, mereka telah membangun stadion yang luar biasa, fasilitas latihan yang luar biasa. Tapi ketika Anda melihat pengeluaran, terutama struktur gaji mereka, mereka bukan klub besar.
“Saya pikir mereka tidak menyadari bahwa untuk benar-benar menang, Anda harus mengambil risiko pada suatu saat. Dan itu adalah DNA klub. Anda tahu, ketika Anda masuk ke Tottenham, yang Anda lihat di mana-mana adalah 'berani adalah melakukan'. Itu ada di mana-mana. Namun, tindakan mereka hampir bertentangan dengan itu.
“Apakah Anda suka atau tidak suka dia, berikan kredit kepada Daniel [Levy] karena jalur itu membawa stadion baru, fasilitas baru, tetapi mengambil jalur aman, saya pikir mereka tidak menyadari bahwa untuk benar-benar menang, Anda harus mengambil risiko pada suatu saat. Dan itu adalah DNA klub.
“Saya masih merasa, tahu kan, Tottenham sebagai klub mengatakan 'kami adalah salah satu klub besar', tapi kenyataannya, menurut pengalaman saya selama dua tahun terakhir, mereka tidak seperti itu dalam cara mereka bertindak.”
Pelatih sementara Tudor memimpin tim dalam derby London Utara.
Frank dipecat secara tiba-tiba oleh Spurs setelah hanya memenangkan dua dari 17 pertandingan terakhirnya sebagai pelatih. Dia baru saja mengambil alih kendali di London Utara pada musim panas 2025, tetapi kini Igor Tudor telah menggantikannya secara interim.
Pelatih asal Kroasia ini akan menghadapi ujian berat setelah setuju untuk memimpin tim hingga akhir musim, dengan pertandingan pertamanya akan menjadi laga derby melawan rival abadi Arsenal pada Minggu.
