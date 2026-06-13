Torino telah menunjuk Ignazio Abate sebagai pelatih kepala. Mantan pelatih Juve Stabia tersebut, yang dipilih untuk menggantikan Roberto D'Aversa dan telah menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2028, saat ini sedang menyusun staf kepelatihannya. Di antara calon anggota staf tersebut terdapat mantan rekansetimnya di Milan: Lucas Biglia.
Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Torino, Lucas Biglia berpotensi bergabung dengan staf Ignazio Abate
APAKAH BIGLIA DAN ABATE AKAN TETAP BERSAMA?
Menurut laporan Gianluca Di Marzio, Biglia dikabarkan menjadi salah satu kandidat untuk bergabung dengan staf kepelatihan Abate. Keduanya pernah menjadi rekan setim di Milan antara tahun 2017 dan 2019 dan memiliki hubungan yang baik.Selain itu, Biglia baru saja menyelesaikan tugasnya sebagai asisten pelatih Anderlecht antara Juli 2025 dan Februari 2026.
RAIMONDI MUNGKIN JUGA AKAN DATANG
Di antara nama-nama yang bersaing, terdapat pula nama Gabriel Raimondi. Bagi dirinya, yang saat ini menjabat sebagai pelatih kepala di Mallorca, ini akan menjadi kembalinya ke Torino, mengingat ia pernah menjadi bagian dari staf pelatih Sinisa Mihajlovic antara tahun 2016 dan 2018.