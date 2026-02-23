Goal.com
Tottenham akan terdegradasi! Spurs yang dikelola dengan buruk menunjukkan bahwa mereka tidak terlalu besar untuk terdegradasi

Ini adalah derby London Utara yang paling dinanti-nantikan sejak pertarungan mereka di Liga Champions 2022. Arsenal, yang baru saja mengalami dua hasil imbang yang sangat mengecewakan di kandang Brentford dan Wolves, tiba-tiba memiliki alasan untuk waspada saat memasuki markas rival mereka, Tottenham. Spurs, secara teori, seharusnya mendapat dorongan dari 'efek manajer baru' yang dibawa oleh penunjukan Igor Tudor sebagai pelatih kepala, yang menggantikan Thomas Frank yang tidak populer.

Sayangnya, hal itu hanya berlaku secara teori. Ada sedikit kelegaan dalam kekalahan Tottenham 4-1 pada Minggu setelah Randal Kolo Muani merebut bola dari Declan Rice dan menyamakan skor menjelang babak pertama berakhir, sementara penyerang Prancis itu memiliki gol penyama lainnya yang secara kejam dianulir karena dorongan terhadap Gabriel Magalhaes, tetapi kedua tim ini berada di ujung yang berbeda dari spektrum sepak bola - satu bisa menjadi juara Premier League, dan yang lain menuju Championship.

Hingga kini, ketakutan penggemar Spurs akan degradasi dianggap sebagai alarmisme. Skuad, meskipun memiliki kelemahan, pasti memiliki cukup kekuatan untuk berada di luar tiga terbawah setelah 38 pertandingan. Pertandingan Minggu adalah pesan kepada dunia bahwa ini bukanlah tim yang terlalu baik untuk terdegradasi.

    Putar balik Tudor

    Ada keyakinan yang besar dari Tudor sebelum kekalahan pada Minggu. "Selalu menyenangkan bermain melawan Arsenal di kandang," katanya sebagai semacam seruan perang. "Tentu saja, itu bagus jika Anda tidak dalam kondisi baik. Jika Anda tidak dalam kondisi baik, tentu saja. Jadi, ayo kita mulai. Kita menghormati mereka, tapi kita bermain di kandang. Mari kita lihat apa yang akan terjadi. Kita perlu memiliki keberanian dan keyakinan. Kita memiliki pemain bagus, mereka juga memiliki pemain bagus. Jadi mari kita lihat apa yang akan terjadi. Bersikaplah rendah hati tapi berani, cerdas. Hal-hal yang tepat untuk dilakukan di lapangan. Kita bermain di kandang, kan?"

    Hanya butuh 90 menit sepak bola untuk sepenuhnya menguras kepercayaan diri pemain Kroasia, yang dipengaruhi oleh perasaan yang pertama kali muncul akibat mantan manajer, dan rekan setim Tudor di Juventus, Antonio Conte.

    "Saya sangat sedih dan marah, tapi dalam satu hal, ini juga baik untuk memahami di mana tujuan kita," keluhnya. "Apa tujuan klub ini? Apa tujuan tim ini? Apa tujuan pelatih ini, para pemain ini, staf ini? Untuk menjadi serius. Serius, bukan sekadar kelompok 20 pemain, dan obatnya adalah melihat diri sendiri di cermin. Setiap dari kita melihat diri sendiri di cermin dan benar-benar berusaha, benar-benar mulai mengubah kebiasaan - bekerja keras adalah satu-satunya cara."

    Tudor mengatakan Arsenal saat ini adalah tim terbaik di dunia, dan itu benar, tetapi bahkan tim Wolves yang belum memecahkan rekor Derby County untuk poin terendah dalam satu musim Premier League berhasil bangkit dari ketinggalan dua gol untuk meraih hasil imbang 2-2 hanya empat hari sebelum pertandingan ini.

    Tiga tahun cedera

    Untuk musim ketiga berturut-turut, Spurs harus menghadapi krisis cedera yang telah melumpuhkan setidaknya setengah dari skuad pada fase krusial musim ini. Jika para pemain yang absen dalam derby tersebut dalam kondisi fit atau tidak diskors dan membentuk tim utama, mereka akan mengalahkan tim yang memulai pertandingan: Antonin Kinsky; Pedro Porro, Cristian Romero, Kevin Danso, Destiny Udogie; Rodrigo Bentancur, Lucas Bergvall, James Maddison; Dejan Kulusevski, Mohammed Kudus, Wilson Odobert.

    Tempat pertama yang disalahkan dalam tahun-tahun sebelumnya adalah gaya bermain intens yang dibawa oleh pelatih kepala Ange Postecoglou, whose filosofi berenergi tinggi telah menyebabkan krisis serupa di klub lain. Meskipun ada kebenaran dalam hal itu, harus ada alasan lain mengapa tren ini terus berlanjut bahkan di bawah manajer yang kurang menuntut seperti Frank. Bagaimana mungkin sebuah klub dengan infrastruktur dan teknologi paling canggih dan modern bisa memiliki atlet-atlet yang berada di puncak kebugaran fisiknya jatuh seperti lalat dalam periode yang begitu panjang?

    Kekurangan kualitas

    Alasan utama di balik kemunduran Tottenham adalah mereka telah merekrut pemain dengan sangat buruk. Mereka menyia-nyiakan generasi emas talenta bintang yang mencakup Harry Kane, Son Heung-min, Christian Eriksen, dan Dele Alli, tanpa menggantikan mereka dengan tepat. Kini, bahkan pemain-pemain terbaik di skuad pun telah jauh dari performa terbaiknya selama satu atau dua musim.

    Kapten tim dan pemenang Piala Dunia Romero menjadi beban; Micky van de Ven adalah bek biasa-biasa saja kecuali kecepatan dan kemampuannya dalam transisi; Porro tampil di bawah standar di kedua ujung lapangan musim ini; Richarlison bisa mencetak gol sesekali tapi tidak menawarkan banyak hal lain dan jarang fit; kiper Guglielmo Vicario mengalami penurunan drastis sejak musim debutnya. Penandatanganan musim panas Mohammed Kudus dan Xavi Simons, yang total biayanya melebihi £100 juta, hanya mencetak total tiga gol di Premier League.

    Di luar pemain bintang, ada kekurangan talenta yang mencolok di sisa skuad. Perbedaan level teknis antara Tottenham dan Arsenal sangat mencolok, dengan tuan rumah membayar harga karena merakit tim yang terdiri dari pemain yang ahli dalam duel daripada merekrut pemain yang tahu cara menggerakkan bola.

    Seperti yang diklaim oleh mantan manajer Mauricio Pochettino, tidak ada gunanya Spurs memiliki rumah mewah jika mereka tidak bisa mengisinya dengan perabotan yang sesuai. Ini adalah seruan yang diabaikan dan kini kembali menghantui klub.

    Kesamaan yang menakutkan

    Jamie Carragher menulis dalam kolomnya di Daily Telegraph pada Jumat bahwa degradasi Tottenham akan menjadi kisah degradasi terbesar dalam sepak bola Inggris sejak Manchester United, enam tahun setelah memenangkan gelar Liga Champions Eropa pertama mereka, diturunkan ke Divisi Dua lama pada 1974. Degradasi terakhir Spurs terjadi tak lama setelah itu pada 1977, lima tahun setelah mereka memenangkan gelar UEFA Cup pertama.

    Hal itu tidak berarti tidak ada cerita degradasi yang mengejutkan sejak saat itu. Leeds United, meskipun terkendala oleh serangkaian masalah keuangan, terdegradasi pada musim 2003-04. Newcastle menyusul lima tahun kemudian. Dalam beberapa tahun terakhir, Leicester City terjun ke Divisi Dua pada musim 2022-23, tujuh tahun setelah kisah dongeng mereka memenangkan Premier League dan dua musim setelah hampir lolos ke Liga Champions.

    Kisah Leicester seharusnya menjadi peringatan bagi Tottenham. Mereka finis kelima dua kali dan kedelapan dalam tiga musim sebelum degradasi. Tim mereka menampilkan pemain seperti Youri Tielemans, Harvey Barnes, Kiernan Dewsbury-Hall, dan wakil kapten Spurs saat ini, Maddison, yang ledakannya di akhir musim terhadap seorang jurnalis atas artikel yang menyarankan The Foxes tampaknya akan finis di tiga terbawah tidak berjalan baik.

    "Omong kosong. Tonton dan analisis pertandingan dengan benar, dan hentikan menulis judul seperti itu yang kamu tahu akan membuat fans membanjiri dengan negativitas. Bermain seperti itu dan kita akan baik-baik saja. Menciptakan banyak peluang brilian dan menang dengan nyaman di hari lain," tulis Maddison di media sosial pada Maret 2023, dua bulan sebelum degradasi dikonfirmasi.

    Jika nama Spurs, stadion, dan sejarah mereka sebelum penjualan Kane dihilangkan dari persamaan, tidak mengherankan jika tim yang finis di posisi ke-17 musim lalu kini berada dalam posisi serupa.

    Kebangkitan para pesaing

    Apa yang tidak membantu Spurs dalam beberapa bulan terakhir adalah tim-tim di sekitar mereka mulai menemukan performa mereka kembali. West Ham, yang telah terpuruk di tiga terbawah klasemen sepanjang musim kecuali tiga pekan, tertinggal 13 poin dari Tottenham sebelum pertemuan mereka pada 17 Januari. Sejak memenangkan pertandingan di London Utara itu, The Hammers telah memperkecil selisih menjadi empat poin, hanya kalah sekali dalam periode tersebut.

    Nottingham Forest di peringkat ke-17 sebenarnya hanya kalah satu kali dari enam pertandingan liga, termasuk imbang melawan Arsenal, sebelum mereka memecat Sean Dyche. Tim asuhan Vitor Pereira kemudian sayangnya kalah melawan Liverpool pada Minggu setelah mendominasi sebagian besar pertandingan di City Ground.

    Di bagian atas klasemen, Leeds hanya kalah dua kali di Premier League sejak akhir November, sementara Crystal Palace, yang berisiko terseret ke dalam pertarungan ini di tengah konflik antara pelatih kepala Oliver Glasner dan para pendukung, berada di posisi ke-13 dengan 35 poin.

    Di mana kemenangan berikutnya?

    Bentuk tim-tim di sekitar mereka tidak akan terlalu penting jika Tottenham hanya bisa menata diri dan meraih beberapa kemenangan. Masalahnya, mereka belum pernah menang dalam pertandingan domestik pada tahun 2026 dan hanya dua kali sejak November. Wrexham, Mansfield Town, dan Macclesfield semuanya telah mengalahkan lawan dari Premier League lebih baru daripada Spurs.

    Tottenham memiliki 11 pertandingan untuk mempertahankan status mereka di kasta tertinggi. Dalam pertandingan melawan lawan yang sama dari musim lalu, kecuali Leeds dan Sunderland yang berada di Championship, mereka hanya memenangkan satu dari pertandingan tersebut. Itu adalah kemenangan melawan Everton di kandang, dengan tim Tudor tidak akan menghadapi The Toffees hingga hari terakhir musim. Tim Postecoglou kalah dalam delapan pertandingan lainnya.

    Siapa yang harus disalahkan?

    Satu faktor tunggal tidak dapat disalahkan atas kemunduran Spurs. Tanggung jawab ini harus dibagi secara proporsional di berbagai tingkatan.

    Mari kita mulai dengan Daniel Levy, ketua klub jangka panjang sebelum ia secara mengejutkan digulingkan pada September 2025. Kelemahan fatalnya adalah campur tangannya yang terus-menerus dalam urusan klub, terutama transfer pemain, yang sebenarnya tidak memerlukan keterlibatannya. Hal ini bertepatan dengan penurunan performa tim utama yang signifikan selama enam tahun setelah pemecatan Pochettino. Dengan terus mencampuri urusan, Levy hanya merusak reputasinya di mata pendukung, menjadi sasaran kritik hingga akhirnya ia mundur.

    Tugas harian utama Levy kini diambil alih oleh CEO Vinai Venkatesham, yang kedatangannya tahun lalu menjadi kejutan besar mengingat ia sebelumnya memiliki hubungan selama 14 tahun dengan Arsenal. Sebuah artikel dari Daily Mail baru-baru ini mengklaim ada kejutan di balik layar di Emirates Stadium terkait seberapa besar tanggung jawab yang langsung ia dapatkan di Spurs, mengingat ia dianggap sebagai 'eksekutif korporat'.

    Posisi ketua telah diisi secara non-eksekutif oleh Peter Charrington, direktur pemilik mayoritas ENIC yang dikelola oleh keluarga Lewis. Mereka, pada akhirnya, harus menanggung sebagian besar tanggung jawab atas kondisi klub yang memburuk di bawah kepemimpinan mereka. Meskipun mereka memandang Tottenham sebagai bisnis rather than a football club, aset mereka berada di ambang penurunan nilai yang signifikan.

    Dalam hal perekrutan (di luar intervensi Levy), Johan Lange telah diberi wewenang penuh untuk lima jendela transfer. Sejak resmi bergabung dengan klub sebagai direktur teknis, kemudian dipromosikan menjadi direktur olahraga, pada 1 November 2023, Spurs hanya memenangkan 30 dari 93 pertandingan Premier League. Mereka rata-rata mendapatkan 1,15 poin per pertandingan, yang setara dengan 43,7 poin dalam satu musim 38 pertandingan.

    Kemudian kita melihat mereka yang telah mengambil peran sebagai pelatih kepala. Postecoglou mencoba mengurangi tanggung jawab atas kekalahan beruntun setiap pekan dalam dua penampilannya di podcast Stick To Football , tetapi tren ini dimulai di bawah pengawasan langsungnya, meskipun memenangkan Liga Europa. Frank dibawa untuk mengubah budaya tersebut, tetapi justru memperburuknya dengan sikap konservatifnya.

    Skuad pemain saat ini mungkin tidak memenuhi standar yang diperlukan untuk bersaing dalam kualifikasi Liga Champions dan secara teori seharusnya stabil di posisi tengah klasemen, tetapi mengingat finis di peringkat ke-17 musim lalu dan posisi saat ini di peringkat ke-16, kita harus bertanya apakah ini adalah skuad yang telah kita overrate secara serius hingga saat ini.

    Tottenham sedang terpuruk menuju degradasi. Kembalinya pemain kunci dari cedera dan skorsing kemungkinan akan terlambat. Kita sedang menyaksikan peristiwa bersejarah yang terjadi secara real time.

