Torino, pernyataan resmi Oristanio: rinciannya

"Torino Football Club dengan bangga mengumumkan bahwa klub ini telah memperoleh hak atas jasa olahraga pemain Gaetano Oristanio dari Venezia Football Club, dalam bentuk peminjaman dengan opsi pembelian permanen. Oristanio lahir di Vallo della Lucania, Provinsi Salerno, pada 28 September 2002. Ia meniti karier sepak bolanya di akademi muda Inter, di mana ia memenangkan kejuaraan U-16 dan kemudian kejuaraan serta Piala Super U-17. Pada musim panas 2021, ia dipinjamkan ke Volendam, klub divisi kedua Belanda, dan langsung membantu tim tersebut promosi ke Eredivisie. Musim pertamanya sebagai pemain profesional ditutup dengan catatan prestisius: ia tampil dalam 35 pertandingan dan mencetak 7 gol. Tahun berikutnya, masa peminjamannya diperpanjang dan ia kembali menjadi pemain kunci: 27 penampilan, 1 gol, dan 3 assist di liga utama Belanda. Pada musim 2023–2024, Oristanio kembali ke Italia dengan status pinjaman ke Cagliari dan melakukan debutnya, saat masih berusia 20 tahun, di Serie A, tepatnya melawan Torino, dalam pertandingan pembuka di Stadion Olimpico Grande Torino pada 21 Agustus. Di akhir musim, ia mencatatkan 27 penampilan, 2 gol, dan satu assist. Setelah membantu menyelamatkan tim Rossoblù dari degradasi, ia pindah ke Venezia secara permanen dari Inter: bersama tim asal Venesia itu, ia mencatatkan 37 penampilan, 3 gol, dan 3 assist. Musim lalu, ia bermain sebagai pemain pinjaman di Parma dengan mencatatkan 21 penampilan dan satu gol di liga serta Coppa Italia. Oristanio pernah mengenakan seragam biru bersama tim-tim muda Italia: U-17, U-18, U-20, dan U-21. Seluruh Torino Football Club menyambut Gaetano Oristanio dengan hangat: semoga sukses dan “Sempre Forza Toro!”