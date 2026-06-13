Torino, Lucas Biglia berpotensi bergabung dengan staf Ignazio Abate

Menurut laporan Gianluca Di Marzio, Biglia dikabarkan menjadi salah satu kandidat untuk bergabung dengan staf kepelatihan Abate. Keduanya pernah menjadi rekan setim di Milan antara tahun 2017 dan 2019 dan memiliki hubungan yang baik.Selain itu, Biglia baru saja menyelesaikan tugasnya sebagai asisten pelatih Anderlecht antara Juli 2025 dan Februari 2026.