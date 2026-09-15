Seperti yang tertulis di situs resmi klub granata, "Torino Football Club mengumumkan bahwa pemeriksaan instrumental yang dijalani Che Adams menunjukkan adanya lesi distraktif tingkat rendah pada otot adduktor paha kiri".
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Torino, kondisi Che Adams: buletin medis
Pernyataan Torino itu berlanjut: "Prognosis akan ditentukan sesuai dengan perkembangan klinis cedera tersebut".
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