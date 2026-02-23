Tottenham akan terdegradasi! Spurs yang dikelola dengan buruk menunjukkan bahwa mereka tidak terlalu besar untuk terdegradasi

Ada keyakinan yang besar dari Tudor sebelum kekalahan pada Minggu. "Selalu menyenangkan bermain melawan Arsenal di kandang," katanya sebagai semacam seruan perang. "Tentu saja, itu bagus jika Anda tidak dalam kondisi baik. Jika Anda tidak dalam kondisi baik, tentu saja. Jadi, ayo kita mulai. Kita menghormati mereka, tapi kita bermain di kandang. Mari kita lihat apa yang akan terjadi. Kita perlu memiliki keberanian dan keyakinan. Kita memiliki pemain bagus, mereka juga memiliki pemain bagus. Jadi mari kita lihat apa yang akan terjadi. Bersikaplah rendah hati tapi berani, cerdas. Hal-hal yang tepat untuk dilakukan di lapangan. Kita bermain di kandang, kan?"

Hanya butuh 90 menit sepak bola untuk sepenuhnya menguras kepercayaan diri pemain Kroasia, yang dipengaruhi oleh perasaan yang pertama kali muncul akibat mantan manajer, dan rekan setim Tudor di Juventus, Antonio Conte.

"Saya sangat sedih dan marah, tapi dalam satu hal, ini juga baik untuk memahami di mana tujuan kita," keluhnya. "Apa tujuan klub ini? Apa tujuan tim ini? Apa tujuan pelatih ini, para pemain ini, staf ini? Untuk menjadi serius. Serius, bukan sekadar kelompok 20 pemain, dan obatnya adalah melihat diri sendiri di cermin. Setiap dari kita melihat diri sendiri di cermin dan benar-benar berusaha, benar-benar mulai mengubah kebiasaan - bekerja keras adalah satu-satunya cara."

Tudor mengatakan Arsenal saat ini adalah tim terbaik di dunia, dan itu benar, tetapi bahkan tim Wolves yang belum memecahkan rekor Derby County untuk poin terendah dalam satu musim Premier League berhasil bangkit dari ketinggalan dua gol untuk meraih hasil imbang 2-2 hanya empat hari sebelum pertandingan ini.