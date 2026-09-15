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Che Adams TorinoGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Torino, kondisi Che Adams: buletin medis

Torino
C. Adams

Bagaimana kondisi penyerang Torino

Seperti yang tertulis di situs resmi klub granata, "Torino Football Club mengumumkan bahwa pemeriksaan instrumental yang dijalani Che Adams menunjukkan adanya lesi distraktif tingkat rendah pada otot adduktor paha kiri".

  • Pernyataan Torino itu berlanjut: "Prognosis akan ditentukan sesuai dengan perkembangan klinis cedera tersebut".

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