Goal.com
Live
Simeone Torino ParmaGetty Images

Diterjemahkan oleh

Torino vs Parma, ulasan CM: Simeone dan Vlasic, duet yang hebat! Pellegrino menjadi penentu

Hasil pertandingan awal pada pekan ke-29.

TORINO

Toro, yang setelah babak pertama yang sedikit sulit, pada babak kedua benar-benar mendominasi lawan dan membawa pulang kemenangan yang lebih dari pantas. Pemain terbaik di lapangan adalah Vlasic dan Simeona, sementara dari bangku cadangan, Zapata kembali tampil seperti masa jayanya.

Paleari 6: melakukan beberapa kesalahan saat kebobolan gol, namun secara keseluruhan penampilannya cukup memadai.

Coco 6: bermain solid di lini belakang, menutup ruang dengan baik dan ikut menyerang saat tim melakukan serangan balik.

Ismajli 6,5: menutup pergerakan Oristanio dengan baik, sekaligus membantu di sayap.

Ebosse 6: di babak pertama ada sedikit masalah saat menghadapi Pellegrino, namun di babak kedua ia berhasil menyesuaikan ritme permainan dengan lebih baik.

(mulai menit ke-48 babak kedua: Marianucci: s.v.)

Pedersen 6: penampilan yang secara keseluruhan memadai, tampil solid sepanjang pertandingan.

Ilkhan 7: mencetak gol pertamanya dan bermain meyakinkan.

(mulai menit ke-30 babak kedua Prati 6: masuk ke lapangan dengan baik, membantu pertahanan dengan baik.)

Gineitis 6: penampilan yang secara keseluruhan memadai, mungkin bisa lebih berani dalam melakukan beberapa permainan yang lebih terorganisir.

Obrador 6,5: bermain lebar di sisi kiri, memberikan kontribusi yang baik dalam overlap dengan C. Adams.

Vlasic 7,5: Pemimpin di lini tengah, menjadi tembok pertahanan yang solid saat mundur dan melakukan serangan balik vertikal dengan sangat cepat. Selalu sangat berharga bagi permainan tim.

(mulai menit ke-48 babak kedua Anjorin: s.v.)

Adams 7: pertandingan dengan intensitas tinggi. Selalu berada di tengah-tengah aksi, merebut banyak bola dan memimpin serangan balik tim dengan baik. Menutup penampilannya dengan assist yang sempurna untuk gol ketiga.

(dari menit ke-17 babak kedua, Zapata 7: akhirnya penampilan yang meyakinkan dari penyerang ini, yang menunjukkan seluruh kekuatannya dengan gol yang sangat indah dari jarak jauh.)

Simeone 7,5: selalu berbahaya dalam serangan, pertama membuka skor lalu melakukan aksi hebat saat gol ketiga yang menegaskan kondisi fisik pemain yang prima.

(mulai menit ke-30 babak kedua, Kulenovic 6,5: masuk ke dalam permainan dengan baik, bahkan langsung mengancam gawang lawan beberapa menit setelah masuk lapangan dengan tendangan yang sangat bagus ke arah gawang.)

Pelatih: D'Aversa 7: Torino menang dan tampil meyakinkan. Setelah babak pertama yang naik-turun, di babak kedua mereka menguasai lapangan sepenuhnya dan mengungguli lawan dengan penuh karakter. Dari bangku cadangan, D'Aversa memasukkan Zapata yang sedang dalam performa terbaiknya dan Kulenovic yang sedang dalam kondisi prima.

  • PARMA

    Tim tamu yang setelah tampil bagus di babak pertama, di babak kedua mengalami kelelahan fisik dan pulang dengan kekalahan telak. Banyak kesulitan dialami oleh seluruh barisan pertahanan, sementara di lini serang Pellegrino tampil menonjol.

    Suzuki 5: pertandingan yang jelas tidak mudah baginya setelah cedera panjang. Di babak pertama ia kebobolan di antara kakinya, sementara di babak kedua ia menerima bola dari segala arah.

    Delprato 5,5: penampilannya menurun terutama di babak kedua. Ia mengalami kesulitan terutama dalam membaca permainan pertahanan, dan saat melakukan serangan balik, ia bergantian antara permainan bagus dan kesalahan yang bisa dihindari.

    Troilo 5: kesulitan terutama dalam menjaga markas terhadap Simeone. Jarak yang terlalu lebar memungkinkan lawan bermain dengan waktu yang cukup.

    (mulai menit ke-18 babak kedua, Valenti 5: sangat jarang menyentuh bola dan bola yang ia mainkan sering hilang atau direbut kembali oleh rekan-rekannya.)

    Circati 5: lambat dalam menutup ruang, sering terlambat tiba, dan tidak akurat dalam mengoper bola kepada rekan setimnya saat serangan balik.

    Cremaschi: s.v.

    (mulai menit ke-11 babak pertama, Britschgi 5,5: penampilannya tidak sepenuhnya meyakinkan, agak kaku, dan tidak benar-benar terlibat dalam alur permainan.)

    (mulai menit ke-33 babak kedua Ondrejka: s.v.)

    Ordonez 5,5: di babak pertama mencoba menciptakan beberapa aksi bagus, terutama di antara lini, tetapi di babak kedua menghilang dari lapangan.

    (dari menit ke-18 babak kedua Oristanio 5: gerakannya sering kali membingungkan, tanpa kontribusi nyata pada serangan.)

    Keita 4,5: kurang beruntung saat terjadi gol bunuh diri, selain itu ia terlihat kesulitan terutama saat rekan-rekannya melakukan serangan balik cepat.

    (mulai menit ke-18 babak kedua, Estevez 6: masuk ke lapangan dengan baik, meskipun kurang didukung oleh rekan-rekannya.)

    Sorensen 5,5: ia selalu kekurangan ketepatan yang diperlukan untuk menyelesaikan aksi dengan baik. Terlalu canggung.

    Valeri 5,5: lebih aktif di babak pertama, sementara di babak kedua ia sedikit tersesat seperti seluruh tim lainnya, kehilangan bola-bola penting.

    Strefezza 6: dalam fase serangan, ia mencoba membangun sesuatu, bahkan dengan menantang lawan.

    Pellegrino 6,5: jelas yang terbaik di timnya. Mencetak gol penyama kedudukan sementara, sementara di sisi lain selalu bermain baik dengan tubuhnya dan menjadi ancaman di kotak penalti lawan.

    Pelatih: Cuesta 5: Parma mengalami penurunan fisik di babak kedua. Pergantian pemain mungkin seharusnya dilakukan lebih awal, meskipun secara keseluruhan tidak memberikan perubahan ritme yang diharapkan.

Serie A
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
Cremonese crest
Cremonese
CRE
Serie A
AC Milan crest
AC Milan
MIL
Torino crest
Torino
TOR
0