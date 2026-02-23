Tottenham akan terdegradasi! Spurs yang dikelola dengan buruk menunjukkan bahwa mereka tidak terlalu besar untuk terdegradasi

Satu faktor tunggal tidak dapat disalahkan atas kemunduran Spurs. Tanggung jawab ini harus dibagi secara proporsional di berbagai tingkatan.
Mari kita mulai dengan Daniel Levy, ketua klub jangka panjang sebelum ia secara mengejutkan digulingkan pada September 2025. Kelemahan fatalnya adalah campur tangannya yang terus-menerus dalam urusan klub, terutama transfer pemain, yang sebenarnya tidak memerlukan keterlibatannya. Hal ini bertepatan dengan penurunan performa tim utama yang signifikan selama enam tahun setelah pemecatan Pochettino. Dengan terus mencampuri urusan, Levy hanya merusak reputasinya di mata pendukung, menjadi sasaran kritik hingga akhirnya ia mundur.
Tugas harian utama Levy kini diambil alih oleh CEO Vinai Venkatesham, yang kedatangannya tahun lalu menjadi kejutan besar mengingat ia sebelumnya memiliki hubungan selama 14 tahun dengan Arsenal. Sebuah artikel dari Daily Mail baru-baru ini mengklaim ada kejutan di balik layar di Emirates Stadium terkait seberapa besar tanggung jawab yang langsung ia dapatkan di Spurs, mengingat ia dianggap sebagai 'eksekutif korporat'.
Posisi ketua telah diisi secara non-eksekutif oleh Peter Charrington, direktur pemilik mayoritas ENIC yang dikelola oleh keluarga Lewis. Mereka, pada akhirnya, harus menanggung sebagian besar tanggung jawab atas kondisi klub yang memburuk di bawah kepemimpinan mereka. Meskipun mereka memandang Tottenham sebagai bisnis rather than a football club, aset mereka berada di ambang penurunan nilai yang signifikan.
Dalam hal perekrutan (di luar intervensi Levy), Johan Lange telah diberi wewenang penuh untuk lima jendela transfer. Sejak resmi bergabung dengan klub sebagai direktur teknis, kemudian dipromosikan menjadi direktur olahraga, pada 1 November 2023, Spurs hanya memenangkan 30 dari 93 pertandingan Premier League. Mereka rata-rata mendapatkan 1,15 poin per pertandingan, yang setara dengan 43,7 poin dalam satu musim 38 pertandingan.
Kemudian kita melihat mereka yang telah mengambil peran sebagai pelatih kepala. Postecoglou mencoba mengurangi tanggung jawab atas kekalahan beruntun setiap pekan dalam dua penampilannya di podcast Stick To Football , tetapi tren ini dimulai di bawah pengawasan langsungnya, meskipun memenangkan Liga Europa. Frank dibawa untuk mengubah budaya tersebut, tetapi justru memperburuknya dengan sikap konservatifnya.
Skuad pemain saat ini mungkin tidak memenuhi standar yang diperlukan untuk bersaing dalam kualifikasi Liga Champions dan secara teori seharusnya stabil di posisi tengah klasemen, tetapi mengingat finis di peringkat ke-17 musim lalu dan posisi saat ini di peringkat ke-16, kita harus bertanya apakah ini adalah skuad yang telah kita overrate secara serius hingga saat ini.
Tottenham sedang terpuruk menuju degradasi. Kembalinya pemain kunci dari cedera dan skorsing kemungkinan akan terlambat. Kita sedang menyaksikan peristiwa bersejarah yang terjadi secara real time.