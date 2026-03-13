Torino vs Parma, ulasan CM: Simeone dan Vlasic, duet yang hebat! Pellegrino menjadi penentu

TORINO

Toro, yang setelah babak pertama yang sedikit sulit, pada babak kedua benar-benar mendominasi lawan dan membawa pulang kemenangan yang lebih dari pantas. Pemain terbaik di lapangan adalah Vlasic dan Simeona, sementara dari bangku cadangan, Zapata kembali tampil seperti masa jayanya.

Paleari 6: melakukan beberapa kesalahan saat kebobolan gol, namun secara keseluruhan penampilannya cukup memadai.

Coco 6: bermain solid di lini belakang, menutup ruang dengan baik dan ikut menyerang saat tim melakukan serangan balik.

Ismajli 6,5: menutup pergerakan Oristanio dengan baik, sekaligus membantu di sayap.

Ebosse 6: di babak pertama ada sedikit masalah saat menghadapi Pellegrino, namun di babak kedua ia berhasil menyesuaikan ritme permainan dengan lebih baik.

(mulai menit ke-48 babak kedua: Marianucci: s.v.)

Pedersen 6: penampilan yang secara keseluruhan memadai, tampil solid sepanjang pertandingan.

Ilkhan 7: mencetak gol pertamanya dan bermain meyakinkan.

(mulai menit ke-30 babak kedua Prati 6: masuk ke lapangan dengan baik, membantu pertahanan dengan baik.)

Gineitis 6: penampilan yang secara keseluruhan memadai, mungkin bisa lebih berani dalam melakukan beberapa permainan yang lebih terorganisir.

Obrador 6,5: bermain lebar di sisi kiri, memberikan kontribusi yang baik dalam overlap dengan C. Adams.

Vlasic 7,5: Pemimpin di lini tengah, menjadi tembok pertahanan yang solid saat mundur dan melakukan serangan balik vertikal dengan sangat cepat. Selalu sangat berharga bagi permainan tim.

(mulai menit ke-48 babak kedua Anjorin: s.v.)

Adams 7: pertandingan dengan intensitas tinggi. Selalu berada di tengah-tengah aksi, merebut banyak bola dan memimpin serangan balik tim dengan baik. Menutup penampilannya dengan assist yang sempurna untuk gol ketiga.

(dari menit ke-17 babak kedua, Zapata 7: akhirnya penampilan yang meyakinkan dari penyerang ini, yang menunjukkan seluruh kekuatannya dengan gol yang sangat indah dari jarak jauh.)

Simeone 7,5: selalu berbahaya dalam serangan, pertama membuka skor lalu melakukan aksi hebat saat gol ketiga yang menegaskan kondisi fisik pemain yang prima.

(mulai menit ke-30 babak kedua, Kulenovic 6,5: masuk ke dalam permainan dengan baik, bahkan langsung mengancam gawang lawan beberapa menit setelah masuk lapangan dengan tendangan yang sangat bagus ke arah gawang.)

Pelatih: D'Aversa 7: Torino menang dan tampil meyakinkan. Setelah babak pertama yang naik-turun, di babak kedua mereka menguasai lapangan sepenuhnya dan mengungguli lawan dengan penuh karakter. Dari bangku cadangan, D'Aversa memasukkan Zapata yang sedang dalam performa terbaiknya dan Kulenovic yang sedang dalam kondisi prima.