Awan gelap menghalangi masa depan Duvan Zapata di Torino. Meskipun kontraknya telah diperpanjang hingga 2027, penyerang Kolombia ini tidak yakin akan tetap bertahan di Torino setelah musim yang tidak sesuai harapan.
Torino, Zapata akan dilepas pada musim panas? Klausul dan rencana klub
KLAUSUL DALAM KONTRAK DUVAN ZAPATA
Ada klausul dalam perjanjian baru dengan striker yang memungkinkan klub Urbano Cairo untuk mengakhiri kontrak mantan pemain Napoli. Hal ini dilaporkan oleh Tuttosport, yang menyebutkan bahwa pada akhir musim, pada bulan Mei, Torino dapat dan harus mengambil keputusan mengenai Zapata. Keputusan ini akan bersifat "mandiri dan sepihak", menurut harian tersebut. Jika Torino memutuskan untuk mengakhiri kontrak pemain tersebut, satu tahun sebelum masa kontrak berakhir, mereka harus membayar denda sebesar satu juta euro. Presiden dan direktur olahraga baru Petrachi akan mengambil keputusan yang akan memberikan kelanjutan pada rencana penghematan gaji, dengan menghemat sekitar 3 juta euro dari gaji kotornya. Menurut Tuttosport, keputusan tersebut belum diambil dan ditunda hingga Mei, setelah musim berakhir, baik jika Torino berhasil bertahan di Serie A maupun dalam kasus terburuk jika mereka terdegradasi.
KARIR DAN GAJI
Duvan – yang berusia 35 tahun – telah memperbarui kontraknya dengan Torino pada April 2025, dan masa berlakunya diperpanjang dari 2026 menjadi 2027 dengan gajibersih sebesar 2,5 juta euro, atau 5 juta euro bruto. Keputusan ini diambil oleh Urbano Cairo dan Davide Vagnati, dan disetujui oleh pelatih Paolo Vanoli. Seperti yang dilaporkan surat kabar Turin, perpanjangan kontrak ini juga merupakan pesan kepada tim dan ruang ganti: kepercayaan diberikan kepada seorang penyerang yang, pada saat itu, sedang berada dalam kondisi sulit. Dia belum pulih dari cedera parah pada ligamen anterior cruciate, meniskus medial, dan meniskus lateral.
Setelah pulih dari cedera, pemain yang kemudian menjadi kapten baru Torino ini tampil sangat baik dengan mencetak 12 gol dan 4 assist dalam 35 penampilan, tetapi dalam penampilan berikutnya – setelah cedera – dia tidak berhasil mengulangi prestasi tersebut dan hanya mencetak 5 gol dalam dua tahun, hasil yang terlalu sedikit untuk seorang pemain yang telah mencetak 126 gol di Serie A dan masa depannya di Torino kini terancam oleh klausul pelepasan.