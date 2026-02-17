Getty
Tottenham diberitahu kapan mereka tidak lagi menjadi klub 'Big Six' setelah mantan bintang Spurs mengakui bahwa teman-temannya 'sangat frustrasi' karena perjuangan untuk menghindari degradasi
Trofi bebek rusak, tetapi Spurs kesulitan di Premier League.
Tottenham finis di posisi kelima pada musim 2023-24, di bawah arahan pelatih asal Australia, Ange Postecoglou. Ia berjanji akan membawa kesuksesan nyata pada musim keduanya sebagai pelatih, dan berhasil menepati janji tersebut dengan membawa tim meraih gelar juara Eropa, mengakhiri penantian 17 tahun untuk perayaan trofi.
Postecoglou tetap dipecat, setelah melihat Spurs merosot ke peringkat ke-17 di kasta tertinggi Inggris, dengan tongkat estafet dilanjutkan kepada mantan manajer Brentford, Thomas Frank. Pelatih asal Denmark itu hanya bertahan delapan bulan di kursi kepelatihan setelah terjebak dalam pertarungan degradasi lainnya - dengan Tottenham menatap cemas ke belakang.
Igor Tudor mengambil alih secara interim, dengan spekulasi tentang kembalinya Mauricio Pochettino, pelatih timnas AS saat ini, ke lingkungan yang familiar. Namun, siapa pun yang memimpin klub ke depan akan menghadapi proyek rekonstruksi besar-besaran.
Ketika Spurs bisa terlempar dari 'Big Six'
Ketika ditanya kapan Tottenham bisa terlempar dari grup 'Big Six' yang legendaris, dengan klub seperti Newcastle dan Aston Villa yang berusaha bergabung ke dalam grup tersebut, Zamora - yang berbicara bekerja sama dengan Gambling.com, yang mengklasifikasikan dan membandingkan kasino-kasino teratas di Inggris - mengatakan kepada GOAL: “Bagi tim seperti Spurs, saya pikir Anda mungkin hanya bisa bersembunyi di bawah radar selama dua tahun. Tahun ketiga, yang akan menjadi musim depan, Anda harus menunjukkan performa yang memadai. Anda harus berada di enam besar dan secara konsisten terlihat seperti berada di sana.
“Saya punya banyak teman yang merupakan penggemar Spurs dan mereka frustrasi, dan sudah begitu selama setahun terakhir. Mereka tidak percaya dengan apa yang terjadi. Siapa pun yang datang, mereka memberi manajer dua atau tiga pertandingan, dan jika mereka tidak tampil baik, selamat beruntung! Ini adalah klub besar dengan potensi yang luar biasa.”
Postecoglou mengklaim Tottenham bukanlah 'klub besar'.
Postecoglou mengklaim bahwa Spurs mungkin sudah terlalu mengembor-gemborkan status mereka di sepak bola Inggris, dengan pria misterius berusia 60 tahun itu melihat cukup banyak hal selama masa jabatannya di Tottenham Hotspur Stadium untuk menyimpulkan bahwa posisi mereka di kalangan elit tidak pantas.
Dia mengatakan kepada podcast Stick to Football dari The Overlap: “Ini adalah klub yang benar-benar menarik untuk dipahami apa yang mereka coba bangun? Anda tahu, apa mereka? Jelas, mereka telah membangun stadion yang luar biasa, fasilitas latihan yang luar biasa. Tapi ketika Anda melihat pengeluaran, terutama struktur gaji mereka, mereka bukan klub besar.
“Saya melihat itu karena saat kami mencoba merekrut pemain, kami tidak berada di pasar untuk pemain-pemain itu. Ada pemain-pemain tertentu yang kami... Maksud saya, pada akhir tahun pertama saya, saat kami finis di posisi kelima, bagi saya, bagaimana cara naik dari posisi kelima menjadi benar-benar bersaing? Nah, kami harus merekrut pemain yang siap bermain di Premier League.
“Saya melihat Pedro Neto dan [Bryan] Mbeumo dan [Antoine] Semenyo saat itu, Marc Guehi, karena saya berkata kita butuh, jika kita ingin naik dari posisi kelima ke sana, itulah yang akan dilakukan klub-klub besar lainnya pada saat itu. Dan ketiga remaja itu adalah pemain muda yang luar biasa, dan saya pikir mereka akan menjadi pemain hebat untuk Tottenham, tapi mereka tidak akan membawa kita dari posisi kelima ke keempat atau ketiga.
“Tapi yang keluar dari klub adalah 'tidak, kita adalah klub yang bisa bersaing di semua front'. Jadi, ketika Anda mengatakan, Anda jelas memiliki pengalaman hebat sebagai manajer, Anda telah melatih di berbagai klub di seluruh dunia. Apakah Tottenham berbeda dari klub-klub lain dalam hal mewujudkan apa yang Anda inginkan di lapangan atau berusaha membawa klub ke depan? Ya, mereka semua unik, mereka semua berbeda. Tapi, Anda tahu, ketika Anda masuk ke Tottenham, yang Anda lihat di mana-mana adalah 'berani adalah melakukan'. Itu ada di mana-mana. Namun, tindakan mereka hampir bertentangan dengan itu.
“Baik Anda suka atau tidak suka dia, berikan kredit kepada Daniel [Levy] karena jalur yang dia ambil telah membawa stadion baru, fasilitas baru, tetapi mengambil jalur aman. Saya pikir mereka tidak menyadari bahwa untuk benar-benar menang, Anda harus mengambil risiko pada suatu saat. Dan itu adalah DNA klub.
“Saya masih merasa, tahu kan, Tottenham sebagai klub mengatakan 'kami adalah salah satu klub besar', tapi kenyataannya, menurut pengalaman saya selama dua tahun terakhir, mereka tidak seperti itu dalam cara mereka bertindak.”
Pertandingan Derby melawan Arsenal: Awal yang berat bagi pelatih interim Tudor
Situasi tidak akan menjadi lebih mudah bagi Spurs, yang telah lolos ke babak 16 besar Liga Champions musim ini, dengan pertandingan pertama Tudor sebagai pelatih akan mempertemukan mereka dengan rival abadi Arsenal dalam derby London Utara pada Minggu.
