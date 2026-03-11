Torino, Zapata akan dilepas pada musim panas? Klausul dan rencana klub

Duvan – yang berusia 35 tahun – telah memperbarui kontraknya dengan Torino pada April 2025, dan masa berlakunya diperpanjang dari 2026 menjadi 2027 dengan gajibersih sebesar 2,5 juta euro, atau 5 juta euro bruto. Keputusan ini diambil oleh Urbano Cairo dan Davide Vagnati, dan disetujui oleh pelatih Paolo Vanoli. Seperti yang dilaporkan surat kabar Turin, perpanjangan kontrak ini juga merupakan pesan kepada tim dan ruang ganti: kepercayaan diberikan kepada seorang penyerang yang, pada saat itu, sedang berada dalam kondisi sulit. Dia belum pulih dari cedera parah pada ligamen anterior cruciate, meniskus medial, dan meniskus lateral.

Setelah pulih dari cedera, pemain yang kemudian menjadi kapten baru Torino ini tampil sangat baik dengan mencetak 12 gol dan 4 assist dalam 35 penampilan, tetapi dalam penampilan berikutnya – setelah cedera – dia tidak berhasil mengulangi prestasi tersebut dan hanya mencetak 5 gol dalam dua tahun, hasil yang terlalu sedikit untuk seorang pemain yang telah mencetak 126 gol di Serie A dan masa depannya di Torino kini terancam oleh klausul pelepasan.